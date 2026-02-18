Александр

Arcane PUBG ESP

Данный софт ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для аккуратной игры, что я и советую. Ни какого аима и пр., есть основные функции - контроль игроков, линия до них (до 1000м(за глубокой горкой могут игроки не отображаться)), инвентарь настраиваемый по любым хотелкам и очень много полезных функций. Да, самый дорогой софт - но тут ваша задняя точка спасена тем, что нету АИМ.. АИМ это для бустов, по-мне так, иначе по другому не найти применение ( буст других людей, вы отлетите с репорта 100% если он будет). РЕКОМЕНДУЮ!... Читать дальше

Данный софт ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для аккуратной игры, что я и советую. Ни какого аима и пр., есть основные функции - контроль игроков, линия до них (до 1000м(за глубокой горкой могут игроки не отображаться)), инвентарь настраиваемый по любым хотелкам и очень много полезных функций. Да, самый дорогой софт - но тут ваша задняя точка спасена тем, что нету АИМ.. АИМ это для бустов, по-мне так, иначе по другому не найти применение ( буст других людей, вы отлетите с репорта 100% если он будет). РЕКОМЕНДУЮ! С ув. Аlex Короче, мужики) Берите.. Не пожалеете!)