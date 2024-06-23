Чит Medusa для Dayz SA (Медуза Дейз)

Информация о чите

Давно играете в Dayz с читами и хотите чего-то новенького? Или же вы планируете купить приватный чит первый раз? В обоих случаях вы оказались в правильном месте, т.к данный продукт отлично подойдёт как опытным читерам, так и новичкам, ведь в чите Medusa для DayZ присутствует всё необходимое. Здесь вас ждёт качественный сайлент аимбот, который можно использовать для разных стилей игры. Говоря о ESP возможностях Медузы, чит оснащён WH показывающим игроков, зомби, животных, лут и другими визуальными фичами. В дополнение к ESP, в софте также есть различные эксплойта и куча настроек для всех видов взлома. Если вы хотите хороший во всех отношениях софт - Medusa станет отличным выбором.