В данной статье содержится инструкция по использованию следующих продуктов: Vlone Rust Alkad.

Гайд по использованию ПО

Инструкция по запуску читов Vlone:

После успешной оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную страницу и ссылку на лоадер. Подготовьтесь к загрузке и запуску лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum .

. Также, помимо защитника Windows, для работы софта Vlone нужно отключить Изоляцию Ядра в настройках безопасности Windows. Теперь, когда всё готово, перейдите в личный кабинет Vlone и активируйте свой ключ. Ссылку на личный кабинет вы получаете вместе с ключом и ссылкой на данную инструкцию. Сначала нужно скачать архив "assets" из личного кабинета и распаковать его в корень диска C. Ссылка на загрузку данного архива находится в личном кабинете Vlone. Скачайте архив с читом (loader) из личного кабинета и распакуйте его на рабочий стол. Переименуйте лоадер чита, в качестве имени файла укажите свой ключ. Запустите лоадер от имени администратора. В первом окне нужно будет нажать F2. Дождитесь окончания воспроизведения музыки. Через некоторое время появится сообщение о том, что чит успешно загружен. Запускайте игру. В главном меню игры нажмите F2 для завершения инжекта софта. Чит Vlone успешно запущен! Заходите на сервер.

В дальнейшем меню софта открывается/закрывается нажатием клавиши Insert.

Видео-инструкция по запуску

Известные ошибки и способы их решения

Здесь мы собрали некоторые известные ошибки и способы их исправления:

Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.

Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты Faceit, Gameguard и ACE (AntiCheatExpert). Удалите их, используя "Установка и Удаление Программ".

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Иногда софт может не запускаться из-за проблем с подключением к серверам, в таком случае нужно попробовать запускать лоадер с включенным VPN.

Если возникнут какие-либо трудности, то вы всегда можете обратиться к нашей поддержке за помощью через виджет онлайн чата здесь на сайте.

Также вы можете связаться с поддержкой В Нашей Группе Вконтакте.

Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.

