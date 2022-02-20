Купить Аим и ВХ для Insurgency Sandstorm

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Информация о чите

Представляем вашему вниманию приватный чит для Insurgency Sandstorm. Данный чит сделан очень качественно и у вас не возникнет никаких проблем при его использовании. Софт включает в себя гибкий аимбот и приятный для глаз ВХ. Вы сможете легко находить и уничтожать противников. Кроме того, чит оснащён надёжным обходом античита, поэтому шанс бана при его использовании будет минимальным. Также стоит отметить высокую производительность программы - вы не будете испытывать лагов, крашей или снижения ФПС. Важной особенностью этого продукта также является и красивое меню, в котором удобно и эргономично расположены все функции, вы легко найдёте нужные вам настройки чита. Мы надеемся, что вы заинтересовались нашим читом для Insurgency Sandstorm и начнёте доминировать в игре с его помощью уже сегодня!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Epic Games

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Аимбот для Insurgency (Aimbot)

  • Vector Aimbot
  • Silent Aimbot
  • Visible Only
  • Enemy Only
  • Aim At Shoot
  • Aim Speed
  • Recoil Compensation
  • FOV
  • Draw FOV
  • Target Switch Delay
  • Bone
  • Hitbox Priority
  • Hitscan Coefficient
  • Aim Key

ВХ на Insurgency (Player ESP)

  • Player ESP
  • Enemy Only
  • Visible Check
  • Box ESP
  • Box Outline
  • Health ESP
  • Skeleton ESP
  • Distance
  • Weapon
  • Name
  • Max Distance

Другие Функции Чита (Misc)

  • FOV Changer
  • Distance Unit
  • Custom Colors for ESP
  • Custom Binds