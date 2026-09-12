Byster для WARDOGS (Бустер Вардогс)
Информация о чите
Ищете действительно проработанный софт для WARDOGS? Обратите внимание на Byster — функциональное мод-меню, разработанное с учётом игровых механик и особенностей боёв. Здесь доступно всё необходимое для уверенной игры: мощный аимбот с предсказанием движения и гибкой настройкой, информативный ESP на игроков, объекты и лут, полноценный радар и карта. Особого внимания заслуживает аимбот: можно настроить кости, приоритет целей, FOV, плавность, реакцию, Humanizer (человечность), дистанцию, упреждение движения и компенсацию гравитации. ESP отображает не только базовую информацию, но и броню, состояние, эффекты, мутации и участников отряда. World ESP помогает контролировать технику, угрозы, гранаты, цели, постройки и ресурсы FOB. Дополняют функционал настройки оружия с No Recoil, No Spread, Rapid Fire и другими параметрами, Battle Mode, поиск по меню, профили настроек и локализация на русский/английский языки.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (22H2), Windows 11 (22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: AMD & INTEL
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Steam
Аим
- Enable – включить/выключить автоматическое наведение на цели
- Aim Key – клавиша для активации аимбота (удерживать)
- Bones – выбор части тела для наведения (Head, Neck, Torso или Pelvis)
- Bone Priority – выбор приоритета наведения (ближайшая к прицелу кость, случайная кость или первая выбранная)
- Aim FOV – настройка размера области захвата цели
- Aim Smooth – настройка плавности наведения на цель
- Max Distance – максимальная дистанция работы аимбота
- Aim Lock – удерживает наведение на выбранной цели
- Target Switch Delay – настройка задержки перед переключением на другую цель
- Draw FOV – отображает область работы аимбота на экране
- FOV Color – настройка цвета области FOV
- Humanizer – делает наведение менее резким и более естественным
- Humanizer Strength – настройка силы эффекта "человечности"
- Reaction Delay – настройка задержки перед началом наведения
- Sensitivity Multiplier – настройка множителя чувствительности аимбота
- Target Visibility Check – аимбот работает только по видимым целям
- Shoot Through Walls – игнорирует проверку видимости для стрельбы через препятствия
- Targets in Vehicles and Turrets – позволяет выбирать целями игроков в технике и на турелях
- Aim at Vehicles – позволяет наводиться на технику
- Target Movement Prediction – учитывает движение цели при наведении
- Auto-Detect Bullet Speed – автоматически определяет скорость пули для расчёта предсказания
- Manual Projectile Speed – ручная настройка скорости снаряда
- Prediction Scale – настройка силы предсказания движения цели
- Gravity Compensation – компенсирует падение снаряда под действием гравитации
- Ignore Knocked – позволяет аимботу игнорировать нокнутых игроков при выборе цели
- Manual Recoil Control – добавляет ручную настройку контроля отдачи
- Automatic Mortar Aiming – автоматически наводит миномёт на выбранную цель
Players ESP (ВХ)
- Boxes – отображает рамки вокруг игроков в режимах Outline, Fill или Corners
- Fill Opacity – настройка прозрачности заливки рамки
- Skeleton – отображает скелет игрока
- Nicknames – показывает имена игроков
- Health – отображает уровень здоровья игрока
- Distance – показывает дистанцию до игрока
- Held Weapon – показывает оружие в руках игрока
- Armor Durability – отображает прочность брони игрока
- State – показывает состояние игрока, включая стойку и ранение
- Effects and Mutations – отображает активные эффекты и мутации игрока
- Squad Marker – отмечает игроков из одного отряда
- Show Teammates – отображает союзников
- Visible Check – выделяет игроков с учётом их видимости
- Max Render Distance – максимальная дистанция отображения игроков
- Knocked Player Display – отображает нокнутых игроков через ESP
