Информация о чите

Ищете действительно проработанный софт для WARDOGS? Обратите внимание на Byster — функциональное мод-меню, разработанное с учётом игровых механик и особенностей боёв. Здесь доступно всё необходимое для уверенной игры: мощный аимбот с предсказанием движения и гибкой настройкой, информативный ESP на игроков, объекты и лут, полноценный радар и карта. Особого внимания заслуживает аимбот: можно настроить кости, приоритет целей, FOV, плавность, реакцию, Humanizer (человечность), дистанцию, упреждение движения и компенсацию гравитации. ESP отображает не только базовую информацию, но и броню, состояние, эффекты, мутации и участников отряда. World ESP помогает контролировать технику, угрозы, гранаты, цели, постройки и ресурсы FOB. Дополняют функционал настройки оружия с No Recoil, No Spread, Rapid Fire и другими параметрами, Battle Mode, поиск по меню, профили настроек и локализация на русский/английский языки.