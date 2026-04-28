Mason

10/10

Всё работает как надо, вх хорошее (Даже нарисована 3я нога у врага), аим очень приятный, ркс стабильно пашет без сбоев Единственное что, хотелось бы больше функционала, по факту всё что нужно для игры - есть. Но было бы интереснее увидеть новые функции, что-нибудь такое что выделило бы чит среди других еще больше Это твёрдая пятерка, советую.