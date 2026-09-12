Byster для WARDOGS (Бустер Вардогс)

Информация о чите

Ищете действительно проработанный софт для WARDOGS? Обратите внимание на Byster — функциональное мод-меню, разработанное с учётом игровых механик и особенностей боёв. Здесь доступно всё необходимое для уверенной игры: мощный аимбот с предсказанием движения и гибкой настройкой, информативный ESP на игроков, объекты и лут, полноценный радар и карта. Особого внимания заслуживает аимбот: можно настроить кости, приоритет целей, FOV, плавность, реакцию, Humanizer (человечность), дистанцию, упреждение движения и компенсацию гравитации. ESP отображает не только базовую информацию, но и броню, состояние, эффекты, мутации и участников отряда. World ESP помогает контролировать технику, угрозы, гранаты, цели, постройки и ресурсы FOB. Дополняют функционал настройки оружия с No Recoil, No Spread, Rapid Fire и другими параметрами, Battle Mode, поиск по меню, профили настроек и локализация на русский/английский языки.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (22H2), Windows 11 (22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: AMD & INTEL
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Steam
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Аим

  • Enable – включить/выключить автоматическое наведение на цели
  • Aim Key – клавиша для активации аимбота (удерживать)
  • Bones – выбор части тела для наведения (Head, Neck, Torso или Pelvis)
  • Bone Priority – выбор приоритета наведения (ближайшая к прицелу кость, случайная кость или первая выбранная)
  • Aim FOV – настройка размера области захвата цели
  • Aim Smooth – настройка плавности наведения на цель
  • Max Distance – максимальная дистанция работы аимбота
  • Aim Lock – удерживает наведение на выбранной цели
  • Target Switch Delay – настройка задержки перед переключением на другую цель
  • Draw FOV – отображает область работы аимбота на экране
  • FOV Color – настройка цвета области FOV
  • Humanizer – делает наведение менее резким и более естественным
  • Humanizer Strength – настройка силы эффекта "человечности"
  • Reaction Delay – настройка задержки перед началом наведения
  • Sensitivity Multiplier – настройка множителя чувствительности аимбота
  • Target Visibility Check – аимбот работает только по видимым целям
  • Shoot Through Walls – игнорирует проверку видимости для стрельбы через препятствия
  • Targets in Vehicles and Turrets – позволяет выбирать целями игроков в технике и на турелях
  • Aim at Vehicles – позволяет наводиться на технику
  • Target Movement Prediction – учитывает движение цели при наведении
  • Auto-Detect Bullet Speed – автоматически определяет скорость пули для расчёта предсказания
  • Manual Projectile Speed – ручная настройка скорости снаряда
  • Prediction Scale – настройка силы предсказания движения цели
  • Gravity Compensation – компенсирует падение снаряда под действием гравитации
  • Ignore Knocked – позволяет аимботу игнорировать нокнутых игроков при выборе цели
  • Manual Recoil Control – добавляет ручную настройку контроля отдачи
  • Automatic Mortar Aiming – автоматически наводит миномёт на выбранную цель

Players ESP (ВХ)

  • Boxes – отображает рамки вокруг игроков в режимах Outline, Fill или Corners
  • Fill Opacity – настройка прозрачности заливки рамки
  • Skeleton – отображает скелет игрока
  • Nicknames – показывает имена игроков
  • Health – отображает уровень здоровья игрока
  • Distance – показывает дистанцию до игрока
  • Held Weapon – показывает оружие в руках игрока
  • Armor Durability – отображает прочность брони игрока
  • State – показывает состояние игрока, включая стойку и ранение
  • Effects and Mutations – отображает активные эффекты и мутации игрока
  • Squad Marker – отмечает игроков из одного отряда
  • Show Teammates – отображает союзников
  • Visible Check – выделяет игроков с учётом их видимости
  • Max Render Distance – максимальная дистанция отображения игроков
  • Knocked Player Display – отображает нокнутых игроков через ESP
  • Off-Screen Arrows – отображает стрелки-направление на врагов за пределами экрана
  • Mortar / Artillery Illumination – отдельная подсветка минометчиков и артиллерии
  • Equipment Filters – фильтры для игровой техники и объектов
  • Equipment Icons – добавляет отдельные иконки для техники и объектов

