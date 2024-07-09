Ancient Hunt Showdown 1896

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Информация о чите

Приватный чит Ancient для Hunt Showdown 1896 — мощное решение для игроков, которые хотят получить максимальное преимущество в игре. Софт включает гибко настраиваемый Aimbot, который можно использовать как в стиле Legit, так и Rage в зависимости от ситуации. Удобный WH (ESP) позволяет отслеживать врагов, зомби и боссов с тонкой настройкой отображения. Также доступен World ESP, включающий Loot ESP для отображения предметов, контейнеров, оружия, а также важных игровых объектов, таких как спавны боссов и выходы. Для удобства использования в чите реализована система конфигов, позволяющая сохранять и загружать настройки в один клик. Меню чита поддерживает два языка — английский и китайский, а встроенный HWID Spoofer защитит вас от блокировок по HWID. Ancient — это высококачественный софт с огромным функционалом, который поможет вам раскрыть все возможности Hunt Showdown 1896!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Aimbot (Аимбот)

  • Active - включить аимбот
  • Aimbot Key - бинд клавиши для аима
  • Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - слабее аим
  • FOV - размер области работы аимбота
  • Draw FOV - показывать размер области работы аима как круг
  • FOV Color - цвет окружности показывающий FOV аима
  • Distance - дальность работы аима
  • Bones (Head, Neck, Pelvis) - части тела для AIM (Головка, Шея, Туловище)
  • Draw Aim Point - показывать точку в которую целится аим
  • Aim Point Size - размер точки цели аима
  • Targets (Players, Zombies, Bosses) - виды персонажей в которые будет стрелять аим

Wallhack (Игроки, Зомби, Боссы)

  • Players ESP - есп для отображения игроков и инфы о них
  • Zombies ESP - wh для показа зомби
  • Bosses ESP - esp показывающий боссов и особых зомби
  • Glow - валлхак в виде подсветки (обводки) силуэта противника
  • Chams - яркая закраска моделей персонажей
  • Box - классический WH в виде коробок
  • Name - никнеймы игроков и имена зомби
  • Corpses - трупы игроков
  • Health - количество ХП у игроков
  • Distance - расстояние в метрах до целей ЕСП
  • Max Distance - ограничить дальность работы ВХ против определенных видов целей

World ESP (Оружие, Лут, Ящики, Другое)

  • Weapon (Weapon, Melee, Throwable) - показывать оружие (Разное, Холодное, Метательное)
  • Medical Items - предметы связанные с лечением и медициной
  • World Items - различный лут лежащий на земле
  • Trait Charms - показывать амулеты
  • Boxes (Ammo, Tool, Health, Item, Cash, Ammo Swap) - различные виды ящиков
  • Boss Spawn - места появления боссов
  • Exits - точки выхода из локации
  • Distance - расстояние до отображаемых объектов
  • Max Distance - ограничить дальность работы ESP отображающего разные виды объектов

Misc (Другие Функции Ancient Hunt Showdown)

  • Configs - возможность сохранять и загружать настройки чита Ancient для Hunt
  • Language (English, Chinese) - меню чита Ancient для Hunt Showdown доступно на 2 языках (Английском и Китайском)
  • Custom Colors - возможность настроить цвета для WH на свой вкус
  • HWID-Spoofer - встроенный спуфер для обхода блокировок по HWID