Ancient Hunt Showdown 1896

Информация о чите

Приватный чит Ancient для Hunt Showdown 1896 — мощное решение для игроков, которые хотят получить максимальное преимущество в игре. Софт включает гибко настраиваемый Aimbot, который можно использовать как в стиле Legit, так и Rage в зависимости от ситуации. Удобный WH (ESP) позволяет отслеживать врагов, зомби и боссов с тонкой настройкой отображения. Также доступен World ESP, включающий Loot ESP для отображения предметов, контейнеров, оружия, а также важных игровых объектов, таких как спавны боссов и выходы. Для удобства использования в чите реализована система конфигов, позволяющая сохранять и загружать настройки в один клик. Меню чита поддерживает два языка — английский и китайский, а встроенный HWID Spoofer защитит вас от блокировок по HWID. Ancient — это высококачественный софт с огромным функционалом, который поможет вам раскрыть все возможности Hunt Showdown 1896!