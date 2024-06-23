Чит Medusa для игры Deadlock
Информация о чите
Представляем на ваше обозрение очередной софт для Deadlock. Мы надеемся, что чит Медуза для игры Дедлок вас заинтересует, т.к этот взлом сделан весьма качественно. Аналогично другим продуктам, здесь вы найдёте Aimbot, ESP и другие виды взлома. Отличительной особенностью чита Медуза является то, что ЕСП и Аимбот работают более плавно и качественно, движения более точные, фпс не снижается, камера не дергается. Если спрос на Medusa Hack оправдает наши ожидания, то мы дополним продукт и другими фичами. Кроме того, цена на этот товар достаточно доступна, поэтому вы не переплачиваете, хотя и покупаете весьма качественный чит! Удачи.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Aim (Аим для Deadlock)
- Enable - включить аимбот, помощь в наведении на врагов при стрельбе
- Aim Key - позволяет выбрать клавишу для активации аимбоота
- Smooth - регулировка плавности работы аима, больше значение - слабее аим
- FOV - размер рабочей зоны для аимбота
- Ignore FOV - в этом режиме аим работает не по размеру FOV, а по дистанции, в качестве цели будет выбираться ближайший враг
- Draw FOV (Color, Filled) - показывать размер FOV в виде окружности посередине экрана, также можно выбрать цвет окружности и залить фон
- Max Distance - ограничить дальность работы aimbot
- Bone - выбор частей тела для аима
- Nearest Bone - в этом режиме в качестве цели будет выбираться ближайшая к прицелу часть тела врага
- Aim Line - показывать текущую цель аима с помощью линии
- RCS (Standalone) - система контроля отдачи оружия, работает вместе с аимботом
- Targets (Players / Creeps / Towers / Souls) - выбор целей для аимбота (игроки / крипы / башни / боссы / души)
ESP (ЕСП для Дедлок)
- Players ESP - есп показывающий игроков
- Team Check - отдельные настройки для врагов и союзников, можно отключить отображение союзников
- Visible Check - цели за стеной и в прямой видимости окрашиваются в разные цвета
- Visible Only - можно включить отображение только тех целей, которые не за препятствиями
- Towers ESP - есп показывающий башни инфу о них, отдельные настройки
- Creeps ESP - отдельные настройки для валлхака показывающего крипов
- Box ESP - есп в виде коробок
- Box Style (Corner, 2D Boxes, Outline, Filled) - настройки визуального стиля коробок (Только Углы, обычные 2Д коробки, обводка)
- Skeleton - есп в виде скелетов
- Health (Text, Bar) - показывать количество хп персонажей (текстом и с помощью полоски)
- Distance - расстояние до целей в метрах
- Name - имена персонажей и игроков
- Snapline - есп в виде линий
- Layout - выбрать с какой стороны от цели будут показываться элементы ESP
- Max Distance - ограничить дальность работы ESP
Misc (Другое)
- Menu Key - позволяет биндить свою клавишу для вызова меню
- Panic Key - при нажатии паник кей чит полностью выключается
- Language (Русский, Английский, Китайский) - меню чита медуза доступно на трёх языках
- Configs - возможность сохранять настройки
- Menu Style (Colors, Theme) - настройки внешнего вида меню, цвета и тема