Softhub External для Division 2 (Дивижн)
Информация о чите
Softhub — качественный external софт для Tom Clancy's The Division 2, отличающийся высокой стабильностью, отличной оптимизацией и точной работой всех функций. Решение зарекомендовало себя как надёжный инструмент с продуманной реализацией ключевых возможностей. Главное преимущество — аимбот высокого уровня с несколькими режимами (Rotation, Silent, Magic Bullet). Поддерживается выбор целей (игроки, NPC, гаджеты), настройка FOV, приоритетов и фиксации цели (Sticky Aim), а также встроенный контроль отдачи. Аим работает точно и предсказуемо, что особенно важно в динамичных перестрелках. ESP реализован без смещений и задержек: отображаются игроки, отступники, NPC, гаджеты и лут с полной информацией (здоровье, броня, имена, дистанция). Это обеспечивает полный контроль над ситуацией на карте. Дополнительно доступны функции повышения эффективности оружия: отключение отдачи, разброса и покачивания, ускоренная перезарядка и увеличение скорострельности. Softhub — мощное и стабильное решение для уверенной игры в Division 2.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam
Aimbot (Аим)
- Enable – включает или отключает аимбот
- Aim at Players – аимбот работает по игрокам
- Aim at Rogue Players Only – аим только по отступникам
- Aim at NPC – аимбот работает по NPC
- Aim at Gadgets – аимбот наводится на гаджеты
- Aim Type – выбор типа аима (Rotation, Silent, Magic Bullet)
- Bones – выбор части тела (Head, Chest, Random)
- Aim Key – клавиша активации аимбота
- Highlight Target – подсвечивает текущую цель
- FOV Show – отображает область работы аимбота
- FOV – размер области работы аимбота
- Sticky Aim – фиксация аима на цели
- Enable RCS – включает контроль отдачи
- Priority – выбор приоритета цели (Crosshair, Distance)
Players ESP (ВХ Игроки)
- Players – включает отображение игроков
- Only Rogue – показывает только отступников
- Boxes – отображает 2D боксы
- Skeletons – отображает скелет
- Health Bar – показывает здоровье в виде полоски
- Armor Bar – отображает броню
- Names – показывает никнеймы
Enemy NPC (NPC)
- Enemy NPC – включает отображение NPC
- Boxes – отображает боксы на NPC
- Skeletons – отображает скелет
- Health Bar – показывает здоровье
- Names – показывает имена
Gadgets (Гаджеты)
- Gadgets – включает отображение гаджетов
- Boxes – отображает боксы
- Names – показывает названия
- Distance – отображает расстояние
Loot (Лут)
- Loot – включает отображение лута
- Dropped loot – показывает выпавший лут
- Supplies – отображает припасы
- Equipment – показывает экипировку
- Crafting – отображает ресурсы для крафта
- Distance – показывает расстояние до лута
Другие функции Softhub TD2
- Players Max Distance – дистанция отображения игроков
- NPC Max Distance – дистанция отображения NPC
- Loot Max Distance – дистанция отображения лута
- No Recoil – отключает отдачу оружия
- No Spread – отключает разброс пуль
- No Sway – убирает покачивание оружия
- Fast Reload – ускоряет перезарядку
- Increase Fire Rate – увеличивает скорострельность
