Чит Fecurity для ПАБГ

Информация о чите

Предлагаем вам ознакомиться с интереснейшим продуктом для PUBG: Fecurity Hack. Данный чит сделан очень качественно и включает в себя много крутых возможностей: удобный ESP показывающий игроков, лут, транспорт, эирдропы и другой лут. Настройка софта производится через удобное и стильное меню, каждая фича имеет множество настроек, что позволит сделать использование чита максимально комфортным для каждого игрока. Другой интересной особенностью являются локализации: в Fecurity PUBG есть возможность переключиться с Английского на Русский, Китайский или Корейский языки. Если вы ищите мощное решение для ПУБГ - вы нашли его. Данный продукт станет отличным инструментом для покорения королевской битвы!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Kakao, Epic Games
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Players ESP (ЕСП для ПАБГ)

  • Player ESP - есп показывающий расположение игроков
  • Enemy Only - если активировать этот параметр, то отображаться будут только враги
  • Box ESP - есп в виде коробок, стандартные 2Д боксы
  • Box Outline - дополнительная обводка боксов, делает линии более четкими и объемными
  • Health ESP - показывать количество HP игроков с помощью бара (индикатора)
  • Skeleton - есп (wh) в виде скелетов повторяющих силуэт противника
  • Skeleton Thickness - толщина линий скелетов
  • Distance - показывать расстояние до целей, в метрах или футах
  • Max Distance - дальность работы ESP
  • Nicknames - показывать имена игроков
  • Weapon - оружие которое персонаж держит в руках
  • OOF Arrows – стрелочки на игроков вне поле зрения

World ESP (Loot & Vehicles)

  • Loot ESP - есп показывающий где лежит различный лут
  • Item Names - названия предметов
  • Distance - расстояние до объектов
  • Airdrop - показывать расположение эирдропов
  • Corpses - ящики игроков с лутом (трупы)
  • Loot ESP Toggle Key - клавиша для включения/отключения Loot ESP
  • Loot Max Distance - ограничить дистанцию отображения предметов
  • Containers Content - показывает содержимое контейнеров (трупы, аирдроп)
  • Vehicle ESP (Box, Health, Name) - есп показывающий транспорт (боксы, здоровье, название)
  • Vehicle Max Distance - дистанция отображения транспорта
  • Vehicle ESP Toggle Key - клавиша для включения/отключения отображения транспорта

Другие фичи Fecurity PUBG

  • Ballistic Visualizer - показывает куда попадет ваша пуля после выстрела, помогает стрелять на большой дистанции
  • Spectators - даёт информацию о текущем количестве наблюдателей за вами
  • Custom Colors - возможность настройки цветов для всех визуалов в чите
  • Distance Unit - выбор единицы измерения, метры или футы
  • Menu Key - возможность забиндить свою клавишу для вызова меню софта

Отзывы о Fecurity PYBG Hack

Здесь вы можете ознакомиться с отзывами других пользователей об этом продукте.

FileGone

FileGone

Средний Чит

Fecurity отличный софт, но аимбот находился в стадии разработки (после обновления).

Georg

Georg

good cheat

good cheat

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