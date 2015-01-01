Softhub ESP / ВХ на Тарков Арена (EFT Arena Wallhack)

Информация о чите

SoftHUB ESP для Escape from Tarkov Arena — облегченная версия популярного решения от SoftHUB, созданная специально для игроков, которым необходим исключительно качественный ESP без дополнительных боевых функций. В данной версии отсутствует AI Aim Assist, благодаря чему весь функционал сосредоточен на информативной визуализации противников и удобстве использования во время матчей. Софт позволяет отображать игроков с помощью боксов, скелетов, снэплайнов, никнеймов, оружия и расстояния до целей. Практически каждый элемент можно детально настроить: выбрать стиль рамок, изменить цвета, толщину линий скелета и другие параметры отображения. Для быстрого переключения между различными пресетами предусмотрена система конфигураций, а интерфейс мод-меню доступен сразу на трех языках — русском, английском и испанском. SoftHUB ESP станет отличным выбором для игроков, которым важна максимальная осведомленность о происходящем на арене без использования аимботов или других вспомогательных механик.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Battlestate Games Launcher (BSG), Steam
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ESP (ВХ)

  • Box – отображает игроков в коробках (боксы)
  • Box Type – позволяет выбрать стиль отображения рамок (обычная, только углы, с контуром)
  • Color – позволяет выбрать цвет отображения боксов
  • Box Blackout – затемняет пространство внутри боксов
  • Skeleton – отображает ВХ скелет игрока
  • Skeleton Thickness – регулирует толщину линий скелета
  • Weapon – показывает оружие в руках игроков
  • Name – отображает никнеймы игроков
  • Distance – показывает расстояние до игроков в метрах
  • Line – отображает линии от вашего персонажа до обнаруженных игроков (снэплайны)

Другие функции Softhub EFT Arena ESP

  • Load – загружает ранее сохраненную конфигурацию
  • Save – сохраняет текущие настройки в конфигурацию
  • Reset – сбрасывает все настройки к значениям по умолчанию
  • Delete – удаляет выбранную конфигурацию
  • Info & Buttons – отображает информационную панель с назначенными горячими клавишами
  • Unload – полностью выгружает мод-меню из игры
  • Menu – открывает и закрывает меню чита
  • Update – обновляет данные мод-меню без перезапуска игры
  • Language – позволяет выбрать язык интерфейса мод-меню (английский, испанский, русский)
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