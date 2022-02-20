Чит Softhub для DayZ Standalone (Софтхаб Дейз)

Информация о чите

Ищите интересный и надёжный чит для DayZ Standalone? Попробуйте нашу новинку: чит Softhub. Этот продукт является весьма качественным и интересным External софтом. Данный чит оснащён надёжным обходом античита и встроенным спуфером для обхода HWID-бана. Используя именно этот продукт шанс блокировки вашего аккаунта будет на достаточно низком уровне, т.к разработчик имеет большой опыт в других, зачастую более сложных, играх. Если говорить о начинке Софтхаб для Dayz, то тут всё просто и добротно: ESP против игроков и Зомби, Loot ESP, радар и некоторое количество эксплойтов. Фокус в данном чите сделан на безопасность, поэтому здесь нет NoClip или спидхак, только безопасные виды взлома с минимальным шансом обнаружения античитом. Если вам нравятся безопасные и интересные софты, то вам обязательно понравится Softhub. Удачного выживания в игре!