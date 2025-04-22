SOFTHUB для PYBG Battlegrounds (Софхтаб)
Информация о чите
SoftHUB — это проверенный временем приватный софт для PUBG Battlegrounds, который существует уже много лет и заслужил доверие широкой аудитории игроков. Текущая версия полностью обновлена под новое фирменное меню SoftHUB и получила расширенный набор визуальных возможностей для максимального контроля ситуации в матче. ESP / WallHack предоставляет максимально подробную информацию об игроках: боксы, скелетон, здоровье, ники, расстояние, оружие в руках, линии до противников и настраиваемую дистанцию рендера. Все элементы легко кастомизируются, позволяя настроить отображение под легитный или более информативный стиль игры. Отдельного внимания заслуживает Loot ESP с удобным управлением. Вы можете выбирать отображение предметов по тирам (1–3 уровень), а также включать или отключать визуалы лута одним кликом. Это делает процесс лутания быстрым, понятным и максимально эффективным. Дополняет функционал стильный и информативный радар с гибкими настройками, который помогает ориентироваться на карте и контролировать окружение. Широкие возможности кастомизации цветов позволяют отдельно настраивать игроков, цели за стенами, транспорт, лут, аирдропы и другие объекты. SoftHUB — это доступная цена, хорошая надёжность и качество, проверенное годами игры в PUBG.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games, Kakao
Players ESP (ВХ на Игроков/Ботов)
- Player ESP - ВХ показывающий игроков
- Bots ESP - ВХ показывающий ботов
- 2D Box - отображает противников в виде 2D-боксов
- Skeleton - показывает скелет моделей противников
- Health - отображает уровень здоровья противников
- Player Name - показывает никнеймы игроков
- Distance - отображает расстояние до цели в метрах
- Weapon - показывает оружие в руках противника
- Snapline - отображает линии от экрана до целей
- Prediction Point - рисовать точку, которая показывает, куда нужно стрелять, чтобы поразить цель, учитывая траекторию движения цели и расстояние до неё
- Vehicle Prediction - рисовать точку, которая показывает, куда нужно стрелять, чтобы поразить цель, которая находится в транспорте
- Spectators Count - выводить информацию о количестве наблюдателей на экран
- Visible Check - игроки за стеной и в прямой видимости окрашены в разные цвета
- Max Distance - настраивает максимальную дистанцию отображения ESP
- Players ESP Customization - гибкая настройка ESP на игроков (2D боксы, скелет, дополнительные элементы отображения)
World ESP (ВХ на Лут)
- Spawned Items - показывать предметы которые появляются на карте в начале матча
- Dropped Items - предметы, которые выброшены на землю другими игроками
- Death Drop - включает отображение лута с убитых игроков
- Death Box Content - показывает содержимое в рюкзаке трупов
- Air Drop - показывать расположение аирдропов
- Air Drop Content - информация о содержимом аирдропов
- Vehicle ESP (Health, Fuel) - показывать транспорт: название, прочность, топливо
- Vehicles Key - вкл/выкл отображение транспорта по нажатию клавиши
- Loot Filter - кастомный фильтр отображаемого читом лута
- Custom Colors - позволяет поставить любые цвета для WH
- Bear - отображает медведей с помощью ESP
- Bear Box with Content - отображает медведей в виде боксов с дополнительной информацией
- Installed Mortar - отображает установленные миномёты на карте
Loot Filter Categories (Категории)
- Weapon - отображение оружия
- Ammo - отображение боеприпасов
- Attachment - отображение модификаций оружия
- Medicine / Boost - отображение аптечек и бустов
- Helmet - отображение шлемов
- Armor - отображение бронежилетов
- Backpack - отображение рюкзаков
- Other - отображение прочих предметов
- Levels/Tiers - фильтр отображения шлемов, брони, рюкзаков по уровню защиты
- Weapon Categories - разделение оружия по типам (автоматические винтовки, снайперские, DMR и другие)
- Weapon Attachments Filter - раздельное отображение модификаций оружия (дульные насадки, прицелы, глушители и тп)
- Langugages - чит поддерживает три языка (английский, испанский, русский)
Radar (Радар)
- Enable - включает радар поверх игры
- Distance - отображает расстояние до целей на радаре
- Local Direction - показывает направление взгляда игрока
- Angle - настройка угла и положения радара
- Size - размер окна радара
- Point Size - настройка размера точек на радаре
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