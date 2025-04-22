Информация о чите

SoftHUB — это проверенный временем приватный софт для PUBG Battlegrounds, который существует уже много лет и заслужил доверие широкой аудитории игроков. Текущая версия полностью обновлена под новое фирменное меню SoftHUB и получила расширенный набор визуальных возможностей для максимального контроля ситуации в матче. ESP / WallHack предоставляет максимально подробную информацию об игроках: боксы, скелетон, здоровье, ники, расстояние, оружие в руках, линии до противников и настраиваемую дистанцию рендера. Все элементы легко кастомизируются, позволяя настроить отображение под легитный или более информативный стиль игры. Отдельного внимания заслуживает Loot ESP с удобным управлением. Вы можете выбирать отображение предметов по тирам (1–3 уровень), а также включать или отключать визуалы лута одним кликом. Это делает процесс лутания быстрым, понятным и максимально эффективным. Дополняет функционал стильный и информативный радар с гибкими настройками, который помогает ориентироваться на карте и контролировать окружение. Широкие возможности кастомизации цветов позволяют отдельно настраивать игроков, цели за стенами, транспорт, лут, аирдропы и другие объекты. SoftHUB — это доступная цена, хорошая надёжность и качество, проверенное годами игры в PUBG.