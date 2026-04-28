Всё работает как надо, вх хорошее (Даже нарисована 3я нога у врага), аим очень приятный, ркс стабильно пашет без сбоев Единственное что, хотелось бы больше функционала, по факту всё что нужно для игры - есть. Но было бы интереснее увидеть новые функции, что-нибудь такое что выделило бы чит среди других еще больше Это твёрдая пятерка, советую.
Arcane PYBG Full (Аркейн ПАБГ Фулл)
Информация о чите
Arcane Full для PUBG – это расширенная версия популярного приватного софта Arcane, созданная для максимального контроля и эффективности в игре. В основе — мощный Aimbot с предсказанием траектории движения целей, идеально работающий как на ближних, так и на дальних дистанциях. Он оснащён системой контроля отдачи, выбором зоны прицеливания и гибкой настройкой под индивидуальный стиль игры. Детализированный ESP отображает противников, лут, транспорт и аирдропы, обеспечивая полную информированность о поле боя. Комбат-режим с горячей клавишей убирает лишние визуальные элементы, помогая сосредоточиться на перестрелках. Особое преимущество — защита StreamProof, скрывающая интерфейс софта на записях, скриншотах и стримах. Arcane Full сочетает функциональность, стабильность и высокий уровень безопасности, оставаясь одним из лучших решений для PUBG.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
- Процессор: AMD & INTEL
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam, Kakao, Epic Games
Aimbot (AIM)
- Enable Aimbot – включить/отключить Аимбот
- Aim Type - режим работы аимбота (всегда, по нажатию)
- FOV – радиус работы Аимбота
- FOV Style - стиль отображения окружности аимбота
- FOV Adaptive - динамический FOV в зависимости
- Smooth – сглаживание движений аима, больше значение - слабее АИМ
- Distance – дистанция работы Аимбота
- Bone – хитбокс куда будет попадать аимбот (голова, шея, тело)
- Prediction – предсказывает траекторию движения целей (можно настраивать)
- Lock Target – Аим фокусируется на активной цели до прекращения огня/уничтожения цели
- Recoil Control System (RCS) – система контроля отдачи
- No Sway – убирает покачивание оружия (только при прицеливании)
- Aim Knocked – наводит прицел на нокнутых противников
- Prediction cross – добавляет метку траектории на экран
- Draw FOV Cirlce – отображает радиус работы аимбота
- Visibility Check – проверка на видимость противника в поле зрения
- Vehicle Wheel Aiming – позволяет наводиться на колёса техники
- Sway – добавляет настройку покачивания при наведении
- Visible Mesh – позволяет наводиться на ближайшую видимую кость цели
- Molotov Aimbot – наводит Молотов с учётом траектории полёта
- Panzerfaust Aimbot – отдельная вкладка с настройками аима для Панцерфауста
- Silent Aimbot – скрытое наведение на цель без движения прицела
- Silent HitChance – настройка шанса успешного попадания для сайлент аима
- Weapon Skin Changer – позволяет изменять скины оружия
- Multi Bone – позволяет выбирать несколько костей для наведения одновременно
- Humanization – добавляет более естественное наведение с настройкой силы
- Target Switch Delay – настраивает задержку переключения между целями
- Target List – объединяет доступные цели в единый список
Триггер-бот
- Trigger Bot – автоматическая стрельба по цели с отдельными настройками для каждого класса оружия
- Prediction – прогнозирует движение цели и отображает точку упреждения и окружность ствола
- Hit Zones – позволяет выбрать зону попадания (любая кость, голова, голова + тело)
- Visibility Check – срабатывание только по видимым целям
- Reaction Delay – настраивает задержку реакции перед выстрелом
- Hold Time – настраивает время удержания выстрела
- Cooldown – настраивает задержку между срабатываниями
- Model Depth – настраивает глубину проверки модели цели
Players ESP (ВХ)
- 2D Boxes – включить ВХ на игроков в виде прямоугольников (боксов)
- Box Fill – заполнить боксы фоновым цветом для лучшей видимости
- Nickname – узнать никнеймы игроков
- Visibility Check – игроки в прямой видимости окрашиваются в другой цвет
- Skeleton – отображает валхак в виде скелета
- Head Dot - показывает выделенную точку на голове игроков
- View Line - направление взгляда игроков
- Weapon – текущее оружие в руках в врага
- Ammo Count – текущее количество патронов в обойме врага
- Level – показывает текущий уровень игроков
- Show Knocked – показывает нокнутых игроков
- Spectator Count – выводит количество наблюдателей за вашей игрой
- Kill Count – количество убийств у игроков
- Team ID – показывает номер команды
- Team Colors – отображает цвета по командам в игре
- Equipment – показывает текущую экипировку игрока (постоянно или при наведении прицела)
- Distance – расстояние до целей ВХ
- Snaplines – ЕСП линии до игроков
- Render Distance – дальность работы WH
- Off-Screen Arrows – направление стрелками на врагов, находящиеся за пределами поля зрения
- Perfect Visible Check – показывает каждую видимую часть тела на скелетах/боксах
- Last Dormant Players Position – отображает последнюю позицию игроков после перехода в неизвестное состояние
- Knocked Health – отображает здоровье нокнутого игрока в виде текста
- Knocked Health Bar Style – позволяет выбрать стиль полосы (статичная, в цвет хп, градиент)
- Helmet Durability – отображает прочность шлема отдельной полосой слева
- Vest Durability – отображает прочность бронежилета отдельной полосой справа
- Armor Level Colors – изменяет цвет полос брони в зависимости от уровня экипировки
- Helmet & Vest Colors – позволяет отдельно настроить цвета шлема и бронежилета для уровней 1, 2 и 3
- Armor Level & Durability – отображает уровень брони и оставшуюся прочность отдельными строками
- Text Scaling – регулирует размер текста
- Damage Indicator – показывает нанесённый урон в виде числового значения над игроком
- Glow Players – свечение моделей игроков для
World & Loot ESP (Предметы, Лут, Объекты)
- Weapons – показывает оружие (автоматы, снайперские винтовки, ПП, пулеметы и т.п.)
