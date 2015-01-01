Softhub ESP / ВХ на Тарков Арена (EFT Arena Wallhack)
Информация о чите
SoftHUB ESP для Escape from Tarkov Arena — облегченная версия популярного решения от SoftHUB, созданная специально для игроков, которым необходим исключительно качественный ESP без дополнительных боевых функций. В данной версии отсутствует AI Aim Assist, благодаря чему весь функционал сосредоточен на информативной визуализации противников и удобстве использования во время матчей. Софт позволяет отображать игроков с помощью боксов, скелетов, снэплайнов, никнеймов, оружия и расстояния до целей. Практически каждый элемент можно детально настроить: выбрать стиль рамок, изменить цвета, толщину линий скелета и другие параметры отображения. Для быстрого переключения между различными пресетами предусмотрена система конфигураций, а интерфейс мод-меню доступен сразу на трех языках — русском, английском и испанском. SoftHUB ESP станет отличным выбором для игроков, которым важна максимальная осведомленность о происходящем на арене без использования аимботов или других вспомогательных механик.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Battlestate Games Launcher (BSG), Steam
ESP (ВХ)
- Box – отображает игроков в коробках (боксы)
- Box Type – позволяет выбрать стиль отображения рамок (обычная, только углы, с контуром)
- Color – позволяет выбрать цвет отображения боксов
- Box Blackout – затемняет пространство внутри боксов
- Skeleton – отображает ВХ скелет игрока
- Skeleton Thickness – регулирует толщину линий скелета
- Weapon – показывает оружие в руках игроков
- Name – отображает никнеймы игроков
- Distance – показывает расстояние до игроков в метрах
- Line – отображает линии от вашего персонажа до обнаруженных игроков (снэплайны)
Другие функции Softhub EFT Arena ESP
- Load – загружает ранее сохраненную конфигурацию
- Save – сохраняет текущие настройки в конфигурацию
- Reset – сбрасывает все настройки к значениям по умолчанию
- Delete – удаляет выбранную конфигурацию
- Info & Buttons – отображает информационную панель с назначенными горячими клавишами
- Unload – полностью выгружает мод-меню из игры
- Menu – открывает и закрывает меню чита
- Update – обновляет данные мод-меню без перезапуска игры
- Language – позволяет выбрать язык интерфейса мод-меню (английский, испанский, русский)
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