- Off-Screen Arrows – отображает стрелки-направление на врагов за пределами экрана
- Mortar / Artillery Illumination – отдельная подсветка минометчиков и артиллерии
- Equipment Filters – фильтры для игровой техники и объектов
- Equipment Icons – добавляет отдельные иконки для техники и объектов
World ESP (ВХ Окружение)
- Vehicles – отображает технику
- Projectiles – отображает выпущенные снаряды и другие снаряды
- Grenades and Explosives – отображает гранаты и взрывные устройства
- Interactions – отображает доступные интерактивные объекты
- Interaction Context – показывает дополнительную информацию о доступных взаимодействиях
- Objectives and Hot Zones – отображает цели и активные горячие зоны
- Structures – отображает постройки и другие сооружения
- FOB Resources – отображает ресурсы передовых оперативных баз
- Names – показывает названия объектов
- Distance – показывает дистанцию до объектов
- State – отображает текущее состояние объектов
- Lines to Threats – отображает линии до опасных объектов
- Active Threats Only – отображает только активные угрозы
- Enemy Threats Only – отображает только угрозы противника
- Per-Category Distance – отдельная настройка дистанции отображения для каждой категории
- Per-Category Color – отдельная настройка цвета для каждой категории
- Objective Timers – отображает таймеры игровых целей
- Clustering Radius – настройка радиуса группировки близко расположенных объектов
- World Object Icons – иконки для удобного отображения объектов и техники
Loot ESP (ВХ Лут)
- Weapons – отображает оружие
- Ammo – отображает боеприпасы
- Armor – отображает броню
- Backpacks – отображает рюкзаки
- Attachments – отображает модификации и обвесы
- Medical – отображает медицинские предметы
- Scrap – отображает металлолом
- Misc – отображает остальные предметы
- Backpacks – добавляет отображение рюкзаков игроков
Радар-хак
- Radar – включает радар
- Radar Size – настройка размера радара
- Radar Range – настройка дальности отображения объектов на радаре
- Rotate with Player View – поворачивает радар в соответствии с направлением взгляда игрока
- Hide Teammates – скрывает союзников на радаре
- Full Map – включает отображение полной карты
- Map Size – настройка размера карты
- Map Zoom – настройка масштаба карты
- Map Rotation – настройка поворота карты
Эксплойты
- No Sway – отключает покачивание оружия и влияние дыхания
- No Recoil – отключает отдачу оружия
- No Spread – отключает разброс при стрельбе
- Instant Scope – мгновенно переводит оружие в режим прицеливания
- No Camera Shake – отключает тряску камеры
- Rapid Fire – увеличивает скорость стрельбы
- Fire Rate – настройка темпа стрельбы
- Bullet Speed Override – позволяет изменить скорость пули
- Effective Range Override – позволяет изменить эффективную дальность оружия
- FOV Changer – позволяет изменять поле зрения камеры
- Always Crit Spot – позволяет быстрее выполнять строительство за счёт постоянного выбора уязвимой точки
- FreeCam – позволяет свободно перемещать игровую камеру
- Infinity Breath – бесконечное дыхание при прицеливании
- No Weight – позволяет двигаться при максимальной загрузке
- Grenade Prediction – показывает место падения гранаты и радиус поражения
- Infinity Zoom – снимает ограничение на приближение камеры
- Auto Mini-Game – автоматически проходит мини-игру при перезарядке
- Instant Hit – мгновенное попадание пули по цели
- Magic Bullet - моментальное попадание пули по цели за препятствиями до 2000 метров
Другие функции Byster WARDOGS
- Battle Mode – скрывает все объекты, кроме игроков
- Localizations – меню доступно на английском и русском языках
- Search Bar – строка поиска параметров прямо в меню чита
- Menu Key – позволяет назначить любую клавшиу для вызова меню
- Configs – отдельная система профилей с вашими настройками
- Mortar Assist – помогает правильно наводить миномёт по метке на игровой карте
- Target Font Size – позволяет вручную настраивать размер шрифта ESP для отображения целей
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