Softhub для Arma 3 (Софтхаб)
Информация о чите
Softhub — качественный приватный софт для Arma 3, сочетающий широкий функционал, стабильную работу и уверенный обход защит. Решение отлично подходит как для мультиплеера на серверах с DLC, так и для одиночных миссий. Ключевая особенность — Unlocker DLC, который открывает доступ ко всей технике, оружию и дополнительной экипировке из DLC. При этом важно учитывать, что аддон Contact не разблокируется. Это позволяет использовать контент без ограничений в различных режимах игры. Аимбот предлагает гибкие настройки: выбор костей, приоритет целей, FOV, плавность и дистанцию работы. Два бинда активации и отображение текущей цели делают управление максимально удобным. ESP охватывает игроков, ботов и объекты: отображаются боксы, скелеты, здоровье, оружие, фракции и дистанция. World ESP показывает технику, дроны, животных и ящики. Дополняет функционал радар и полезные функции вроде бесконечной выносливости, настройки отдачи и кастомного прицела. Softhub — универсальное решение для полного контроля в Arma 3.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim)
- Enable – включить/выключить аимбот по игрокам
- Prediction – учитывает направление и расстояние до цели
- Bone – выбор части тела (голова, корпус, конечности)
- Priority – выбор логики приоритета цели (по прицелу, по HP, по дистанции, в радиусе)
- FOV – размер области внутри которой работает аимбот
- FOV Show – отображает радиус работы аимбота
- Smooth – плавность наведения аима
- Max Distance – максимальная дистанция работы аимбота
- Mark target – отмечает текущую цель внутри FOV
- Key 1 – основная клавиша активации аимбота
- Key 2 – дополнительная клавиша активации аимбота
- Aim target color – цвет отображения текущей цели
Players ESP (ВХ Игроки и Боты)
- 2D box – отображает цели в виде 2D боксов
- Skeleton – отображает скелет модели
- Health bar – показывает здоровье в виде полоски
- Weapon – отображает оружие в руках
- Name – показывает никнеймы
- Faction – отображает фракцию
- Distance – показывает расстояние до целей
- Direction – отображает направление взгляда
- Snapline – рисует линии до целей
- Teammates – отображает союзников
- Corpses – показывает трупы
- Max Distance – максимальная дистанция отображения ESP
- Box type – выбор типа боксов (полные, углы и т.п.)
- Box Blackout – затемнение внутри боксов
- Skeleton thickness – толщина линий скелета
- Players color – цвет игроков
- Teammates color – цвет союзников
- Corpses color – цвет трупов
World ESP (ВХ Мир)
- Static Weapons – отображает стационарное оружие
- Soft Vehicles – показывает легкий транспорт
- Armor Vehicles – отображает бронированный транспорт
- Aircraft – показывает воздушную технику
- Drone – отображает дроны
- Boat – показывает лодки
- Ammo / Weapon Box – отображает ящики с оружием и боеприпасами
- Animals – показывает животных
- Vehicle Color – цвет транспорта
- Box Color – цвет ящиков
- Vehicles Distance – максимальная дистанция отображения техники и ящиков
- Animals Distance – дистанция отображения животных
Radar (Радар)
- Enable – включает отображение игроков на радаре
- Rotation – режим вращения радара
- Size – размер радара
- Angle – угол обзора радара
- Distance – дистанция отображения целей
- Background opacity – прозрачность фона радара
- Point size – размер точек на радаре
Другие функции Softhub Arma 3
- Unlock DLC – разблокирует DLC (танки, вертолеты и т.п.)
- Infinite stamina – бесконечная выносливость
- Recoil percentage – настройка силы отдачи стрельбы в процентах
- Sway percentage – настройка покачивания оружия
- Crosshair – отображает прицел по центру экрана
- Local health bar – показывает здоровье игрока
- Local stamina bar – показывает выносливость игрока
Похожие Товары
SMG ARMA III
- Мощный Silent Aimbot для Арма 3
- Детальный Wallhack на врагов и транспорт
- Приятное меню и защита от бана
Mason Arma III
- Аимбот высокой точности для Арма 3
- Практичный WallHack на врагов и технику
- Простое меню, защита от бана