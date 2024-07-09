Byster для Dayz (Дэйз бустер)
Информация о чите
Здесь вы можете ознакомиться с информацией о софте Byster для игры Dayz. Данный продукт хоть и не является первопроходцем, но проходить его стороной не стоит. Внутри бустера вас ждёт всё необходимой для комфортной игры в Dayz с использованием читов. Аимбот представлен тремя режимами: Legit, Offcicial и Rage. Первый подойдёт для любых серверов, при аккуратном использовании, второй отлично подойдёт для официальных серверов, а третий рекомендуется только для модовых и неофициальных серверов, т.к он очень мощный и использовать его на официальном сервере рискованно. ESP (WH) в данном продукте достаточно простой, но всю необходимую информацию вы видеть будете. Отдельно стоит отметить интерактивную карту, которая очень удобна и такое мало где есть, а также кастомный лут фильтр с детальной настройкой. Вы можете выбрать предметы, которые будут отображаться, а также и те, которые не будут. Искать нужный лут с Byster очень легко и удобно. Кроме того, здесь есть встроенный HWID-спуфер, который всегда активно и надёжно защищает вас от HWID-бана. Подводя итоги, хочется заключить, что Byster для Dayz - добротный чит по доступной цене, стоит обратить на него внимание.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (22H2), Windows 11 (22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Aimbot (3 Режима)
- Enabled - включить аимбот
- Legit - легит режим работы, подходит для любых серверов (при аккуратном использовании)
- Official - ещё больший легит, идеально для официальных серверов, где защита сильнее
- Rage - самый мощный и рискованный вид аима, только для модовых серверов
- Aim Key - выбор клавиши для активации аимбота (удерживать)
- Bone - выбор частей тела для активации аимбота
- FOV - размер области в рамках который аим будет выбирать цели
- Thickness - толщина пуль
- Max Distance - дальность на которой аим ведёт огонь
- Draw FOV - показывать область работы аима на экране в виде окружности
- Draw Target Line - линия до текущей цели аимбота
- Ignore Teammate (Alt + Y) - игнорировать союзников, добавление союзников нажатием Alt + Y при наведении на него
ЕСП (ВХ)
- Players - показывать расположение игроков с помощью ЕСП
- Box (Default, Corner) - есп в виде коробок
- Name - никнеймы игроков
- Distance - расстояние до целей ЕСП
- Weapon - предмет в активном слоте у игрока (оружие)
- Admin Check - показывать, является ли игрок админом
- Inventory (Players / Vehicles) - содержимое инвентаря игроков / транспорта
- Corpses - трупы игроков и лут в них
- Max Distance (Players / Zombies / Animals / Cars) - ползунок дальность работы ВХ для игроков, зомби, животных и транспорта
- Zombie - вх показывающий зомби
- Animals - esp для отображения животных
- Cars / Boats - отображение транспорта
Loot ESP (Предметы)
- Loot ESP - есп показывающий где лежит различный лут
- Item Name - отображение названий предметов
- Distance - расстояние до отображаемых предметов
- Max Distance - дальность работы Лут ЕСП
- Quality Circle - кружок показывающий качество предмета
- Military Base - показывать расположение военных баз
- Items Icons - иконки предметов
- Filter By Category (23+ фильтра) - фильтры для настроек отображения лута, 23 готовых фильтра по категориям
- Custom Colors - позволяет выбрать цвета для различных категорий лута на свой вкус
- Toggle Key (Battle Mode) - отключить отображение лута нажатием одной клавиши
- Custom Loot Filter - настраиваемый фильтр лута, можно выбрать любой предмет из списка для отображения или наборот, чтобы предмет не отображался
Misc (Остальные Функции Byster Dayz)
- Always Day - светлое время суток всегда
- No Grass - отключить рендер травы
- Map (M) - интерактивная карта по нажатию клавиши M
- Thirdperson - разблокировать вид от 3-го лица
- No Clip - режим свободного полёта через текстуры
- Spoofer - встроенный hwid-спуфер для обхода блокировок античита
- CFG System - возможность сохранить свои настройки чита byster dayz