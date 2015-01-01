Купить Arcane для Off The Grid (Аркейн OTG)
Информация о чите
Встречайте обновлённую версию Arcane для Off The Grid – надёжное и мощное решение для тех, кто хочет взять игру под полный контроль. Уже давно зарекомендовавший себя продукт от Arcane теперь доступен и для этой игры, сохраняя ключевые преимущества: высокую безопасность, стабильность работы без вылетов и стильное меню с гибкой настройкой параметров. В арсенале вас ждёт высокоточный Aimbot для уверенного поражения противников на любой дистанции, а также детальный ESP с продуманной системой фильтров и кастомизацией цветов, который показывает всё необходимое: ник, уровень здоровья, дистанцию и прочую информацию о врагах. Дополнительно реализован режим Battle Mode, позволяющий мгновенно отключать второстепенные визуальные элементы и сосредоточиться на перестрелках. Среди дополнительных возможностей – SpeedHack для быстрого перемещения по карте и эксплойт на бесконечный слайд, который станет неожиданностью для ваших оппонентов. Это решение сочетает в себе удобство, функциональность и высокий уровень защиты, что делает его одним из лучших выборов для Off The Grid.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: AMD & Intel
- Видеокарта: AMD & NVIDIA
- Клиент: Epic Games Store (EGS), Microsoft Store (Xbox)
Аимбот (AIM BOT)
- Enable – активировать/выключить режим Аимбота
- Aim Key – клавиша активации аимбота
- Visible Check – аимбот будет работать по целям в зоне видимости
- Max Distance – дальность работы аимбота в метрах
- Bones – выбор хитбокса (кости) куда будет целиться аимбот
- FOV – задает область (зону) действия аимбота
- Show FOV – отображает зону действия аимбота в виде окружности
- FOV Color – возможность задать свой цвет для окружности
- Smooth – сглаживание наводки на цель
Visuals (ВХ на Игроков)
- Box – ВХ в виде 2D боксов
- Box Style – настройка цвета, тип боксов (2D, углы, закрашенный, градиент)
- Skeleton – ВХ на врагов в виде скелетов
- Skeleton Thickness – задает толщину обводки скелетов
- Visible Check – отмечает видимых врагов другим цветом бокса
- Lines – показывает направления взгляда врагов в виде линии
- Snaplines – ВХ в виде линий до врагов
- Health – показывает ХП врагов в виде полоски
- Health Text – выводит ХП противников в виде текста
- Shield – отображает уровень щита в виде полоски
- Shield Text – тоже самое только текстом
- Name – показывать ники игроков
- Clan Tag – отображает тег клана врагов
- Team ID – отображает ID команды игроков
- Distance – расстояние до цели в метрах
- Colors – можно изменить настройки цвета для разных параметров ВХ (цвет бокса, заливки, цвет скелета, полоски ХП и щита)
Другие возможности Arcane OTG
- Speedhack – значительно увеличивает скорость передвижения
- Infinite Slide – позволяет делать подкаты без ограничений по кд
- Battle Mode – боевой режим при котором отключаются лишние ВХ функции и остается только ВХ на игроков
- Off-Screen Arrows - показывает направление врагов вне поле зрения в виде стрелочек
- Crosshair – отображает статичный прицел по середине экрана для лучшей точности
- Menu Key – выбор клавиши для открытия/закрыия меню чита Arcane OTG
- Panic Key – при нажатии полностью отключает (выгружает) чит из игры
