Arcane для Hell Let Loose (Аркейн на ХЛЛ)

Информация о чите

Этот софт продолжает лучшие традиции серии Arcane, сочетая современный подход, удобное и стильное меню с богатым функционалом. Как и в других продуктах линейки, здесь предусмотрены встроенный HWID спуфер и мощная защита StreamProof, которая скрывает все элементы интерфейса на стримах, видео и скриншотах. В арсенале вас ждёт векторный аимбот с гибкой настройкой, позволяющий контролировать цель с максимальной точностью. Подробный ESP откроет всю важную информацию: расположение игроков, техники, аванпостов, гарнизонов и других ключевых объектов карты. Для удобства боя доступны функции No Recoil и Rapid Fire, превращающие полуавтоматическое оружие в по-настоящему скорострельное. А для быстрого перемещения предусмотрен спидхак. Особое внимание заслуживает режим Battle Mode – при его активации отключается всё лишнее, и остаётся только ESP на игроков, что позволяет сконцентрироваться исключительно на перестрелках. Arcane для HLL – это надёжность, высокий уровень безопасности и гибкие возможности для игроков, которые ценят как легитный стиль, так и агрессивную игру.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam, Epic Games, Microsoft Store (XBox GamePass)
Аимбот (Векторный Аим Бот)

  • Vector Aimbot - точный вид аимбота с "человеческим" поведением
  • Enabled - активировать/выключить Аимбот
  • Aim Key - клавиша для активации Аима
  • FOV - область (рабочая зона) действия Аимбота
  • Smooth - плавность аима на цель
  • Bones - выбор кости куда будет целить аимбот (голова, шея, тело, ноги)
  • Show FOV - показать область работы аима в виде окружности
  • Distance - дальность работы аимбота
  • No Recoil - отключение отдачи оружия
  • Rapid Fire - скорострельная стрельба из полу-автоматического оружия

Player ESP (ВХ)

  • Box - ВХ в виде боксов (коробок)
  • Filled - добавляет фон боксам для лучше видимости
  • Helath (Text/Bar) - показать ХП игроков (текстом и полоской)
  • Level - показать текущее звание (уровень) игрока
  • Nickname - показать имя игрока
  • Distance - расстояние до цели в метрах
  • Platform - показать платформу игрока
  • Item in Hands - показывать текущий предмет в руках игроков
  • Snaplines - ВХ в виде линий
  • View Line - показывать направление взгляда игроков

World ESP (Транспорт, Объекты)

  • Distance - отображает расстояние до объектов в метрах
  • Max Distance - дальность работы ВХ на объекты
  • Vehicles - различный транспорт
  • Tanks - отображать танки на карте
  • Garrisons - расположение гарнизонов
  • Supply Drops - показывать припасы с аирдропа
  • Outposts - отображать аванпосты
  • Fuel - отображение заправок с топливом
  • Ammunitions - отображать расположение аммуниции
  • Ammo Boxes - показать ящики с боеприпасами

Другие возможности Arcane HLL

  • Battle Mode - при активации будет выключен весь ВХ, кроме ESP на Игроков
  • Speedhack - повысить скорость передвижения на пехоте
  • FOV Changer - увеличивает поле зрения
  • Crosshair - отображает статичный прицел по центру экрана
  • Out of Arrows - показывает стрелочки на врагов вне поле зрения
  • Configs (Save, Load, Reset) - система конфигов позволяет быстро взаимодействовать с настройками чита
  • Themes - доступно две темы оформления (светлая, темная)
  • Language (RU, ENG) - меню Аркейн поддерживает 2 языка: русский, английский.
  • HWID Spoofer - в чите Аркейн для ХЛЛ есть встроенный спуфер железа
  • StreamProof - меню и элементы чита не будут видны на скринах, видео и стримах.

