Rust Softhub (Раст Софтхаб)

Информация о чите

Представляем вам отличный вариант, если вы ищите хороший чит для Rust - SoftHub. В данном софте есть весь необходимый функционал: Аимбот (Векторный, Легит), ESP (ВХ), Радар и рабочий спуфер! Цена немного выше среднего, но это стоит того. Продукт хорошо зарекомендовал себя во время тестов, поэтому мы возлагаем на него определенные надежды. Отлично подойдёт для тех, кто любит играть более аккуратно, не выдавать себя сразу. Векторный аим доводит прицел до целей при стрельбе, при правильных настройках слабо заметен врагам. Для самых настоящих легит игроков здесь есть удобный радар, который сделан достаточно приятно и стильно. Мы надеемся, что этот софт заинтересует вас. Раст Софтхаб - выбор аккуратных читеров.