Чит Medusa для Dayz SA (Медуза Дейз)
Информация о чите
Давно играете в Dayz с читами и хотите чего-то новенького? Или же вы планируете купить приватный чит первый раз? В обоих случаях вы оказались в правильном месте, т.к данный продукт отлично подойдёт как опытным читерам, так и новичкам, ведь в чите Medusa для DayZ присутствует всё необходимое. Здесь вас ждёт качественный сайлент аимбот, который можно использовать для разных стилей игры. Говоря о ESP возможностях Медузы, чит оснащён WH показывающим игроков, зомби, животных, лут и другими визуальными фичами. В дополнение к ESP, в софте также есть различные эксплойта и куча настроек для всех видов взлома. Если вы хотите хороший во всех отношениях софт - Medusa станет отличным выбором.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Silent Aimbot
- Enable - включить аимбот
- Aim Key - выбор клавиши для активации аима
- FOV - радиус работы аима
- Draw FOV (Style, Filled, Color) - показывать радиус работы аима
- Max Distance - дальность работы аима
- Body Part (Bone) - выбор части тела для наведения
- Random Body Part - стрелять по случайным частям тела
- Target At (Players, Zombies, Animals) - выбор целей для аима (Игроки, Зомби, Животные)
- Aim Line - линия до текущей цели аима
- Enemy Only - игнорировать игроков из списка друзей (Friend List)
ESP (Wallhack)
- Player ESP - wh показывающий игроков
- Zombie ESP - wallhack показывающий зомби
- Enemy Only - можно отключить отображение игроков из списка друзей
- Box ESP - esp в виде коробки
- Box Style (Corner, Outline, Full Box, Filled) - настройки внешнего вида боксов
- Head Dot - отдельно обводить хитбокс головы
- Skeleton - вх в виде скелетов
- Health Bar - показывать хп с помощью полоски (индикатора)
- Name - никнеймы игроков
- Distance - расстояние до персонажей
- Inventory - содержимое инвентаря игроков / зомби
- Item In Hands - предмет (оружие) в руках у игрока
- Snaplines - линии от вас до моделей игроков
- Max Distance - настройка дальности работы ESP
World ESP (Animals, Cars, Other)
- Animals ESP - валлхак показывающий животных
- Cars (Vehicle) - показывать машины
- Place Deaths - отмечать места вашей смерти
- Helicrash - места крушения вертолетов
- Bullet Tracers - рисовать траектории выпущенных пуль с помощью ESP
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана
- Icons - иконки для отображения различных элементов
- Distance - расстояние до целей
- Max Distance - настройка дистанции работы World ESP
Loot ESP (Предметы)
- Loot ESP - есп показывающий лут
- Item Names - показывать названия предметов
- Icons - иконки отображаемых предметов
- Categories - фильтр лута по категориям
- Quality - фильтр лута по качеству
- Distance - расстояние до отображаемых предметов
- Max Distance - настройка дальности работы Loot ESP
- Inventory - содержимое контейнеров
- Hide in Battle Mode - скрывать лут в боевом режиме
- Show Only When Hovering - показывать содержимое контейнеров только при наведении
- Nearby Loot List - показывать список лута поблизости
Items Categories (Категории Лута)
- Weapon, Melee - оружие ближнего и дальнего боя
- Magazines, Ammo - магазины, патроны
- Explosives - взрывчатка, гранаты
- Suppressors, Sights, Attachments - модули для оружия
- Food, Drinks, Cooking - еда и кулинария
- Backpacks - рюкзаки, сумки
- Vests, Clothes - жилеты, одежда
- Medicine - предметы для лечения
- Car Parts - запчасти для машин
- Consumables - расходники
- Crafting, Tools - материалы для крафта, инструменты
- Containers, Stashes - контейнеры, тайники (стэши)
- Building - предметы для строительства
Exploits & Misc (Эксплойты и другое)
- Free Camera - режим свободной камеры, позволяет летать камерой сквозь стены и изучать убежища других игроков
- Night Vision - режим ночного видения
- Full Bright - режим повышенной яркости
- Time Changer - позволяет поставить любое время суток
- Loot Through Walls - возможность лутать вещи за стенами
- Local Position - помогает определять вашу местонахождение на карте
- Thirdperson Unlock - даёт возможность включить режим от 3-го лица на любом сервере
- No Grass - отключить отрисовку травы
- Battle Mode - боевой режим, отключает весь ESP кроме игроков и зомби
- Language (Русский, Английский, Китайский) - выбор языка для меню софта
- Menu Key - изменить клавишу для вызова меню
- Panic Key - клавиша при нажатии которой чит полностью выключится
- Menu Settings - настройки визуального стиля меню
- CFG System - система сохранения и загрузки настроек
- Player List - список игроков на сервере