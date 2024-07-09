Byster для Dayz (Дэйз бустер)

Информация о чите

Здесь вы можете ознакомиться с информацией о софте Byster для игры Dayz. Данный продукт хоть и не является первопроходцем, но проходить его стороной не стоит. Внутри бустера вас ждёт всё необходимой для комфортной игры в Dayz с использованием читов. Аимбот представлен тремя режимами: Legit, Offcicial и Rage. Первый подойдёт для любых серверов, при аккуратном использовании, второй отлично подойдёт для официальных серверов, а третий рекомендуется только для модовых и неофициальных серверов, т.к он очень мощный и использовать его на официальном сервере рискованно. ESP (WH) в данном продукте достаточно простой, но всю необходимую информацию вы видеть будете. Отдельно стоит отметить интерактивную карту, которая очень удобна и такое мало где есть, а также кастомный лут фильтр с детальной настройкой. Вы можете выбрать предметы, которые будут отображаться, а также и те, которые не будут. Искать нужный лут с Byster очень легко и удобно. Кроме того, здесь есть встроенный HWID-спуфер, который всегда активно и надёжно защищает вас от HWID-бана. Подводя итоги, хочется заключить, что Byster для Dayz - добротный чит по доступной цене, стоит обратить на него внимание.