Vengeance для ПАБГ Battlegrounds (Вендженс)
Информация о чите
Vengeance — это сбалансированный приватный софт для PUBG Battlegrounds, сочетающий точный аимбот и информативный ESP для уверенной игры на любых дистанциях. Аимбот поддерживает выбор костей (голова, шея, грудь), настройку FOV и плавности наведения, а также отдельную клавишу активации. Доступно отображение зоны захвата в виде круга или прямоугольника и кастомный прицел в центре экрана. Настройки позволяют адаптировать аим под легитный или более агрессивный стиль. Players ESP предоставляет полный контроль над ситуацией: боксы с выбором типа, скелет с регулировкой толщины линий, ник, дистанция и полоска здоровья. Visible Check различает видимых и скрытых за препятствиями противников. В меню реализовано окно предпросмотра визуалов для удобной настройки. Дополнительно присутствует Stream-Proof защита, скрывающая софт на записях и стримах, а также система конфигов с сохранением и загрузкой профилей. Гибкая настройка цветов ESP и FOV завершает функционал. Vengeance — надёжное решение для контроля и стабильных побед в PUBG.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)
- Enabled – включает аимбот для наведения на игроков
- Aim Key – клавиша активации аима
- Aim Bone – выбор костей для аимбота (голова, шея, грудь)
- FOV – настраивает радиус захвата цели
- Smooth – настраивает плавность наведения
- Crosshair – отображает прицел в центре экрана
- Circle – отображает FOV в виде круга
- Rect – отображает FOV в виде прямоугольника
- Prediction – учитывает скорость движения цели и баллистику при наведении
- Recoil Control – автоматически компенсирует отдачу оружия
- Recoil Strength – позволяет изменить силу компенсации отдачи (настраивается)
ВХ Игроки (Players ESP)
- Box – обводить игроков в боксы
- Box Type – тип бокса (полные или без боксов)
- Visible Check – различает видимые и скрытые за препятствиями цели
- Names – отображает ник игрока
- Skeleton – отображает скелет модели
- Bone thick – настраивает толщину линий скелета
- Distance – отображает дистанцию до цели
- Health Bar – отображает полоску здоровья
- Preview ESP – окно предпросмотра, отображающее работу визуалов на модели персонажа
- Kill Count – отображает количество убийств игроков
- Player Info – отображает уровень и нанесенный урон игроков
- Danger Warning – отображает ближайших противников и расстояние до них
- Off-screen Arrows – отображает указатели на игроков за пределами экрана
- Arrows Radius – позволяет изменить радиус расположения указателей (настраивается)
- Aiming at Me – отображает предупреждение, если противник целится в вас
- Grenade Warning – отображает летящие гранаты, их траекторию и время до взрыва
Радар-хак
- Radar – отображает двухмерный радар
- Only Players – отображает на радаре только игроков
- Loot – отображает предметы на радаре
- Vehicles – отображает транспорт на радаре
- Radar Zoom – позволяет изменить масштаб радара (настраивается)
- Radar Size – позволяет изменить размер радара (настраивается)
- Radar Position X – позволяет изменить положение радара по горизонтали (настраивается)
- Radar Position Y – позволяет изменить положение радара по вертикали (настраивается)
Loot ESP (ВХ Лут)
- Dropped Items – отображает предметы на земле
- Name – отображает названия предметов
- Distance – отображает расстояние до предметов
- Rect – отображает рамки вокруг предметов
- Loot Filter – позволяет выбрать отображаемые категории предметов
Vehicle ESP (ВХ Транспорт)
- Vehicles – отображает транспорт
- Vehicle Health – отображает прочность транспорта
- Vehicle Fuel – отображает уровень топлива транспорта
Airdrop ESP (ВХ Аирдроп)
- Airdrop – отображает аирдропы и их содержимое
- Death Box – отображает ящики погибших игроков и их содержимое
Другие фичи Vengeance PUBG
- Stream-Proof – скрывает визуалы чита от записи видео, скриншотов и стримов
- Config List – список сохранённых конфигураций
- Save – сохраняет текущие настройки
- Load – загружает выбранную конфигурацию
- Color Name – настройка цвета ника
- Color Distance – настройка цвета дистанции
- Color Box – настройка цвета бокса
- Color Bone – настройка цвета скелета
- Color Fov – настройка цвета FOV
- Color Crosshair – настройка цвета прицела
- Localization – меню доступно на нескольких языках (английский, русский, китайский)
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