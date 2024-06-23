Приватный Чит Softhub для Deadlock (Софтхаб Дедлок)
Информация о чите
Вы в поисках хорошего чита для Deadlock? Предлагаем вам рассмотреть нашу новинку: чит Softhub для Deadlock. Надёжный продукт, доступная цена, низкий шанс бана. Здесь есть векторный аимбот с возможностью гибкой настройки и WH, который будет показывать вам всю необходимую информацию. Чит оптимизирован и не должен оказывать значительного влияния на ваш ФПС в игре. Во время тестов мы были удовлетворены результатами, поэтому готовы вам рекомендовать этот товар к покупке. Если вы ищите надёжный чит по доступной цене, то Софтхаб для Дедлок станет отличным инструментом для вас! Надеемся, что вы не пройдёте мимо.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Aimbot (Аимбот для Deadlock)
- Vector Aimbot - векторный аимбот, симулирует движения мыши человеком
- Prediction - предугадывание траектории движения врагов
- Aim Bone - часть тела для наводки с помощью аима
- Aimbot FOV - размер области работы аима
- Draw FOV - рисовать область работы аима на экране (как круг)
- Smooth - плавность работы аима, больше значение - слабее аим
- Delay After Kill (ms) - задержка после убийства (в миллисекундах)
- Delay Before Aiming (ms) - задержка перед началом работа аима (в миллисекундах)
- Aim Distance - дальность работы аима
- Mark Target - помечать текущую цель для аима
- Aim Targets (Players / Troopers / Souls) - выбор целей для аима (игроки / крипы / души)
- Aim Key (For Players / Troopers / Souls) - отдельная клавиша для аима против (игроков / крипов / душ)
Wallhack (ВХ для Deadlock)
- 2D Boxes - ВХ в виде коробок (боксов)
- Skeleton - wh в виде скелетов
- Health Bar - показывать количество ХП с помощью полоски (индикатора)
- Hero Name - имена героев игроков
- Player Name - игровые никнеймы игроков
- Distance - расстояние до целей (в метрах)
- Eye Direction - показывать направление взгляда игроков (с помощью ESP)
- Snapline - валлхак в виде линий (до модели цели)