Приватный Софт на Off The Grid

Информация о чите

Знакомьтесь - наш первый продукт для игры Off The Grid. Этот продукт хоть и сделан достаточно быстро, но уже включает в себя все основные виды взлома: Aimbot, ESP и некоторые Misc функции. В будущем, если спрос будет достаточным, мы добавим и другие фичи в этот софт. В аимботе имеется базовый набор настроек, его можно использовать для Legit игры. Визуальная часть продукта выполнена стильно: меню и ESP смотрятся просто отлично. Отдельно стоит сказать, что у игры достаточно слабая оптимизация, поэтому советуем поставить минимальные настройки во время использования чита, т.к софт тоже требует определенные ресурсы для своей работы. Если говорить о безопасности, то этому моменту мы уделили достаточно много внимания, поэтому шанс бана должен быть минимальным. Мы ждём ваших отзывов о нашем новом продукте!