Данный софт ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для аккуратной игры, что я и советую. Ни какого аима и пр., есть основные функции - контроль игроков, линия до них (до 1000м(за глубокой горкой могут игроки не отображаться)), инвентарь настраиваемый по любым хотелкам и очень много полезных функций. Да, самый дорогой софт - но тут ваша задняя точка спасена тем, что нету АИМ.. АИМ это для бустов, по-мне так, иначе по другому не найти применение ( буст других людей, вы отлетите с репорта 100% если он будет). РЕКОМЕНДУЮ! С ув. Аlex Короче, мужики) Берите.. Не пожалеете!)
Arcane PYBG ESP (Аркейн ПАБГ ЕСП)
Информация о чите
Arcane PUBG ESP — это упрощённая версия популярного чита Arcane, разработанная специально для легитной и аккуратной игры в PUBG. Софт включает в себя всё необходимое для уверенного преимущества: удобный ESP (WH) с отображением врагов (боксы, скелеты), лута, транспорта и аирдропов. Продуманная система настроек позволяет тонко настроить стиль визуализации, категории отображаемых предметов и другие параметры. Встроенный счётчик наблюдателей подскажет, когда стоит играть осторожнее, а полный StreamProof обеспечит полную невидимость чита на стримах, видео и скриншотах. Если вы ищете надёжный и недорогой ESP-чит для PUBG — Аркейн станет отличным выбором для спокойной, результативной игры без риска.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Kakao, Epic Games
Player ESP (ВХ)
- 2D Player Boxes - вх в виде боксов
- Filled Boxes - залить фон боксов
- ESP Style - визуальный стиль ЕСП
- Nickname - показывать имена игроков
- Weapon - оружие в руках у цели
- Level - уровень профиля игрока
- Knocked - показывать нокнутых
- Specators - количество наблюдателей за целью ЕСП
- Kills - количество убийств у цели
- Team ID - айди команды игрока
- Skeleton - вх в виде скелета
- Visible Check - проверка на видимость
- Lines - есп в виде линий
- Distance - расстояние в метрах до целей
- Max Distance - дальность ЕСП
- Ammo Count - количество пуль у врагов в оружии
Loot & ESP (Предметы, транспорт, контейнеры)
- Loot ESP - включить отображение лута
- Names - названия отображаемых объектов
- Distance - расстояние до отображаемых предметов
- Max Distance - настройки дальности
- Weapons - показ оружия, есть фильтры по типу
- Equipment - шлемы, броня, рюкзаки
- Attachments - обвесы для оружия
- Medicine - аптечки, бинты, бусты
- Ammo - боеприпасы
- Throwables - гранаты
- Other Items - другой лут
- Vehicle (Land, Water, Air) - наземный, водный и воздушный транспорт
- AirDrop - эирдропы
- Death Drop - ящики трупов
- Show Content - содержимое контейнеров
- Vehicle Status (Fuel, Health) - запас топлива у транспорта, запас прочности
- Custom Item Filter - выбор предметов для отображения на свой вкус
- Thrown Grenades - активированные гранаты, расстояние и время до взрыва
- Smart Loot (Helmet, Vest, BackPack) - показывать только экипировку большего уровня, чем надето на вас
Misc (Другие возможности Arcane PUBG ESP)
- Configs (Create, Delete, Save, Load) - возможность сохранять свои настройки и взаимодействовать с ними
- Spectator Count - счётчик зрителей
- Menu Style - настройки визуального стиля меню чита Arcane PUBG ESP
- Custom Colors - выбор цветов для большинства визуальных функций
- Battle Mode - бин по нажатию которого отключается весь есп кроме игроков
- GUI Scale - масштаб интерфейса софта
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана и его настройки
- Arrows - стрелочки в направлении целей вне экрана
- Language (Russian, English, Chinese) - меню чита Arcane PUBG ESP доступно на 3 языках (русский, английский, китайски)
- StreamProof - чит полностью скрыт на скриншотах, видео и стримах
- No Recoil - отключить отдачу оружия при стрельбе
Отзывы о Arcane PYBG ESP
Здесь вы можете ознакомиться с отзывами других пользователей об этом продукте.
cheat enjoyer
Чит работает отлично, ESP на машины просто прелесть :D. Подсчет зрителей и отсутствие отдачи привели к сбою игры, эти две функции нужно исправить. Но в остальном все очень хорошо и плавно.
Проверка видимости и проверка ботов — мои любимые функции.
Александр
Данный софт ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для аккуратной игры, что я и советую. Ни какого аима и пр., есть основные функции - контроль игроков, линия до них (до 1000м(за глубокой горкой могут игроки не отображаться)), инвентарь настраиваемый по любым хотелкам и очень много полезных функций. Да, самый дорогой софт - но тут ваша задняя точка спасена тем, что нету АИМ.. АИМ это для бустов, по-мне так, иначе по другому не найти применение ( буст других людей, вы отлетите с репорта 100% если он будет).
РЕКОМЕНДУЮ!...
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trindade
Взлом хороший, но производительность сильно падает, игра сильно тормозит, частота кадров падает примерно на 40%, я его не рекомендую!!
Cheat Tester
Итак, спустя 2 сезона использования Arcane для ПУБ, могу сделать выводы, за первый сезон был получен ранг кристал, за второй сезон был получен топ 250 мира, я играл только Валхак и антиотдача, с запуском софта проблем не возникло, по вопросам обращался в поддержку, отвечали сразу же после моего вопроса, тех поддержка феникса радует на протяжении 5 лет, однозначно 5/5, по софту могу сказать - это качественный ЕКСТЕРНАЛ, так еще и Undetect, за свою цену - это прям конфетка. Хотите получить удово...
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Итак, спустя 2 сезона использования Arcane для ПУБ, могу сделать выводы, за первый сезон был получен ранг кристал, за второй сезон был получен топ 250 мира, я играл только Валхак и антиотдача, с запуском софта проблем не возникло, по вопросам обращался в поддержку, отвечали сразу же после моего вопроса, тех поддержка феникса радует на протяжении 5 лет, однозначно 5/5, по софту могу сказать - это качественный ЕКСТЕРНАЛ, так еще и Undetect, за свою цену - это прям конфетка. Хотите получить удовольствие от игры - берите, тесты софта проводил на двух аккаунтах, Оба всё ещё живы!
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