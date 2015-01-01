Информация о чите

SoftHUB ESP для Escape from Tarkov Arena — облегченная версия популярного решения от SoftHUB, созданная специально для игроков, которым необходим исключительно качественный ESP без дополнительных боевых функций. В данной версии отсутствует AI Aim Assist, благодаря чему весь функционал сосредоточен на информативной визуализации противников и удобстве использования во время матчей. Софт позволяет отображать игроков с помощью боксов, скелетов, снэплайнов, никнеймов, оружия и расстояния до целей. Практически каждый элемент можно детально настроить: выбрать стиль рамок, изменить цвета, толщину линий скелета и другие параметры отображения. Для быстрого переключения между различными пресетами предусмотрена система конфигураций, а интерфейс мод-меню доступен сразу на трех языках — русском, английском и испанском. SoftHUB ESP станет отличным выбором для игроков, которым важна максимальная осведомленность о происходящем на арене без использования аимботов или других вспомогательных механик.