Pussycat для Hell Let Loose (ХЛЛ)
Информация о чите
Pussycat — это доступное и функциональное решение для Hell Let Loose от разработчика Pussycat, ориентированное на удобство, стабильность и практичный набор возможностей. Софт отлично подойдёт игрокам, которые хотят повысить эффективность в боях без переплаты за избыточный функционал. В арсенале присутствует аимбот с удобной и понятной настройкой параметров, позволяющий адаптировать стрельбу под индивидуальный стиль игры. Он работает стабильно и помогает уверенно реализовывать перестрелки на средних и дальних дистанциях, что особенно важно в масштабных сражениях HLL. ESP / WallHack предоставляет приятное глазу и информативное отображение игроков с различными дополнительными настройками. Визуалы легко читаются и не перегружают экран, позволяя всегда быть в курсе расположения противников. Дополняет функционал радар, который помогает ориентироваться на карте и контролировать ситуацию на поле боя. Также в Pussycat предусмотрены полезные дополнительные опции: кастомный прицел, отображение собственного HP на HUD, спидхак для увеличения скорости передвижения и система конфигов для сохранения и быстрой загрузки настроек. Pussycat — это сбалансированное и выгодное решение для уверенной игры в Hell Let Loose.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam, Epic Games, Microsoft Store (XBox GamePass)
Аимбот (Vector Aim)
- Enable - включает или отключает автоматическое наведение на цели
- Aim Key - назначение клавиши активации аимбота
- Bones - выбор приоритетной части тела для наведения (например, голова)
- Smooth - сглаживание движений аимбота для более естественного наведения
- Max Distance - максимальная дистанция работы аимбота
- FOV - размер радиуса захвата целей аимботом
- FOV Draw - отображает зону действия аимбота в виде круга
- FOV Color - настройка цвета окружности FOV
- FOV Filled - заливка области FOV цветом
ЕСП Игроки (Players ESP)
- Show Players - включает ESP-отображение игроков
- Draw BOX - отображает игроков в виде боксов
- Box Style - выбор стиля боксов (полные, угловые)
- Max Distance - максимальная дистанция отображения ESP
- Snaplines - линии от экрана до игроков
- Skeleton - отображает скелет модели игрока
- Names - отображает никнеймы игроков
- Level - показывает уровень игрока
- Health Points - значение здоровья в виде текста
- Health Bar - отображает здоровье в виде полоски
Другие фичи Pussycat HLL
- ESP Colors - настройка цветов для боксов, линий, скелетов и имён игроков
- Radar - включает радар для отображения противников
- Crosshair - отображает статичный прицел в центре экрана
- HP Hud - отображает индикатор здоровья в интерфейсе
- Font Size - настройка размера шрифта для ЕСП
- SpeedHack - увеличение скорости передвижения персонажа
- Save Config - сохранение текущих настроек чита
- Load Config - загрузка сохранённого профиля
- Menu Key - клавиша открытия меню
