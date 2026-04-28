Arcane PYBG Full (Аркейн ПАБГ Фулл)

Информация о чите

Arcane Full для PUBG – это расширенная версия популярного приватного софта Arcane, созданная для максимального контроля и эффективности в игре. В основе — мощный Aimbot с предсказанием траектории движения целей, идеально работающий как на ближних, так и на дальних дистанциях. Он оснащён системой контроля отдачи, выбором зоны прицеливания и гибкой настройкой под индивидуальный стиль игры. Детализированный ESP отображает противников, лут, транспорт и аирдропы, обеспечивая полную информированность о поле боя. Комбат-режим с горячей клавишей убирает лишние визуальные элементы, помогая сосредоточиться на перестрелках. Особое преимущество — защита StreamProof, скрывающая интерфейс софта на записях, скриншотах и стримах. Arcane Full сочетает функциональность, стабильность и высокий уровень безопасности, оставаясь одним из лучших решений для PUBG.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
  • Процессор: AMD & INTEL
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam, Kakao, Epic Games
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Aimbot (AIM)

  • Enable Aimbot – включить/отключить Аимбот
  • Aim Type - режим работы аимбота (всегда, по нажатию)
  • FOV – радиус работы Аимбота
  • FOV Style - стиль отображения окружности аимбота
  • FOV Adaptive - динамический FOV в зависимости
  • Smooth – сглаживание движений аима, больше значение - слабее АИМ
  • Distance – дистанция работы Аимбота
  • Bone – хитбокс куда будет попадать аимбот (голова, шея, тело)
  • Prediction – предсказывает траекторию движения целей (можно настраивать)
  • Lock Target – Аим фокусируется на активной цели до прекращения огня/уничтожения цели
  • Recoil Control System (RCS) – система контроля отдачи
  • No Sway – убирает покачивание оружия (только при прицеливании)
  • Aim Knocked – наводит прицел на нокнутых противников
  • Prediction cross – добавляет метку траектории на экран
  • Draw FOV Cirlce – отображает радиус работы аимбота
  • Visibility Check – проверка на видимость противника в поле зрения
  • Vehicle Wheel Aiming – позволяет наводиться на колёса техники
  • Sway – добавляет настройку покачивания при наведении
  • Visible Mesh – позволяет наводиться на ближайшую видимую кость цели
  • Molotov Aimbot – наводит Молотов с учётом траектории полёта
  • Panzerfaust Aimbot – отдельная вкладка с настройками аима для Панцерфауста
  • Silent Aimbot – скрытое наведение на цель без движения прицела
  • Silent HitChance – настройка шанса успешного попадания для сайлент аима
  • Weapon Skin Changer – позволяет изменять скины оружия
  • Multi Bone – позволяет выбирать несколько костей для наведения одновременно
  • Humanization – добавляет более естественное наведение с настройкой силы
  • Target Switch Delay – настраивает задержку переключения между целями
  • Target List – объединяет доступные цели в единый список

Триггер-бот

  • Trigger Bot – автоматическая стрельба по цели с отдельными настройками для каждого класса оружия
  • Prediction – прогнозирует движение цели и отображает точку упреждения и окружность ствола
  • Hit Zones – позволяет выбрать зону попадания (любая кость, голова, голова + тело)
  • Visibility Check – срабатывание только по видимым целям
  • Reaction Delay – настраивает задержку реакции перед выстрелом
  • Hold Time – настраивает время удержания выстрела
  • Cooldown – настраивает задержку между срабатываниями
  • Model Depth – настраивает глубину проверки модели цели

Players ESP (ВХ)

  • 2D Boxes – включить ВХ на игроков в виде прямоугольников (боксов)
  • Box Fill – заполнить боксы фоновым цветом для лучшей видимости
  • Nickname – узнать никнеймы игроков
  • Visibility Check – игроки в прямой видимости окрашиваются в другой цвет
  • Skeleton – отображает валхак в виде скелета
  • Head Dot - показывает выделенную точку на голове игроков
  • View Line - направление взгляда игроков
  • Weapon – текущее оружие в руках в врага
  • Ammo Count – текущее количество патронов в обойме врага
  • Level – показывает текущий уровень игроков
  • Show Knocked – показывает нокнутых игроков
  • Spectator Count – выводит количество наблюдателей за вашей игрой
  • Kill Count – количество убийств у игроков
  • Team ID – показывает номер команды
  • Team Colors – отображает цвета по командам в игре
  • Equipment – показывает текущую экипировку игрока (постоянно или при наведении прицела)
  • Distance – расстояние до целей ВХ
  • Snaplines – ЕСП линии до игроков
  • Render Distance – дальность работы WH
  • Off-Screen Arrows – направление стрелками на врагов, находящиеся за пределами поля зрения
  • Perfect Visible Check – показывает каждую видимую часть тела на скелетах/боксах
  • Last Dormant Players Position – отображает последнюю позицию игроков после перехода в неизвестное состояние
  • Knocked Health – отображает здоровье нокнутого игрока в виде текста
  • Knocked Health Bar Style – позволяет выбрать стиль полосы (статичная, в цвет хп, градиент)
  • Helmet Durability – отображает прочность шлема отдельной полосой слева
  • Vest Durability – отображает прочность бронежилета отдельной полосой справа
  • Armor Level Colors – изменяет цвет полос брони в зависимости от уровня экипировки
  • Helmet & Vest Colors – позволяет отдельно настроить цвета шлема и бронежилета для уровней 1, 2 и 3
  • Armor Level & Durability – отображает уровень брони и оставшуюся прочность отдельными строками
  • Text Scaling – регулирует размер текста
  • Damage Indicator – показывает нанесённый урон в виде числового значения над игроком
  • Glow Players – свечение моделей игроков для

