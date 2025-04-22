SOFTHUB для PYBG Battlegrounds (Софхтаб)

Информация о чите

SoftHUB — это проверенный временем приватный софт для PUBG Battlegrounds, который существует уже много лет и заслужил доверие широкой аудитории игроков. Текущая версия полностью обновлена под новое фирменное меню SoftHUB и получила расширенный набор визуальных возможностей для максимального контроля ситуации в матче. ESP / WallHack предоставляет максимально подробную информацию об игроках: боксы, скелетон, здоровье, ники, расстояние, оружие в руках, линии до противников и настраиваемую дистанцию рендера. Все элементы легко кастомизируются, позволяя настроить отображение под легитный или более информативный стиль игры. Отдельного внимания заслуживает Loot ESP с удобным управлением. Вы можете выбирать отображение предметов по тирам (1–3 уровень), а также включать или отключать визуалы лута одним кликом. Это делает процесс лутания быстрым, понятным и максимально эффективным. Дополняет функционал стильный и информативный радар с гибкими настройками, который помогает ориентироваться на карте и контролировать окружение. Широкие возможности кастомизации цветов позволяют отдельно настраивать игроков, цели за стенами, транспорт, лут, аирдропы и другие объекты. SoftHUB — это доступная цена, хорошая надёжность и качество, проверенное годами игры в PUBG.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games, Kakao
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Players ESP (ВХ на Игроков/Ботов)

  • Player ESP - ВХ показывающий игроков
  • Bots ESP - ВХ показывающий ботов
  • 2D Box - отображает противников в виде 2D-боксов
  • Skeleton - показывает скелет моделей противников
  • Health - отображает уровень здоровья противников
  • Player Name - показывает никнеймы игроков
  • Distance - отображает расстояние до цели в метрах
  • Weapon - показывает оружие в руках противника
  • Snapline - отображает линии от экрана до целей
  • Prediction Point - рисовать точку, которая показывает, куда нужно стрелять, чтобы поразить цель, учитывая траекторию движения цели и расстояние до неё
  • Vehicle Prediction - рисовать точку, которая показывает, куда нужно стрелять, чтобы поразить цель, которая находится в транспорте
  • Spectators Count - выводить информацию о количестве наблюдателей на экран
  • Visible Check - игроки за стеной и в прямой видимости окрашены в разные цвета
  • Max Distance - настраивает максимальную дистанцию отображения ESP
  • Players ESP Customization - гибкая настройка ESP на игроков (2D боксы, скелет, дополнительные элементы отображения)

World ESP (ВХ на Лут)

  • Spawned Items - показывать предметы которые появляются на карте в начале матча
  • Dropped Items - предметы, которые выброшены на землю другими игроками
  • Death Drop - включает отображение лута с убитых игроков
  • Death Box Content - показывает содержимое в рюкзаке трупов
  • Air Drop - показывать расположение аирдропов
  • Air Drop Content - информация о содержимом аирдропов
  • Vehicle ESP (Health, Fuel) - показывать транспорт: название, прочность, топливо
  • Vehicles Key - вкл/выкл отображение транспорта по нажатию клавиши
  • Loot Filter - кастомный фильтр отображаемого читом лута
  • Custom Colors - позволяет поставить любые цвета для WH
  • Bear - отображает медведей с помощью ESP
  • Bear Box with Content - отображает медведей в виде боксов с дополнительной информацией
  • Installed Mortar - отображает установленные миномёты на карте

Loot Filter Categories (Категории)

  • Weapon - отображение оружия
  • Ammo - отображение боеприпасов
  • Attachment - отображение модификаций оружия
  • Medicine / Boost - отображение аптечек и бустов
  • Helmet - отображение шлемов
  • Armor - отображение бронежилетов
  • Backpack - отображение рюкзаков
  • Other - отображение прочих предметов
  • Levels/Tiers - фильтр отображения шлемов, брони, рюкзаков по уровню защиты
  • Weapon Categories - разделение оружия по типам (автоматические винтовки, снайперские, DMR и другие)
  • Weapon Attachments Filter - раздельное отображение модификаций оружия (дульные насадки, прицелы, глушители и тп)
  • Langugages - чит поддерживает три языка (английский, испанский, русский)

Radar (Радар)

  • Enable - включает радар поверх игры
  • Distance - отображает расстояние до целей на радаре
  • Local Direction - показывает направление взгляда игрока
  • Angle - настройка угла и положения радара
  • Size - размер окна радара
  • Point Size - настройка размера точек на радаре
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