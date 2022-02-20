Чит Softhub для DayZ Standalone (Софтхаб Дейз)

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Информация о чите

Ищите интересный и надёжный чит для DayZ Standalone? Попробуйте нашу новинку: чит Softhub. Этот продукт является весьма качественным и интересным External софтом. Данный чит оснащён надёжным обходом античита и встроенным спуфером для обхода HWID-бана. Используя именно этот продукт шанс блокировки вашего аккаунта будет на достаточно низком уровне, т.к разработчик имеет большой опыт в других, зачастую более сложных, играх. Если говорить о начинке Софтхаб для Dayz, то тут всё просто и добротно: ESP против игроков и Зомби, Loot ESP, радар и некоторое количество эксплойтов. Фокус в данном чите сделан на безопасность, поэтому здесь нет NoClip или спидхак, только безопасные виды взлома с минимальным шансом обнаружения античитом. Если вам нравятся безопасные и интересные софты, то вам обязательно понравится Softhub. Удачного выживания в игре!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Aimbot (Аимбот)

  • Silent Aimbot - мощный вид аимбота, выстрелы поражают цели в радиусе FOV, но ваш прицел не двигается
  • Bone - позволяет выбрать часть тела для аимбота, в эту часть тела будут попадать ваши выстрелы
  • FOV - радиус / размер рабочей зоны аимбота, в этой области будут поражаться цели
  • Draw FOV - показывать размер рабочей области аимбота в виде окружности вокруг прицела
  • Draw Spot - показывать точку в которую будет целиться аимбот, если открыть огонь из текущего положения
  • Distance - дальность работы аимбота, дальше этого значения не работает
  • Aim Key - возможность забиндить любую клавишу для активации аима
  • Targets (Players, Infected, Animals) - выбор целей для наводки: люди, зомби, животные

Players ESP (Wallhack)

  • Players ESP - валлхак показывающий игроков
  • 2D BOX - wh в виде коробок
  • Skeleton - валлхак в виде скелетов
  • Health Bar - полоска показывающая хп игроков
  • Player Name - никнеймы игроков
  • Active Item - предмет в руках у игрока
  • Distance - расстояние до игроков
  • Eye Direction - линия показывающая куда смотрит игрок
  • Snapline - ВХ в виде линий от вас до цели
  • Max Distance - настройка дальности работы ESP
  • Zombie ESP - отдельные настройки WH против зомби
  • Animals ESP - отдельные настройки для животных

Loot ESP (Предметы)

  • Фильтр по категориям лута (Loot Categories)
  • Weapons, Attachments, Ammo, Explosives, Optics, Melee - оружие, патроны, обвесы
  • Food, Medical, Drinks, Consumables - еда, медицина, расходники
  • Containers, Camping, Crafting - контейнеры, палатки и материалы
  • Vehicles, Car Parts, Car Wheels - всё связанное с транспортом
  • Headgear, Vests, Backpacks, Pants - головные уборы, жилеты, рюкзаки, штаны
  • Tops, Shoes, Gloves, Glasses, Masks - куртки, перчатки, ботинки, очки, маски
  • Modded Codelock (Модовый кодовый замок)
  • Corpses - трупы с лутом
  • Cargo (Контейнеры)
  • Filter By Quality (Pristine, Worn, Damaged, Badly Damaged, Ruined)
  • Mas Distance - дальность работы Loot ESP
  • Loot Text Size - размер текста в вх на лут

Misc (Другие Функции Софта)

  • Radar (Players, Zombies, Animals) - добавляет окно радара
  • Radar Settings (Size, Angle, Distance, Rotation) - настройки радара
  • Cities / Locations - показывать города и другие полезные локации
  • Disable Grass - отключить траву, прибавляет ФПС и так легче увидеть игроков
  • Unlock TPP - разблокировать вид от 3-го лица
  • Add Bright - добавить яркости, позволяет видеть в темноте
  • Change FOV - возможность увеличить угол обзора
  • Custom Colors - ставьте цвета для ESP на свой вкус
  • Spoofer - в чите есть встроенный HWID-SPoofer