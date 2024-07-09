Byster для Dayz (Дэйз бустер)

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Информация о чите

Здесь вы можете ознакомиться с информацией о софте Byster для игры Dayz. Данный продукт хоть и не является первопроходцем, но проходить его стороной не стоит. Внутри бустера вас ждёт всё необходимой для комфортной игры в Dayz с использованием читов. Аимбот представлен тремя режимами: Legit, Offcicial и Rage. Первый подойдёт для любых серверов, при аккуратном использовании, второй отлично подойдёт для официальных серверов, а третий рекомендуется только для модовых и неофициальных серверов, т.к он очень мощный и использовать его на официальном сервере рискованно. ESP (WH) в данном продукте достаточно простой, но всю необходимую информацию вы видеть будете. Отдельно стоит отметить интерактивную карту, которая очень удобна и такое мало где есть, а также кастомный лут фильтр с детальной настройкой. Вы можете выбрать предметы, которые будут отображаться, а также и те, которые не будут. Искать нужный лут с Byster очень легко и удобно. Кроме того, здесь есть встроенный HWID-спуфер, который всегда активно и надёжно защищает вас от HWID-бана. Подводя итоги, хочется заключить, что Byster для Dayz - добротный чит по доступной цене, стоит обратить на него внимание.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (22H2), Windows 11 (22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

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Aimbot (3 Режима)

  • Enabled - включить аимбот
  • Legit - легит режим работы, подходит для любых серверов (при аккуратном использовании)
  • Official - ещё больший легит, идеально для официальных серверов, где защита сильнее
  • Rage - самый мощный и рискованный вид аима, только для модовых серверов
  • Aim Key - выбор клавиши для активации аимбота (удерживать)
  • Bone - выбор частей тела для активации аимбота
  • FOV - размер области в рамках который аим будет выбирать цели
  • Thickness - толщина пуль
  • Max Distance - дальность на которой аим ведёт огонь
  • Draw FOV - показывать область работы аима на экране в виде окружности
  • Draw Target Line - линия до текущей цели аимбота
  • Ignore Teammate (Alt + Y) - игнорировать союзников, добавление союзников нажатием Alt + Y при наведении на него

ЕСП (ВХ)

  • Players - показывать расположение игроков с помощью ЕСП
  • Box (Default, Corner) - есп в виде коробок
  • Name - никнеймы игроков
  • Distance - расстояние до целей ЕСП
  • Weapon - предмет в активном слоте у игрока (оружие)
  • Admin Check - показывать, является ли игрок админом
  • Inventory (Players / Vehicles) - содержимое инвентаря игроков / транспорта
  • Corpses - трупы игроков и лут в них
  • Max Distance (Players / Zombies / Animals / Cars) - ползунок дальность работы ВХ для игроков, зомби, животных и транспорта
  • Zombie - вх показывающий зомби
  • Animals - esp для отображения животных
  • Cars / Boats - отображение транспорта

Loot ESP (Предметы)

  • Loot ESP - есп показывающий где лежит различный лут
  • Item Name - отображение названий предметов
  • Distance - расстояние до отображаемых предметов
  • Max Distance - дальность работы Лут ЕСП
  • Quality Circle - кружок показывающий качество предмета
  • Military Base - показывать расположение военных баз
  • Items Icons - иконки предметов
  • Filter By Category (23+ фильтра) - фильтры для настроек отображения лута, 23 готовых фильтра по категориям
  • Custom Colors - позволяет выбрать цвета для различных категорий лута на свой вкус
  • Toggle Key (Battle Mode) - отключить отображение лута нажатием одной клавиши
  • Custom Loot Filter - настраиваемый фильтр лута, можно выбрать любой предмет из списка для отображения или наборот, чтобы предмет не отображался

Misc (Остальные Функции Byster Dayz)

  • Always Day - светлое время суток всегда
  • No Grass - отключить рендер травы
  • Map (M) - интерактивная карта по нажатию клавиши M
  • Thirdperson - разблокировать вид от 3-го лица
  • No Clip - режим свободного полёта через текстуры
  • Spoofer - встроенный hwid-спуфер для обхода блокировок античита
  • CFG System - возможность сохранить свои настройки чита byster dayz