В данной статье содержится инструкция по использованию следующих продуктов: Vlone Rust Alkad.

Инструкция по запуску читов Vlone:

  1. После успешной оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную страницу и ссылку на лоадер.
  2. Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера:
    • Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
    • Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
    • Также, помимо защитника Windows, для работы софта Vlone нужно отключить Изоляцию Ядра в настройках безопасности Windows. 
  3. Теперь, когда всё готово, перейдите в личный кабинет Vlone и активируйте свой ключ. Ссылку на личный кабинет вы получаете вместе с ключом и ссылкой на данную инструкцию.
  4. Сначала нужно скачать архив "assets" из личного кабинета и распаковать его в корень диска C. Ссылка на загрузку данного архива находится в личном кабинете Vlone.
  5. Скачайте архив с читом (loader) из личного кабинета и распакуйте его на рабочий стол.
  6. Переименуйте лоадер чита, в качестве имени файла укажите свой ключ.
  7. Запустите лоадер от имени администратора.
  8. В первом окне нужно будет нажать F2.
  9. Дождитесь окончания воспроизведения музыки.
  10. Через некоторое время появится сообщение о том, что чит успешно загружен.
  11. Запускайте игру.
  12. В главном меню игры нажмите F2 для завершения инжекта софта.
  13. Чит Vlone успешно запущен! Заходите на сервер.

В дальнейшем меню софта открывается/закрывается нажатием клавиши Insert.

Видео-инструкция по запуску

Известные ошибки и способы их решения

Здесь мы собрали некоторые известные ошибки и способы их исправления:

