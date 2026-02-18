Arcane PYBG ESP (Аркейн ПАБГ ЕСП)

Информация о чите

Arcane PUBG ESP — это упрощённая версия популярного чита Arcane, разработанная специально для легитной и аккуратной игры в PUBG. Софт включает в себя всё необходимое для уверенного преимущества: удобный ESP (WH) с отображением врагов (боксы, скелеты), лута, транспорта и аирдропов. Продуманная система настроек позволяет тонко настроить стиль визуализации, категории отображаемых предметов и другие параметры. Встроенный счётчик наблюдателей подскажет, когда стоит играть осторожнее, а полный StreamProof обеспечит полную невидимость чита на стримах, видео и скриншотах. Если вы ищете надёжный и недорогой ESP-чит для PUBG — Аркейн станет отличным выбором для спокойной, результативной игры без риска.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Kakao, Epic Games
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Player ESP (ВХ)

  • 2D Player Boxes - вх в виде боксов
  • Filled Boxes - залить фон боксов
  • ESP Style - визуальный стиль ЕСП
  • Nickname - показывать имена игроков
  • Weapon - оружие в руках у цели
  • Level - уровень профиля игрока
  • Knocked - показывать нокнутых
  • Specators - количество наблюдателей за целью ЕСП
  • Kills - количество убийств у цели
  • Team ID - айди команды игрока
  • Skeleton - вх в виде скелета
  • Visible Check - проверка на видимость
  • Lines - есп в виде линий
  • Distance - расстояние в метрах до целей
  • Max Distance - дальность ЕСП
  • Ammo Count - количество пуль у врагов в оружии

Loot & ESP (Предметы, транспорт, контейнеры)

  • Loot ESP - включить отображение лута
  • Names - названия отображаемых объектов
  • Distance - расстояние до отображаемых предметов
  • Max Distance - настройки дальности
  • Weapons - показ оружия, есть фильтры по типу
  • Equipment - шлемы, броня, рюкзаки
  • Attachments - обвесы для оружия
  • Medicine - аптечки, бинты, бусты
  • Ammo - боеприпасы
  • Throwables - гранаты
  • Other Items - другой лут
  • Vehicle (Land, Water, Air) - наземный, водный и воздушный транспорт
  • AirDrop - эирдропы
  • Death Drop - ящики трупов
  • Show Content - содержимое контейнеров
  • Vehicle Status (Fuel, Health) - запас топлива у транспорта, запас прочности
  • Custom Item Filter - выбор предметов для отображения на свой вкус
  • Thrown Grenades - активированные гранаты, расстояние и время до взрыва
  • Smart Loot (Helmet, Vest, BackPack) - показывать только экипировку большего уровня, чем надето на вас

Misc (Другие возможности Arcane PUBG ESP)

  • Configs (Create, Delete, Save, Load) - возможность сохранять свои настройки и взаимодействовать с ними
  • Spectator Count - счётчик зрителей
  • Menu Style - настройки визуального стиля меню чита Arcane PUBG ESP
  • Custom Colors - выбор цветов для большинства визуальных функций
  • Battle Mode - бин по нажатию которого отключается весь есп кроме игроков
  • GUI Scale - масштаб интерфейса софта
  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана и его настройки
  • Arrows - стрелочки в направлении целей вне экрана
  • Language (Russian, English, Chinese) - меню чита Arcane PUBG ESP доступно на 3 языках (русский, английский, китайски)
  • StreamProof - чит полностью скрыт на скриншотах, видео и стримах
  • No Recoil - отключить отдачу оружия при стрельбе

Отзывы о Arcane PYBG ESP

Здесь вы можете ознакомиться с отзывами других пользователей об этом продукте.

cheat enjoyer

cheat enjoyer

Лучший

Чит работает отлично, ESP на машины просто прелесть :D. Подсчет зрителей и отсутствие отдачи привели к сбою игры, эти две функции нужно исправить. Но в остальном все очень хорошо и плавно.

Проверка видимости и проверка ботов — мои любимые функции.

Александр

Александр

Arcane PUBG ESP

Данный софт ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для аккуратной игры, что я и советую. Ни какого аима и пр., есть основные функции - контроль игроков, линия до них (до 1000м(за глубокой горкой могут игроки не отображаться)), инвентарь настраиваемый по любым хотелкам и очень много полезных функций. Да, самый дорогой софт - но тут ваша задняя точка спасена тем, что нету АИМ.. АИМ это для бустов, по-мне так, иначе по другому не найти применение ( буст других людей, вы отлетите с репорта 100% если он будет). РЕКОМЕНДУЮ!...
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Данный софт ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для аккуратной игры, что я и советую. Ни какого аима и пр., есть основные функции - контроль игроков, линия до них (до 1000м(за глубокой горкой могут игроки не отображаться)), инвентарь настраиваемый по любым хотелкам и очень много полезных функций. Да, самый дорогой софт - но тут ваша задняя точка спасена тем, что нету АИМ.. АИМ это для бустов, по-мне так, иначе по другому не найти применение ( буст других людей, вы отлетите с репорта 100% если он будет). РЕКОМЕНДУЮ! С ув. Аlex Короче, мужики) Берите.. Не пожалеете!)

trindade

trindade

Отличный хак, но ужасная производительность!

Взлом хороший, но производительность сильно падает, игра сильно тормозит, частота кадров падает примерно на 40%, я его не рекомендую!!

Cheat Tester

Cheat Tester

Честный отзыв об WH SATANO и Arcane

Итак, спустя 2 сезона использования Arcane для ПУБ, могу сделать выводы, за первый сезон был получен ранг кристал, за второй сезон был получен топ 250 мира, я играл только Валхак и антиотдача, с запуском софта проблем не возникло, по вопросам обращался в поддержку, отвечали сразу же после моего вопроса, тех поддержка феникса радует на протяжении 5 лет, однозначно 5/5, по софту могу сказать - это качественный ЕКСТЕРНАЛ, так еще и Undetect, за свою цену - это прям конфетка. Хотите получить удово...
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Итак, спустя 2 сезона использования Arcane для ПУБ, могу сделать выводы, за первый сезон был получен ранг кристал, за второй сезон был получен топ 250 мира, я играл только Валхак и антиотдача, с запуском софта проблем не возникло, по вопросам обращался в поддержку, отвечали сразу же после моего вопроса, тех поддержка феникса радует на протяжении 5 лет, однозначно 5/5, по софту могу сказать - это качественный ЕКСТЕРНАЛ, так еще и Undetect, за свою цену - это прям конфетка. Хотите получить удовольствие от игры - берите, тесты софта проводил на двух аккаунтах, Оба всё ещё живы!

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