World & Loot ESP (Предметы, Лут, Объекты)

  • Weapons – показывает оружие (автоматы, снайперские винтовки, ПП, пулеметы и т.п.)
  • Attachments – отображает модули для оружия (Обвесы)
  • Equipment - показывать шлемы, бронежилеты и рюкзаки
  • Meds - показывать аптечки, бинты и бусты
  • Ammo - показывать боеприпасы для оружий
  • Categories – фильтры для отображения предметов (оружие, патроны, бафы и т.п.)
  • Vehicles – включить/выключить отображение транспорта (Наземный, воздушный, водный)
  • Vehicle Info – отображает информацию о транспорте (топливо, уровень хп, дистанция)
  • Airdropds – показывать расположение аирдропов
  • Corpses – показывать ящики убитых игроков
  • Drop Contents – показывать содержимое контейнеров (аирдроп, трупы)
  • Distance – показывать дистанцию до объекта
  • Render Distance – расстояние работы ВХ на лут и объекты
  • Smart Loot – умный фильтр, отображение только релевантных предметов
  • Key Card – показывать карты доступа
  • Glow Vehicles – включает свечение транспорта в игровом мире
  • Glow Items – включает свечение предметов

Projectile ESP (Снаряды)

  • Projectile ESP – отображает летящие и приземлившиеся снаряды
  • Projectile Indicators – добавляет индикаторы снарядов с кольцом таймера и оставшимся временем до взрыва
  • Frag Grenade – отдельные настройки отображения и цвета осколочной гранаты
  • Flash Grenade – отдельные настройки отображения и цвета светошумовой гранаты
  • Molotov – отдельные настройки отображения и цвета Molotov
  • Smoke Grenade – отдельные настройки отображения и цвета дымовой гранаты
  • Blue Zone Grenade – отдельные настройки отображения и цвета Blue Zone
  • Danger Zone – отображает зону опасности вокруг приземлившейся гранаты

Projectile Exploits

  • Projectile Exploits – вкладка с настройками для каждого типа гранат
  • Trajectory Display – отображает траекторию Frag, Flash, Molotov, Smoke и Blue Zone гранат с учётом отскоков и перекатывания
  • Blast Zone – отображает зону воздействия гранаты со статусами HIT, KILL, COVER, FIRE, ZONE и FLASH
  • Display Mode – позволяет выбрать режим отображения (только линия, только зона или всё вместе)
  • Trajectory Color – настраивает цвет линии траектории
  • Zone Color – настраивает цвет зоны воздействия
  • Auto Release – автоматически выполняет отпускание фраг и флэш гранат
  • Throw Assist – помогает выбрать момент и направление броска гранаты
  • Release Hint – показывает подсказку (держать, отпускать или поздно)
  • Only When Aiming – активирует функции только во время прицеливания
  • Aim Guide – показывает направление прицеливания камеры для броска
  • Target Lock – фиксирует выбранную цель во время подготовки броска
  • Next Target Hotkey – позволяет переключать цель отдельной клавишей
  • Target Distance – настраивает дистанцию выбора целей

Радар-хак

  • Big Map Radar – добавляет радар на большой карте
  • Minimap Radar – добавляет радар на мини-карте
  • Player Nicknames – отображает ники игроков на карте
  • Viewing Direction – показывает направление взгляда игроков
  • Team Numbers – отображает номера команд игроков
  • View Direction Lines – отображает линии направления взгляда игроков на карте
  • Projectile Radar – отображает снаряды на мини-карте и большой карте
  • Projectile Type Colors – позволяет настроить цвета разных типов снарядов
  • Effect Radius – отображает радиус действия снаряда
  • Seconds Left – показывает оставшееся время до срабатывания снаряда

Другие Функции Arcane PUBG Full

  • Grenade ESP – показывать активированные гранаты, их таймеры и область взрыва
  • Colors – позволяет задать свой цвет для отображения различных объектов
  • Notify Position – угол отображения уведомлений
  • Crosshair – выводит кастомный прицел на экран
  • StreamProof – защита от записи (софт не видно на стриме, скриншотах и записи видео)
  • Languages – чит поддерживает несколько языков (русский, английский, китайский)
  • Battle Mode – убирает лишние визуальные функции для концентрации на перестрелках
  • Panzerfaust Prediction – отображает прогнозируемую траекторию Панцерфауста на мини-карте
  • Mortar Prediction – отображает прогнозируемую траекторию миномётного снаряда на мини-карте
  • No Recoil – отключает отдачу оружия
  • Recoil Compensation – позволяет настраивать процент компенсации отдачи

Отзывы о Arcane PYBG Full

Здесь вы можете ознакомиться с отзывами других пользователей об этом продукте.

Mason

Mason

10/10

Всё работает как надо, вх хорошее (Даже нарисована 3я нога у врага), аим очень приятный, ркс стабильно пашет без сбоев Единственное что, хотелось бы больше функционала, по факту всё что нужно для игры - есть. Но было бы интереснее увидеть новые функции, что-нибудь такое что выделило бы чит среди других еще больше Это твёрдая пятерка, советую.

Всё работает как надо, вх хорошее (Даже нарисована 3я нога у врага), аим очень приятный, ркс стабильно пашет без сбоев Единственное что, хотелось бы больше функционала, по факту всё что нужно для игры - есть. Но было бы интереснее увидеть новые функции, что-нибудь такое что выделило бы чит среди других еще больше Это твёрдая пятерка, советую.

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