Чит Medusa для Dayz SA (Медуза Дейз)

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Информация о чите

Давно играете в Dayz с читами и хотите чего-то новенького? Или же вы планируете купить приватный чит первый раз? В обоих случаях вы оказались в правильном месте, т.к данный продукт отлично подойдёт как опытным читерам, так и новичкам, ведь в чите Medusa для DayZ присутствует всё необходимое. Здесь вас ждёт качественный сайлент аимбот, который можно использовать для разных стилей игры. Говоря о ESP возможностях Медузы, чит оснащён WH показывающим игроков, зомби, животных, лут и другими визуальными фичами. В дополнение к ESP, в софте также есть различные эксплойта и куча настроек для всех видов взлома. Если вы хотите хороший во всех отношениях софт - Medusa станет отличным выбором.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Silent Aimbot

  • Enable - включить аимбот
  • Aim Key - выбор клавиши для активации аима
  • FOV - радиус работы аима
  • Draw FOV (Style, Filled, Color) - показывать радиус работы аима
  • Max Distance - дальность работы аима
  • Body Part (Bone) - выбор части тела для наведения
  • Random Body Part - стрелять по случайным частям тела
  • Target At (Players, Zombies, Animals) - выбор целей для аима (Игроки, Зомби, Животные)
  • Aim Line - линия до текущей цели аима
  • Enemy Only - игнорировать игроков из списка друзей (Friend List)

ESP (Wallhack)

  • Player ESP - wh показывающий игроков
  • Zombie ESP - wallhack показывающий зомби
  • Enemy Only - можно отключить отображение игроков из списка друзей
  • Box ESP - esp в виде коробки
  • Box Style (Corner, Outline, Full Box, Filled) - настройки внешнего вида боксов
  • Head Dot - отдельно обводить хитбокс головы
  • Skeleton - вх в виде скелетов
  • Health Bar - показывать хп с помощью полоски (индикатора)
  • Name - никнеймы игроков
  • Distance - расстояние до персонажей
  • Inventory - содержимое инвентаря игроков / зомби
  • Item In Hands - предмет (оружие) в руках у игрока
  • Snaplines - линии от вас до моделей игроков
  • Max Distance - настройка дальности работы ESP

World ESP (Animals, Cars, Other)

  • Animals ESP - валлхак показывающий животных
  • Cars (Vehicle) - показывать машины
  • Place Deaths - отмечать места вашей смерти
  • Helicrash - места крушения вертолетов
  • Bullet Tracers - рисовать траектории выпущенных пуль с помощью ESP
  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана
  • Icons - иконки для отображения различных элементов
  • Distance - расстояние до целей
  • Max Distance - настройка дистанции работы World ESP

Loot ESP (Предметы)

  • Loot ESP - есп показывающий лут
  • Item Names - показывать названия предметов
  • Icons - иконки отображаемых предметов
  • Categories - фильтр лута по категориям
  • Quality - фильтр лута по качеству
  • Distance - расстояние до отображаемых предметов
  • Max Distance - настройка дальности работы Loot ESP
  • Inventory - содержимое контейнеров
  • Hide in Battle Mode - скрывать лут в боевом режиме
  • Show Only When Hovering - показывать содержимое контейнеров только при наведении
  • Nearby Loot List - показывать список лута поблизости

Items Categories (Категории Лута)

  • Weapon, Melee - оружие ближнего и дальнего боя
  • Magazines, Ammo - магазины, патроны
  • Explosives - взрывчатка, гранаты
  • Suppressors, Sights, Attachments - модули для оружия
  • Food, Drinks, Cooking - еда и кулинария
  • Backpacks - рюкзаки, сумки
  • Vests, Clothes - жилеты, одежда
  • Medicine - предметы для лечения
  • Car Parts - запчасти для машин
  • Consumables - расходники
  • Crafting, Tools - материалы для крафта, инструменты
  • Containers, Stashes - контейнеры, тайники (стэши)
  • Building - предметы для строительства

Exploits & Misc (Эксплойты и другое)

  • Free Camera - режим свободной камеры, позволяет летать камерой сквозь стены и изучать убежища других игроков
  • Night Vision - режим ночного видения
  • Full Bright - режим повышенной яркости
  • Time Changer - позволяет поставить любое время суток
  • Loot Through Walls - возможность лутать вещи за стенами
  • Local Position - помогает определять вашу местонахождение на карте
  • Thirdperson Unlock - даёт возможность включить режим от 3-го лица на любом сервере
  • No Grass - отключить отрисовку травы
  • Battle Mode - боевой режим, отключает весь ESP кроме игроков и зомби
  • Language (Русский, Английский, Китайский) - выбор языка для меню софта
  • Menu Key - изменить клавишу для вызова меню
  • Panic Key - клавиша при нажатии которой чит полностью выключится
  • Menu Settings - настройки визуального стиля меню
  • CFG System - система сохранения и загрузки настроек
  • Player List - список игроков на сервере