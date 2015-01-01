Софтхаб Фулл на Тарков Арена (EFT Arena Softhub)
Информация о чите
SoftHUB Full для Escape from Tarkov Arena — полная версия приватного решения, разработанного специально для динамичных матчей EFT Arena. Главной особенностью продукта является интеллектуальный Aim Assist, который работает иначе, чем классические аимботы. Вместо полного контроля над наведением система лишь мягко помогает удерживать цель, корректируя движение прицела и сохраняя естественное управление. Основную работу по-прежнему выполняет игрок, благодаря чему стрельба выглядит максимально натурально и остается комфортной даже в напряженных перестрелках. Помимо интеллектуального помощника при наведении, SoftHUB включает качественный ESP с отображением игроков, оружия, дистанции, скелетов и снэплайнов. Практически каждый визуальный элемент можно настроить под собственные предпочтения: изменить стиль боксов, цвета, толщину линий и другие параметры. Дополняют функционал удобная система конфигураций для быстрого сохранения настроек и поддержка трех языков интерфейса — русского, английского и испанского. SoftHUB Full станет отличным выбором для игроков, предпочитающих легитный стиль игры с аккуратной помощью в стрельбе и достаточным количеством информации о происходящем на арене.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Battlestate Games Launcher (BSG), Steam
Аимбот (Aim Assist)
- Enable – включает/отключает аимбот (аим ассист)
- Bone – позволяет выбрать часть тела, в которую будет выполняться наведение (голова, шея, корпус)
- Priority – задает способ выбора цели для наведения (ближайшей к прицелу, ближайшей по расстоянию)
- FOV – размер области для захвата целей в аимбот
- Show FOV – отображает на экране круг радиуса действия Assist
- Smooth X – настраивает плавность наведения по горизонтальной оси
- Smooth Y – настраивает плавность наведения по вертикальной оси
- Max Distance – задает максимальную дистанцию работы аимбота
- Aim Target Color – позволяет выбрать цвет подсветки текущей цели
- Mark Target – визуально выделяет выбранную для наведения цель
- Aim Key – позволяет назначить клавишу активации аимбота (2 кнопки)
Visuals (ESP)
- Box – отображает игроков в коробках (боксы)
- Box Type – позволяет выбрать стиль отображения рамок (обычная, только углы, с контуром)
- Color – позволяет выбрать цвет отображения боксов
- Box Blackout – затемняет пространство внутри боксов
- Skeleton – отображает ВХ скелет игрока
- Skeleton Thickness – регулирует толщину линий скелета
- Weapon – показывает оружие в руках игроков
- Name – отображает никнеймы игроков
- Distance – показывает расстояние до игроков в метрах
- Line – отображает линии от вашего персонажа до обнаруженных игроков (снэплайны)
Другие фичи Софтхаб Фулл ЕФТ Арена
- Load – загружает ранее сохраненную конфигурацию
- Save – сохраняет текущие настройки в конфигурацию
- Reset – сбрасывает все настройки к значениям по умолчанию
- Delete – удаляет выбранную конфигурацию
- Info & Buttons – отображает информационную панель с назначенными горячими клавишами
- Unload – полностью выгружает мод-меню из игры
- Menu – открывает и закрывает меню чита
- Update – обновляет данные мод-меню без перезапуска игры
- Language – позволяет выбрать язык интерфейса мод-меню (английский, испанский, русский)
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