Приватный Софт на Off The Grid
Информация о чите
Знакомьтесь - наш первый продукт для игры Off The Grid. Этот продукт хоть и сделан достаточно быстро, но уже включает в себя все основные виды взлома: Aimbot, ESP и некоторые Misc функции. В будущем, если спрос будет достаточным, мы добавим и другие фичи в этот софт. В аимботе имеется базовый набор настроек, его можно использовать для Legit игры. Визуальная часть продукта выполнена стильно: меню и ESP смотрятся просто отлично. Отдельно стоит сказать, что у игры достаточно слабая оптимизация, поэтому советуем поставить минимальные настройки во время использования чита, т.к софт тоже требует определенные ресурсы для своей работы. Если говорить о безопасности, то этому моменту мы уделили достаточно много внимания, поэтому шанс бана должен быть минимальным. Мы ждём ваших отзывов о нашем новом продукте!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Epic Games Store (EGS)
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Aimbot (Аимбот для Off The Grid)
- Enable - активировать аимбот (помощь в наведении при стрельбе)
- Aimbot Key - выбор клавиши для активации аимбота
- Lock Target - фиксация аима на цели до её уничтожения либо до остановки огня
- Hitbox (Bone) - выбор частей тела врагов в которые будет целиться аим при стрельбе
- Max Distance - ограничить дальность работы аимбота (в метрах)
- FOV - размер области в которой аим будет выбирать цели
- Draw FOV - показывать область аима в виде круга вокруг прицела
- Filled FOV - залить фон FOV темным фоном
- Fov Color - цвет окружности FOV
- Arrows - стрелочки вокруг прицела, показывают с каких сторон есть враги
Players ESP (ЕСП для Off The Grid)
- Player ESP - есп показывающий игроков и информацию о них
- Show Enemies - показывать всех врагов
- Ignore Team - игнорировать союзников (не показывать)
- Skeleton ESP - есп в виде скелетов поверх моделей персонажей
- Armor - показывать количество брони и целей ЕСП
- Health - показывать количество здоровья у целей (полоска и текст)
- Box ESP (Corner, 2D Boxes)
- Snaplines - ESP в виде линий
- Names - имена персонажей (никнеймы)
- Max Distance - ограничить дальность работы ЕСП
- Custom Colors - возможность выбрать цвета для ESP
Misc (Остальное)
- Radar - радар поверх окна игры, показывает врагов
- Fullbright - режим повышенной яркости, делает картинку максимально контрастной
- No Spread - отключает разброс пуль при стрельбе, все снаряды летят четко в 1 точку
- Damage Multiplier - множитель урона, увеличивает наносимый урон ваших выстрелов
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана
- CFG System - система сохранения / загрузки настроек
- Menu Key - возможность забиндить свою клавишу для вызова меню софта
- Font Size - регулировка размера шрифта ESP