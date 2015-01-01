В данной статье содержится инструкция по использованию следующих продуктов: Vlone Rust Alkad.
Гайд по использованию ПО
Инструкция по запуску читов Vlone:
- После успешной оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную страницу и ссылку на лоадер.
- Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера:
- Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
- Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
- Также, помимо защитника Windows, для работы софта Vlone нужно отключить Изоляцию Ядра в настройках безопасности Windows.
- Теперь, когда всё готово, перейдите в личный кабинет Vlone и активируйте свой ключ. Ссылку на личный кабинет вы получаете вместе с ключом и ссылкой на данную инструкцию.
- Сначала нужно скачать архив "assets" из личного кабинета и распаковать его в корень диска C. Ссылка на загрузку данного архива находится в личном кабинете Vlone.
- Скачайте архив с читом (loader) из личного кабинета и распакуйте его на рабочий стол.
- Переименуйте лоадер чита, в качестве имени файла укажите свой ключ.
- Запустите лоадер от имени администратора.
- В первом окне нужно будет нажать F2.
- Дождитесь окончания воспроизведения музыки.
- Через некоторое время появится сообщение о том, что чит успешно загружен.
- Запускайте игру.
- В главном меню игры нажмите F2 для завершения инжекта софта.
- Чит Vlone успешно запущен! Заходите на сервер.
В дальнейшем меню софта открывается/закрывается нажатием клавиши Insert.
Видео-инструкция по запуску
В будущем здесь появится видео.
Известные ошибки и способы их решения
Здесь мы собрали некоторые известные ошибки и способы их исправления:
- Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.
- Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.
- Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.
- Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты Faceit, Gameguard и ACE (AntiCheatExpert). Удалите их, используя "Установка и Удаление Программ".
- Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Иногда софт может не запускаться из-за проблем с подключением к серверам, в таком случае нужно попробовать запускать лоадер с включенным VPN.
Если возникнут какие-либо трудности, то вы всегда можете обратиться к нашей поддержке за помощью через виджет онлайн чата здесь на сайте.
Также вы можете связаться с поддержкой В Нашей Группе Вконтакте.
Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.
