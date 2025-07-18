Информация о чите В этот раз мы подготовили для вас по-настоящему хороший продукт. Встречайте - Ancient PUBG Hack. Данный софт сделан очень качественно и включает в себя очень крутые функции. Во-первых, здесь вас ждёт реально хороший аимбот, используя который играть достаточно легко и приятно. Во-вторых, в Ancient ПУБГ есть 2 вида радара: первый работает через внутриигровую миникарту, а второй через большую карту. Следующей интересной особенностью софта является Loot ESP - здесь есть кастомный лут фильтр, который позволяет легко и удобно настраивать отображение нужных вам предметов. На этом особенности Ancient не заканчиваются, продукт также оснащён полным стримпруфом, этот софт полностью невидим для любого софта для записи экрана или скриншотов. Заключительной фишкой является встроенный спуфер для обхода HWID-бана, который реально работает и помогает. Мы надеемся, что вы не пройдёте мимо такого интересного предложения.

Системные требования Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)

Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2) Процессор: Intel & AMD

Intel & AMD Видеокарта: Nvidia & AMD

Nvidia & AMD Клиент: Steam