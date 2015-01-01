Информация о чите

SoftHUB Full для Escape from Tarkov Arena — полная версия приватного решения, разработанного специально для динамичных матчей EFT Arena. Главной особенностью продукта является интеллектуальный Aim Assist, который работает иначе, чем классические аимботы. Вместо полного контроля над наведением система лишь мягко помогает удерживать цель, корректируя движение прицела и сохраняя естественное управление. Основную работу по-прежнему выполняет игрок, благодаря чему стрельба выглядит максимально натурально и остается комфортной даже в напряженных перестрелках. Помимо интеллектуального помощника при наведении, SoftHUB включает качественный ESP с отображением игроков, оружия, дистанции, скелетов и снэплайнов. Практически каждый визуальный элемент можно настроить под собственные предпочтения: изменить стиль боксов, цвета, толщину линий и другие параметры. Дополняют функционал удобная система конфигураций для быстрого сохранения настроек и поддержка трех языков интерфейса — русского, английского и испанского. SoftHUB Full станет отличным выбором для игроков, предпочитающих легитный стиль игры с аккуратной помощью в стрельбе и достаточным количеством информации о происходящем на арене.