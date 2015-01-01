Информация о чите

Этот софт продолжает лучшие традиции серии Arcane, сочетая современный подход, удобное и стильное меню с богатым функционалом. Как и в других продуктах линейки, здесь предусмотрены встроенный HWID спуфер и мощная защита StreamProof, которая скрывает все элементы интерфейса на стримах, видео и скриншотах. В арсенале вас ждёт векторный аимбот с гибкой настройкой, позволяющий контролировать цель с максимальной точностью. Подробный ESP откроет всю важную информацию: расположение игроков, техники, аванпостов, гарнизонов и других ключевых объектов карты. Для удобства боя доступны функции No Recoil и Rapid Fire, превращающие полуавтоматическое оружие в по-настоящему скорострельное. А для быстрого перемещения предусмотрен спидхак. Особое внимание заслуживает режим Battle Mode – при его активации отключается всё лишнее, и остаётся только ESP на игроков, что позволяет сконцентрироваться исключительно на перестрелках. Arcane для HLL – это надёжность, высокий уровень безопасности и гибкие возможности для игроков, которые ценят как легитный стиль, так и агрессивную игру.