World ESP (ВХ Окружение)

  • Vehicles – отображает технику
  • Projectiles – отображает выпущенные снаряды и другие снаряды
  • Grenades and Explosives – отображает гранаты и взрывные устройства
  • Interactions – отображает доступные интерактивные объекты
  • Interaction Context – показывает дополнительную информацию о доступных взаимодействиях
  • Objectives and Hot Zones – отображает цели и активные горячие зоны
  • Structures – отображает постройки и другие сооружения
  • FOB Resources – отображает ресурсы передовых оперативных баз
  • Names – показывает названия объектов
  • Distance – показывает дистанцию до объектов
  • State – отображает текущее состояние объектов
  • Lines to Threats – отображает линии до опасных объектов
  • Active Threats Only – отображает только активные угрозы
  • Enemy Threats Only – отображает только угрозы противника
  • Per-Category Distance – отдельная настройка дистанции отображения для каждой категории
  • Per-Category Color – отдельная настройка цвета для каждой категории
  • Objective Timers – отображает таймеры игровых целей
  • Clustering Radius – настройка радиуса группировки близко расположенных объектов
  • World Object Icons – иконки для удобного отображения объектов и техники

Loot ESP (ВХ Лут)

  • Weapons – отображает оружие
  • Ammo – отображает боеприпасы
  • Armor – отображает броню
  • Backpacks – отображает рюкзаки
  • Attachments – отображает модификации и обвесы
  • Medical – отображает медицинские предметы
  • Scrap – отображает металлолом
  • Misc – отображает остальные предметы
  • Backpacks – добавляет отображение рюкзаков игроков

Радар-хак

  • Radar – включает радар
  • Radar Size – настройка размера радара
  • Radar Range – настройка дальности отображения объектов на радаре
  • Rotate with Player View – поворачивает радар в соответствии с направлением взгляда игрока
  • Hide Teammates – скрывает союзников на радаре
  • Full Map – включает отображение полной карты
  • Map Size – настройка размера карты
  • Map Zoom – настройка масштаба карты
  • Map Rotation – настройка поворота карты

Эксплойты

  • No Sway – отключает покачивание оружия и влияние дыхания
  • No Recoil – отключает отдачу оружия
  • No Spread – отключает разброс при стрельбе
  • Instant Scope – мгновенно переводит оружие в режим прицеливания
  • No Camera Shake – отключает тряску камеры
  • Rapid Fire – увеличивает скорость стрельбы
  • Fire Rate – настройка темпа стрельбы
  • Bullet Speed Override – позволяет изменить скорость пули
  • Effective Range Override – позволяет изменить эффективную дальность оружия
  • FOV Changer – позволяет изменять поле зрения камеры
  • Always Crit Spot – позволяет быстрее выполнять строительство за счёт постоянного выбора уязвимой точки
  • FreeCam – позволяет свободно перемещать игровую камеру
  • Infinity Breath – бесконечное дыхание при прицеливании
  • No Weight – позволяет двигаться при максимальной загрузке
  • Grenade Prediction – показывает место падения гранаты и радиус поражения
  • Infinity Zoom – снимает ограничение на приближение камеры
  • Auto Mini-Game – автоматически проходит мини-игру при перезарядке
  • Instant Hit – мгновенное попадание пули по цели
  • Magic Bullet - моментальное попадание пули по цели за препятствиями до 2000 метров

Другие функции Byster WARDOGS

  • Battle Mode – скрывает все объекты, кроме игроков
  • Localizations – меню доступно на английском и русском языках
  • Search Bar – строка поиска параметров прямо в меню чита
  • Menu Key – позволяет назначить любую клавшиу для вызова меню
  • Configs – отдельная система профилей с вашими настройками
  • Mortar Assist – помогает правильно наводить миномёт по метке на игровой карте
  • Target Font Size – позволяет вручную настраивать размер шрифта ESP для отображения целей
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