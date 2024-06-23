Приватный Софт на Off The Grid

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Информация о чите

Знакомьтесь - наш первый продукт для игры Off The Grid. Этот продукт хоть и сделан достаточно быстро, но уже включает в себя все основные виды взлома: Aimbot, ESP и некоторые Misc функции. В будущем, если спрос будет достаточным, мы добавим и другие фичи в этот софт. В аимботе имеется базовый набор настроек, его можно использовать для Legit игры. Визуальная часть продукта выполнена стильно: меню и ESP смотрятся просто отлично. Отдельно стоит сказать, что у игры достаточно слабая оптимизация, поэтому советуем поставить минимальные настройки во время использования чита, т.к софт тоже требует определенные ресурсы для своей работы. Если говорить о безопасности, то этому моменту мы уделили достаточно много внимания, поэтому шанс бана должен быть минимальным. Мы ждём ваших отзывов о нашем новом продукте!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Epic Games Store (EGS)

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Aimbot (Аимбот для Off The Grid)

  • Enable - активировать аимбот (помощь в наведении при стрельбе)
  • Aimbot Key - выбор клавиши для активации аимбота
  • Lock Target - фиксация аима на цели до её уничтожения либо до остановки огня
  • Hitbox (Bone) - выбор частей тела врагов в которые будет целиться аим при стрельбе
  • Max Distance - ограничить дальность работы аимбота (в метрах)
  • FOV - размер области в которой аим будет выбирать цели
  • Draw FOV - показывать область аима в виде круга вокруг прицела
  • Filled FOV - залить фон FOV темным фоном
  • Fov Color - цвет окружности FOV
  • Arrows - стрелочки вокруг прицела, показывают с каких сторон есть враги

Players ESP (ЕСП для Off The Grid)

  • Player ESP - есп показывающий игроков и информацию о них
  • Show Enemies - показывать всех врагов
  • Ignore Team - игнорировать союзников (не показывать)
  • Skeleton ESP - есп в виде скелетов поверх моделей персонажей
  • Armor - показывать количество брони и целей ЕСП
  • Health - показывать количество здоровья у целей (полоска и текст)
  • Box ESP (Corner, 2D Boxes)
  • Snaplines - ESP в виде линий
  • Names - имена персонажей (никнеймы)
  • Max Distance - ограничить дальность работы ЕСП
  • Custom Colors - возможность выбрать цвета для ESP

Misc (Остальное)

  • Radar - радар поверх окна игры, показывает врагов
  • Fullbright - режим повышенной яркости, делает картинку максимально контрастной
  • No Spread - отключает разброс пуль при стрельбе, все снаряды летят четко в 1 точку
  • Damage Multiplier - множитель урона, увеличивает наносимый урон ваших выстрелов
  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана
  • CFG System - система сохранения / загрузки настроек
  • Menu Key - возможность забиндить свою клавишу для вызова меню софта
  • Font Size - регулировка размера шрифта ESP