- Attachments – отображает модули для оружия (Обвесы)
- Equipment - показывать шлемы, бронежилеты и рюкзаки
- Meds - показывать аптечки, бинты и бусты
- Ammo - показывать боеприпасы для оружий
- Categories – фильтры для отображения предметов (оружие, патроны, бафы и т.п.)
- Vehicles – включить/выключить отображение транспорта (Наземный, воздушный, водный)
- Vehicle Info – отображает информацию о транспорте (топливо, уровень хп, дистанция)
- Airdropds – показывать расположение аирдропов
- Corpses – показывать ящики убитых игроков
- Drop Contents – показывать содержимое контейнеров (аирдроп, трупы)
- Distance – показывать дистанцию до объекта
- Render Distance – расстояние работы ВХ на лут и объекты
- Smart Loot – умный фильтр, отображение только релевантных предметов
- Key Card – показывать карты доступа
- Glow Vehicles – включает свечение транспорта в игровом мире
- Glow Items – включает свечение предметов
Projectile ESP (Снаряды)
- Projectile ESP – отображает летящие и приземлившиеся снаряды
- Projectile Indicators – добавляет индикаторы снарядов с кольцом таймера и оставшимся временем до взрыва
- Frag Grenade – отдельные настройки отображения и цвета осколочной гранаты
- Flash Grenade – отдельные настройки отображения и цвета светошумовой гранаты
- Molotov – отдельные настройки отображения и цвета Molotov
- Smoke Grenade – отдельные настройки отображения и цвета дымовой гранаты
- Blue Zone Grenade – отдельные настройки отображения и цвета Blue Zone
- Danger Zone – отображает зону опасности вокруг приземлившейся гранаты
Projectile Exploits
- Projectile Exploits – вкладка с настройками для каждого типа гранат
- Trajectory Display – отображает траекторию Frag, Flash, Molotov, Smoke и Blue Zone гранат с учётом отскоков и перекатывания
- Blast Zone – отображает зону воздействия гранаты со статусами HIT, KILL, COVER, FIRE, ZONE и FLASH
- Display Mode – позволяет выбрать режим отображения (только линия, только зона или всё вместе)
- Trajectory Color – настраивает цвет линии траектории
- Zone Color – настраивает цвет зоны воздействия
- Auto Release – автоматически выполняет отпускание фраг и флэш гранат
- Throw Assist – помогает выбрать момент и направление броска гранаты
- Release Hint – показывает подсказку (держать, отпускать или поздно)
- Only When Aiming – активирует функции только во время прицеливания
- Aim Guide – показывает направление прицеливания камеры для броска
- Target Lock – фиксирует выбранную цель во время подготовки броска
- Next Target Hotkey – позволяет переключать цель отдельной клавишей
- Target Distance – настраивает дистанцию выбора целей
Радар-хак
- Big Map Radar – добавляет радар на большой карте
- Minimap Radar – добавляет радар на мини-карте
- Player Nicknames – отображает ники игроков на карте
- Viewing Direction – показывает направление взгляда игроков
- Team Numbers – отображает номера команд игроков
- View Direction Lines – отображает линии направления взгляда игроков на карте
- Projectile Radar – отображает снаряды на мини-карте и большой карте
- Projectile Type Colors – позволяет настроить цвета разных типов снарядов
- Effect Radius – отображает радиус действия снаряда
- Seconds Left – показывает оставшееся время до срабатывания снаряда
Другие Функции Arcane PUBG Full
- Grenade ESP – показывать активированные гранаты, их таймеры и область взрыва
- Colors – позволяет задать свой цвет для отображения различных объектов
- Notify Position – угол отображения уведомлений
- Crosshair – выводит кастомный прицел на экран
- StreamProof – защита от записи (софт не видно на стриме, скриншотах и записи видео)
- Languages – чит поддерживает несколько языков (русский, английский, китайский)
- Battle Mode – убирает лишние визуальные функции для концентрации на перестрелках
- Panzerfaust Prediction – отображает прогнозируемую траекторию Панцерфауста на мини-карте
- Mortar Prediction – отображает прогнозируемую траекторию миномётного снаряда на мини-карте
- No Recoil – отключает отдачу оружия
- Recoil Compensation – позволяет настраивать процент компенсации отдачи
Отзывы о Arcane PYBG Full
Здесь вы можете ознакомиться с отзывами других пользователей об этом продукте.
Mason
Всё работает как надо, вх хорошее (Даже нарисована 3я нога у врага), аим очень приятный, ркс стабильно пашет без сбоев Единственное что, хотелось бы больше функционала, по факту всё что нужно для игры - есть. Но было бы интереснее увидеть новые функции, что-нибудь такое что выделило бы чит среди других еще больше Это твёрдая пятерка, советую.
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