Undetected Wallhack для PYBG (ПАБГ ВХ, ESP)
Информация о чите
Wh-Satano PUBG Hack (Phoenix) — ранее более известный как PUBG Wallhack. Исторически мы специализировались именно на легит-софте для PUBG, создавая надёжные Wallhack-Only продукты. С 2021 года этот софт активно развивается и обновляется, и вот уже более четырёх лет остаётся в числе лучших решений для игры. Основу функционала до сих пор составляет ESP (WH) с максимально гибкой настройкой. Здесь есть Player ESP с множеством опций: боксы, скелеты, никнеймы, содержимое инвентаря и многое другое. Сатано ПАБГ позволяет видеть полную информацию о врагах — как о живых игроках, так и о ботах. Функционал не ограничивается только игроками: присутствует Loot ESP с продвинутыми фильтрами, чтобы отображать только нужные предметы. Вы сможете видеть содержимое аирдропов, контейнеров, трупов и даже инвентари игроков в удобном списке. Отдельно стоит отметить Vehicle ESP, позволяющий без труда находить любой транспорт — от машин до лодок и леталок. Все настройки выполняются через удобное, стильное меню, доступное на русском и английском языках. Дополнительный уровень безопасности обеспечивается встроенным HWID-спуфером, который защищает от банов по железу. Если вам нужен стабильный, безопасный и доступный чит для ПУБГ — выбирайте Wh-Satano PUBG (ex PUBG Wallhack). Это решение проверено временем и тысячами игроков!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Players ESP (WH для PUBG)
- Players ESP - даёт различную информацию о врагах
- Visible Check - враги в прямой видимости и за стенами будут окрашены в разные цвета
- Show Bots (AI) - есп фича позволяющая отличить ботов от игроков, возле коробок ботов будет подписано bot
- Boxes - подсветка персонажей за стенами и препятствиями с помощью коробок
- Box Style (2D, Corners, Filled) - настройки визуального стиля для боксов
- Health (Text, Bar) - отображение количества ХП у игроков, с помощью текста и индикатора (бара)
- Skeleton - подсвечивать людей с помощью наложения скелетов поверх их моделей
- Knocked - если здесь стоит галочка, то вх будет работать против нокнутых игроков
- Equipment - показывать текущее снаряжение игроков
- Weapon - показывать какое оружие у врагов в руках
- Ammo - количество пуль в обойме и запасе у противников
- Snaplines - вид валлхака в виде линий от вашей модельки до моделей соперников
- Kill Score - количество убийств у игроков
- Level - показывать уровень игроков
- Distance - показывает расстояние до других людей в метрах
- Max Distance - позволяет ограничить дальность работы есп функций
- Enemy Only - есп фичи работают только против вражеских игроков
- Icons Status – показывает текущий статус игрока (нокнутый, перезарядка, в транспорте, в прицеле, парашют, падение, реанимация)
World ESP (ВХ на Объекты в ПАБГ)
- Vehicles - показывать где находятся транспортные средства с помощью WH
- Vehicles Info (Health, Fuel) - информация о запасе топлива и прочности у транспорта
- Airdrop - показывать расположение аирдропов
- Airdrop Content - показывать список лута внутри аирдропа
- Corpses - показывает коробки мертвых игроков (трупы)
- Corpse Content - показывать содержимое инвентаря у трупов игроков
- Name - названия отображаемых объектов
- Distance - расстояние в метрах до отображаемых объектов
- Max Distance - возможность настроить дальность отображения ESP для разных видов объектов
- Show Grenades - показывать брошенные гранаты и время до взрыва
Loot ESP (ВХ на ЛУТ в Пабге)
- Loot ESP - возможность видеть различный лежащий на земле лут
- Loot Filter - гибкая система фильтрации отображаемого лута по категориям
- Armor 1 LVL - показывать броню первого уровня (бронежилеты, шлемы, рюкзаки)
- Armor 2 LVL - показывать броню второго уровня (бронежилеты, шлемы, рюкзаки)
- Armor 3 LVL - показывать броню третьего уровня (бронежилеты, шлемы, рюкзаки)
- Blade - подсветка холодного оружия
- Pistols - даёт информацию о расположении пистолетов
- Submachine - показывает пистолеты-пулемёты
- Shotguns - показывает дробовики
- Rifles - даёт информацию о местонахождении штурмовых винтовок
- Snipers - показывать где валяются снайперские оружия
- Scopes - различные прицелы и оптики
- Medicine - большие и маленькие аптечки, бинты, болеутоляющие, энергетические напитки и шприцы с адреналином
- Attachments - все остальные модификации для оружий
- Grenades - гранаты и другое метательное оружие в PUBG
- Distance - расстояние до отображаемых предметов в метрах
- Max Distance - позволяет ограничить дальность работы вх на лут
Misc (Дополнительные функции WH для ПУБГ)
- Crosshair - постоянно рисовать статичный прицел ровно посередине экрана
- Spectators - показывать сколько игроков наблюдают за вашей игрой
- Combat-Mode - отключает все функции PUBG ESP кроме WH на игроков
- Combat Filter - фильтр отображаемых в Combat Mode объектов
- Colors - возможность выбирать цвета на свой вкус для большинства визуальных фич в чите
- Language - меню чита для ПУБГ поддерживает 2 языка: английский и русский
- HWID-Spoofer - в комплекте с читом вы также получаете спуфер для обхода бана в ПУБГ
- Player Stats – показывает информацию об игроках (пинг, нанесенный урон)
- Match Stats – отображает статистику о текущем матче (кол-во живых игроков/команд, длительность матча, расстояние до белой/синей зон)
- Radar – отображение игроков, зон и типов гранат
Отзывы о Wh-Satano PYBG WH (Phoenix)
Здесь вы можете ознакомиться с отзывами других пользователей об этом продукте.
Адиль
За свои деньги очень хорош, но минус есть. Можете в будущем пофиксить: иногда ESP пропадает, потом появляется, но быстро. Ещё хотел бы поблагодарить саппорта Lex и ему тоже поставить оценку 5, как и за софт в целом.
Николай
Иногда исчезает ESP, но быстро возвращается, за свои копейки очень хороший аим бот)
Глеб
Отличный продукт, только не хватает биндов на клавиши для функций
amnyam
Цена качество Очень не хватает банальных биндов по типу, вкл/выкл дистанции esp, подсветка лута вкл/выкл, чтобы не лезть постоянно через esc в настройки софта, затрачивая время
YarikGerc
Чит нормальный, а главное дешевый, жду очень версию с аимом. Одно время аимасист был, но потом вырезали :C запуск 5/5.
m3hy8
Удобное меню, хороший визуал, все работает норм, в целом есп хороший.
Данил
Каеф а не чит, советую. для помойки полной читеров самое то!!!
Danila
Помогли очень быстро с проблемой запуска чита в игре. Советую
dominquez
Новое меню вроде удобно стало, но убрали функцию Battle Mod по кнопке. Чтобы во время файта скрыть все ЕСП.
Дима
Простой в использовании и интуитивно понятный интерфейс, минимальная нагрузка на систему, и хороший функционал. Также отдельно стоит упомянуть поддержку, которая крайне быстро, и понятно помогает справится с любой возникшей проблемой.
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