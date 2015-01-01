Arcane для Hell Let Loose (Аркейн на ХЛЛ)
Информация о чите
Этот софт продолжает лучшие традиции серии Arcane, сочетая современный подход, удобное и стильное меню с богатым функционалом. Как и в других продуктах линейки, здесь предусмотрены встроенный HWID спуфер и мощная защита StreamProof, которая скрывает все элементы интерфейса на стримах, видео и скриншотах. В арсенале вас ждёт векторный аимбот с гибкой настройкой, позволяющий контролировать цель с максимальной точностью. Подробный ESP откроет всю важную информацию: расположение игроков, техники, аванпостов, гарнизонов и других ключевых объектов карты. Для удобства боя доступны функции No Recoil и Rapid Fire, превращающие полуавтоматическое оружие в по-настоящему скорострельное. А для быстрого перемещения предусмотрен спидхак. Особое внимание заслуживает режим Battle Mode – при его активации отключается всё лишнее, и остаётся только ESP на игроков, что позволяет сконцентрироваться исключительно на перестрелках. Arcane для HLL – это надёжность, высокий уровень безопасности и гибкие возможности для игроков, которые ценят как легитный стиль, так и агрессивную игру.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam, Epic Games, Microsoft Store (XBox GamePass)
Аимбот (Векторный Аим Бот)
- Vector Aimbot - точный вид аимбота с "человеческим" поведением
- Enabled - активировать/выключить Аимбот
- Aim Key - клавиша для активации Аима
- FOV - область (рабочая зона) действия Аимбота
- Smooth - плавность аима на цель
- Bones - выбор кости куда будет целить аимбот (голова, шея, тело, ноги)
- Show FOV - показать область работы аима в виде окружности
- Distance - дальность работы аимбота
- No Recoil - отключение отдачи оружия
- Rapid Fire - скорострельная стрельба из полу-автоматического оружия
Player ESP (ВХ)
- Box - ВХ в виде боксов (коробок)
- Filled - добавляет фон боксам для лучше видимости
- Helath (Text/Bar) - показать ХП игроков (текстом и полоской)
- Level - показать текущее звание (уровень) игрока
- Nickname - показать имя игрока
- Distance - расстояние до цели в метрах
- Platform - показать платформу игрока
- Item in Hands - показывать текущий предмет в руках игроков
- Snaplines - ВХ в виде линий
- View Line - показывать направление взгляда игроков
World ESP (Транспорт, Объекты)
- Distance - отображает расстояние до объектов в метрах
- Max Distance - дальность работы ВХ на объекты
- Vehicles - различный транспорт
- Tanks - отображать танки на карте
- Garrisons - расположение гарнизонов
- Supply Drops - показывать припасы с аирдропа
- Outposts - отображать аванпосты
- Fuel - отображение заправок с топливом
- Ammunitions - отображать расположение аммуниции
- Ammo Boxes - показать ящики с боеприпасами
Другие возможности Arcane HLL
- Battle Mode - при активации будет выключен весь ВХ, кроме ESP на Игроков
- Speedhack - повысить скорость передвижения на пехоте
- FOV Changer - увеличивает поле зрения
- Crosshair - отображает статичный прицел по центру экрана
- Out of Arrows - показывает стрелочки на врагов вне поле зрения
- Configs (Save, Load, Reset) - система конфигов позволяет быстро взаимодействовать с настройками чита
- Themes - доступно две темы оформления (светлая, темная)
- Language (RU, ENG) - меню Аркейн поддерживает 2 языка: русский, английский.
- HWID Spoofer - в чите Аркейн для ХЛЛ есть встроенный спуфер железа
- StreamProof - меню и элементы чита не будут видны на скринах, видео и стримах.
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
SMG HLL
- Точный векторный Аимбот для HLL
- ESP на игроков, технику и укрепления
- Спидхак, АнтиОтдача, HWID Спуфер для HLL