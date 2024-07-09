Ancient Hunt Showdown 1896
Информация о чите
Приватный чит Ancient для Hunt Showdown 1896 — мощное решение для игроков, которые хотят получить максимальное преимущество в игре. Софт включает гибко настраиваемый Aimbot, который можно использовать как в стиле Legit, так и Rage в зависимости от ситуации. Удобный WH (ESP) позволяет отслеживать врагов, зомби и боссов с тонкой настройкой отображения. Также доступен World ESP, включающий Loot ESP для отображения предметов, контейнеров, оружия, а также важных игровых объектов, таких как спавны боссов и выходы. Для удобства использования в чите реализована система конфигов, позволяющая сохранять и загружать настройки в один клик. Меню чита поддерживает два языка — английский и китайский, а встроенный HWID Spoofer защитит вас от блокировок по HWID. Ancient — это высококачественный софт с огромным функционалом, который поможет вам раскрыть все возможности Hunt Showdown 1896!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Выберите тариф с помощью ползунка
Aimbot (Аимбот)
- Active - включить аимбот
- Aimbot Key - бинд клавиши для аима
- Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - слабее аим
- FOV - размер области работы аимбота
- Draw FOV - показывать размер области работы аима как круг
- FOV Color - цвет окружности показывающий FOV аима
- Distance - дальность работы аима
- Bones (Head, Neck, Pelvis) - части тела для AIM (Головка, Шея, Туловище)
- Draw Aim Point - показывать точку в которую целится аим
- Aim Point Size - размер точки цели аима
- Targets (Players, Zombies, Bosses) - виды персонажей в которые будет стрелять аим
Wallhack (Игроки, Зомби, Боссы)
- Players ESP - есп для отображения игроков и инфы о них
- Zombies ESP - wh для показа зомби
- Bosses ESP - esp показывающий боссов и особых зомби
- Glow - валлхак в виде подсветки (обводки) силуэта противника
- Chams - яркая закраска моделей персонажей
- Box - классический WH в виде коробок
- Name - никнеймы игроков и имена зомби
- Corpses - трупы игроков
- Health - количество ХП у игроков
- Distance - расстояние в метрах до целей ЕСП
- Max Distance - ограничить дальность работы ВХ против определенных видов целей
World ESP (Оружие, Лут, Ящики, Другое)
- Weapon (Weapon, Melee, Throwable) - показывать оружие (Разное, Холодное, Метательное)
- Medical Items - предметы связанные с лечением и медициной
- World Items - различный лут лежащий на земле
- Trait Charms - показывать амулеты
- Boxes (Ammo, Tool, Health, Item, Cash, Ammo Swap) - различные виды ящиков
- Boss Spawn - места появления боссов
- Exits - точки выхода из локации
- Distance - расстояние до отображаемых объектов
- Max Distance - ограничить дальность работы ESP отображающего разные виды объектов
Misc (Другие Функции Ancient Hunt Showdown)
- Configs - возможность сохранять и загружать настройки чита Ancient для Hunt
- Language (English, Chinese) - меню чита Ancient для Hunt Showdown доступно на 2 языках (Английском и Китайском)
- Custom Colors - возможность настроить цвета для WH на свой вкус
- HWID-Spoofer - встроенный спуфер для обхода блокировок по HWID