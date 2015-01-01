Pussycat для Hell Let Loose (ХЛЛ)

Информация о чите

Pussycat — это доступное и функциональное решение для Hell Let Loose от разработчика Pussycat, ориентированное на удобство, стабильность и практичный набор возможностей. Софт отлично подойдёт игрокам, которые хотят повысить эффективность в боях без переплаты за избыточный функционал. В арсенале присутствует аимбот с удобной и понятной настройкой параметров, позволяющий адаптировать стрельбу под индивидуальный стиль игры. Он работает стабильно и помогает уверенно реализовывать перестрелки на средних и дальних дистанциях, что особенно важно в масштабных сражениях HLL. ESP / WallHack предоставляет приятное глазу и информативное отображение игроков с различными дополнительными настройками. Визуалы легко читаются и не перегружают экран, позволяя всегда быть в курсе расположения противников. Дополняет функционал радар, который помогает ориентироваться на карте и контролировать ситуацию на поле боя. Также в Pussycat предусмотрены полезные дополнительные опции: кастомный прицел, отображение собственного HP на HUD, спидхак для увеличения скорости передвижения и система конфигов для сохранения и быстрой загрузки настроек. Pussycat — это сбалансированное и выгодное решение для уверенной игры в Hell Let Loose.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam, Epic Games, Microsoft Store (XBox GamePass)
Аимбот (Vector Aim)

  • Enable - включает или отключает автоматическое наведение на цели
  • Aim Key - назначение клавиши активации аимбота
  • Bones - выбор приоритетной части тела для наведения (например, голова)
  • Smooth - сглаживание движений аимбота для более естественного наведения
  • Max Distance - максимальная дистанция работы аимбота
  • FOV - размер радиуса захвата целей аимботом
  • FOV Draw - отображает зону действия аимбота в виде круга
  • FOV Color - настройка цвета окружности FOV
  • FOV Filled - заливка области FOV цветом

ЕСП Игроки (Players ESP)

  • Show Players - включает ESP-отображение игроков
  • Draw BOX - отображает игроков в виде боксов
  • Box Style - выбор стиля боксов (полные, угловые)
  • Max Distance - максимальная дистанция отображения ESP
  • Snaplines - линии от экрана до игроков
  • Skeleton - отображает скелет модели игрока
  • Names - отображает никнеймы игроков
  • Level - показывает уровень игрока
  • Health Points - значение здоровья в виде текста
  • Health Bar - отображает здоровье в виде полоски

Другие фичи Pussycat HLL

  • ESP Colors - настройка цветов для боксов, линий, скелетов и имён игроков
  • Radar - включает радар для отображения противников
  • Crosshair - отображает статичный прицел в центре экрана
  • HP Hud - отображает индикатор здоровья в интерфейсе
  • Font Size - настройка размера шрифта для ЕСП
  • SpeedHack - увеличение скорости передвижения персонажа
  • Save Config - сохранение текущих настроек чита
  • Load Config - загрузка сохранённого профиля
  • Menu Key - клавиша открытия меню

