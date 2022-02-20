Купить Аим и ВХ для Insurgency Sandstorm
Информация о чите
Представляем вашему вниманию приватный чит для Insurgency Sandstorm. Данный чит сделан очень качественно и у вас не возникнет никаких проблем при его использовании. Софт включает в себя гибкий аимбот и приятный для глаз ВХ. Вы сможете легко находить и уничтожать противников. Кроме того, чит оснащён надёжным обходом античита, поэтому шанс бана при его использовании будет минимальным. Также стоит отметить высокую производительность программы - вы не будете испытывать лагов, крашей или снижения ФПС. Важной особенностью этого продукта также является и красивое меню, в котором удобно и эргономично расположены все функции, вы легко найдёте нужные вам настройки чита. Мы надеемся, что вы заинтересовались нашим читом для Insurgency Sandstorm и начнёте доминировать в игре с его помощью уже сегодня!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Epic Games
Выберите тариф с помощью ползунка
Аимбот для Insurgency (Aimbot)
- Vector Aimbot
- Silent Aimbot
- Visible Only
- Enemy Only
- Aim At Shoot
- Aim Speed
- Recoil Compensation
- FOV
- Draw FOV
- Target Switch Delay
- Bone
- Hitbox Priority
- Hitscan Coefficient
- Aim Key
ВХ на Insurgency (Player ESP)
- Player ESP
- Enemy Only
- Visible Check
- Box ESP
- Box Outline
- Health ESP
- Skeleton ESP
- Distance
- Weapon
- Name
- Max Distance
Другие Функции Чита (Misc)
- FOV Changer
- Distance Unit
- Custom Colors for ESP
- Custom Binds