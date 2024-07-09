Rust Softhub (Раст Софтхаб)
Информация о чите
Представляем вам отличный вариант, если вы ищите хороший чит для Rust - SoftHub. В данном софте есть весь необходимый функционал: Аимбот (Векторный, Легит), ESP (ВХ), Радар и рабочий спуфер! Цена немного выше среднего, но это стоит того. Продукт хорошо зарекомендовал себя во время тестов, поэтому мы возлагаем на него определенные надежды. Отлично подойдёт для тех, кто любит играть более аккуратно, не выдавать себя сразу. Векторный аим доводит прицел до целей при стрельбе, при правильных настройках слабо заметен врагам. Для самых настоящих легит игроков здесь есть удобный радар, который сделан достаточно приятно и стильно. Мы надеемся, что этот софт заинтересует вас. Раст Софтхаб - выбор аккуратных читеров.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Aimbot (Легит)
- Enable - выключить/выключить работу аимбота в чите Softhub для Rust
- FOV - изменение размера области в которой будет работать аимбот
- Draw FOV - показывать размер рабочей зоны аима
- Mark Target - помечать текущую цель аимбота визуально
- Smooth - сглаживание движений аима, больше значение - слабее движения аима
- Prediction - предугадывание траекторий движения целей
- Bone - выбор части тела (хитбокса / кости) в которую будет наводиться аим при стрельбе
- Aim Key - выбор клавиши при удержании которой будет работать аиминг
- Targets (Players, Bots) - выбор целей в которые аим будет стрелять (Игроки, Боты)
Player ESP (ВХ)
- Players ESP - вх для отображения игроков и информации о них
- Bots ESP (NPC) - вы также можете включить ВХ для показа NPC (ботов)
- 2D Box - базовый вид ЕСП, плоские 2Д коробки
- Skeleton - wallhack в виде скелета копирующего силуэт персонажей
- Player Name - никнеймы игроков
- Held Item - предмет в руках у игрока (в активном слоте)
- Distance - расстояние в метрах до игрока / бота
- Snapline - есп в виде линий до моделей врагов
- Ignore Sleepers - отключить отображение спящих с помощью ESP
World ESP (Лут, Ресы и др.)
- Corpses - показывать трупы игроков
- Dropped Items - выброшенные на землю предметы
- Cupboard - показывать шкафы
- Animals - различные представители фауны
- Airdrops - аирдропы с лутом
- Vehicles - показывать байки, лодки, вертолеты и прочий транспорт
- Food - всё связанное с едой
- Turrets / GunTraps - турели и ловушки
- Dropped Weapons - выброшенное оружие
- Spawned Crate - ящики которые спавнятся на карте
- Keycards - карты ключи
- Ore (Stone, Metal, Sulfur) - руды (камень, метал, сера)
- Collectable (Stone, Metal, Sulfur, Wood, Hemp) - ресурсы которые можно просто поднять
- Distance - расстояние до объектов
- Max Distance - ограничить дальность работы лут ЕСП
Misc (Другие Функции Rust Softhub)
- Radar - окно радара с отображением игроков и не только, есть вкладка настроек
- No Recoil - отключение отдачи оружия при стрельбе
- Instant EOKA - мгновенный выстрел из ЕКИ
- Instant Compound - мгновенный выстрел из лука
- Set Day Time - установить время суток (Всегда день)
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана
- Custom Colors - детальная настройка цветов для WH
- HWID Spoofer - в раст софтхаб есть встроенный спуфер для обхода бана
- Hotkey Bar - отображение горячих клавиш в левой верхней части экрана
- Battle Mode - боевой режим убирает все визуалы кроме ВХ показывающего игроков
- Panic Key (Unload) - полностью отключить чит нажатием одной клавиши (если вдруг проверка)