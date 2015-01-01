Купить Arcane для Off The Grid (Аркейн OTG)

Информация о чите

Встречайте обновлённую версию Arcane для Off The Grid – надёжное и мощное решение для тех, кто хочет взять игру под полный контроль. Уже давно зарекомендовавший себя продукт от Arcane теперь доступен и для этой игры, сохраняя ключевые преимущества: высокую безопасность, стабильность работы без вылетов и стильное меню с гибкой настройкой параметров. В арсенале вас ждёт высокоточный Aimbot для уверенного поражения противников на любой дистанции, а также детальный ESP с продуманной системой фильтров и кастомизацией цветов, который показывает всё необходимое: ник, уровень здоровья, дистанцию и прочую информацию о врагах. Дополнительно реализован режим Battle Mode, позволяющий мгновенно отключать второстепенные визуальные элементы и сосредоточиться на перестрелках. Среди дополнительных возможностей – SpeedHack для быстрого перемещения по карте и эксплойт на бесконечный слайд, который станет неожиданностью для ваших оппонентов. Это решение сочетает в себе удобство, функциональность и высокий уровень защиты, что делает его одним из лучших выборов для Off The Grid.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: AMD & Intel
  • Видеокарта: AMD & NVIDIA
  • Клиент: Epic Games Store (EGS), Microsoft Store (Xbox)
Аимбот (AIM BOT)

  • Enable – активировать/выключить режим Аимбота
  • Aim Key – клавиша активации аимбота
  • Visible Check – аимбот будет работать по целям в зоне видимости
  • Max Distance – дальность работы аимбота в метрах
  • Bones – выбор хитбокса (кости) куда будет целиться аимбот
  • FOV – задает область (зону) действия аимбота
  • Show FOV – отображает зону действия аимбота в виде окружности
  • FOV Color – возможность задать свой цвет для окружности
  • Smooth – сглаживание наводки на цель

Visuals (ВХ на Игроков)

  • Box – ВХ в виде 2D боксов
  • Box Style – настройка цвета, тип боксов (2D, углы, закрашенный, градиент)
  • Skeleton – ВХ на врагов в виде скелетов
  • Skeleton Thickness – задает толщину обводки скелетов
  • Visible Check – отмечает видимых врагов другим цветом бокса
  • Lines – показывает направления взгляда врагов в виде линии
  • Snaplines – ВХ в виде линий до врагов
  • Health – показывает ХП врагов в виде полоски
  • Health Text – выводит ХП противников в виде текста
  • Shield – отображает уровень щита в виде полоски
  • Shield Text – тоже самое только текстом
  • Name – показывать ники игроков
  • Clan Tag – отображает тег клана врагов
  • Team ID – отображает ID команды игроков
  • Distance – расстояние до цели в метрах
  • Colors – можно изменить настройки цвета для разных параметров ВХ (цвет бокса, заливки, цвет скелета, полоски ХП и щита)

Другие возможности Arcane OTG

  • Speedhack – значительно увеличивает скорость передвижения
  • Infinite Slide – позволяет делать подкаты без ограничений по кд
  • Battle Mode – боевой режим при котором отключаются лишние ВХ функции и остается только ВХ на игроков
  • Off-Screen Arrows - показывает направление врагов вне поле зрения в виде стрелочек
  • Crosshair – отображает статичный прицел по середине экрана для лучшей точности
  • Menu Key – выбор клавиши для открытия/закрыия меню чита Arcane OTG
  • Panic Key – при нажатии полностью отключает (выгружает) чит из игры

