Информация о чите

Wh-Satano PUBG Hack (Phoenix) — ранее более известный как PUBG Wallhack. Исторически мы специализировались именно на легит-софте для PUBG, создавая надёжные Wallhack-Only продукты. С 2021 года этот софт активно развивается и обновляется, и вот уже более четырёх лет остаётся в числе лучших решений для игры. Основу функционала до сих пор составляет ESP (WH) с максимально гибкой настройкой. Здесь есть Player ESP с множеством опций: боксы, скелеты, никнеймы, содержимое инвентаря и многое другое. Сатано ПАБГ позволяет видеть полную информацию о врагах — как о живых игроках, так и о ботах. Функционал не ограничивается только игроками: присутствует Loot ESP с продвинутыми фильтрами, чтобы отображать только нужные предметы. Вы сможете видеть содержимое аирдропов, контейнеров, трупов и даже инвентари игроков в удобном списке. Отдельно стоит отметить Vehicle ESP, позволяющий без труда находить любой транспорт — от машин до лодок и леталок. Все настройки выполняются через удобное, стильное меню, доступное на русском и английском языках. Дополнительный уровень безопасности обеспечивается встроенным HWID-спуфером, который защищает от банов по железу. Если вам нужен стабильный, безопасный и доступный чит для ПУБГ — выбирайте Wh-Satano PUBG (ex PUBG Wallhack). Это решение проверено временем и тысячами игроков!