Чит Softhub для DayZ Standalone (Софтхаб Дейз)
Информация о чите
Ищите интересный и надёжный чит для DayZ Standalone? Попробуйте нашу новинку: чит Softhub. Этот продукт является весьма качественным и интересным External софтом. Данный чит оснащён надёжным обходом античита и встроенным спуфером для обхода HWID-бана. Используя именно этот продукт шанс блокировки вашего аккаунта будет на достаточно низком уровне, т.к разработчик имеет большой опыт в других, зачастую более сложных, играх. Если говорить о начинке Софтхаб для Dayz, то тут всё просто и добротно: ESP против игроков и Зомби, Loot ESP, радар и некоторое количество эксплойтов. Фокус в данном чите сделан на безопасность, поэтому здесь нет NoClip или спидхак, только безопасные виды взлома с минимальным шансом обнаружения античитом. Если вам нравятся безопасные и интересные софты, то вам обязательно понравится Softhub. Удачного выживания в игре!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Aimbot (Аимбот)
- Silent Aimbot - мощный вид аимбота, выстрелы поражают цели в радиусе FOV, но ваш прицел не двигается
- Bone - позволяет выбрать часть тела для аимбота, в эту часть тела будут попадать ваши выстрелы
- FOV - радиус / размер рабочей зоны аимбота, в этой области будут поражаться цели
- Draw FOV - показывать размер рабочей области аимбота в виде окружности вокруг прицела
- Draw Spot - показывать точку в которую будет целиться аимбот, если открыть огонь из текущего положения
- Distance - дальность работы аимбота, дальше этого значения не работает
- Aim Key - возможность забиндить любую клавишу для активации аима
- Targets (Players, Infected, Animals) - выбор целей для наводки: люди, зомби, животные
Players ESP (Wallhack)
- Players ESP - валлхак показывающий игроков
- 2D BOX - wh в виде коробок
- Skeleton - валлхак в виде скелетов
- Health Bar - полоска показывающая хп игроков
- Player Name - никнеймы игроков
- Active Item - предмет в руках у игрока
- Distance - расстояние до игроков
- Eye Direction - линия показывающая куда смотрит игрок
- Snapline - ВХ в виде линий от вас до цели
- Max Distance - настройка дальности работы ESP
- Zombie ESP - отдельные настройки WH против зомби
- Animals ESP - отдельные настройки для животных
Loot ESP (Предметы)
- Фильтр по категориям лута (Loot Categories)
- Weapons, Attachments, Ammo, Explosives, Optics, Melee - оружие, патроны, обвесы
- Food, Medical, Drinks, Consumables - еда, медицина, расходники
- Containers, Camping, Crafting - контейнеры, палатки и материалы
- Vehicles, Car Parts, Car Wheels - всё связанное с транспортом
- Headgear, Vests, Backpacks, Pants - головные уборы, жилеты, рюкзаки, штаны
- Tops, Shoes, Gloves, Glasses, Masks - куртки, перчатки, ботинки, очки, маски
- Modded Codelock (Модовый кодовый замок)
- Corpses - трупы с лутом
- Cargo (Контейнеры)
- Filter By Quality (Pristine, Worn, Damaged, Badly Damaged, Ruined)
- Mas Distance - дальность работы Loot ESP
- Loot Text Size - размер текста в вх на лут
Misc (Другие Функции Софта)
- Radar (Players, Zombies, Animals) - добавляет окно радара
- Radar Settings (Size, Angle, Distance, Rotation) - настройки радара
- Cities / Locations - показывать города и другие полезные локации
- Disable Grass - отключить траву, прибавляет ФПС и так легче увидеть игроков
- Unlock TPP - разблокировать вид от 3-го лица
- Add Bright - добавить яркости, позволяет видеть в темноте
- Change FOV - возможность увеличить угол обзора
- Custom Colors - ставьте цвета для ESP на свой вкус
- Spoofer - в чите есть встроенный HWID-SPoofer