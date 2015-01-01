SMG Chams для STALCRAFT (ВХ Чамсы СК Х)
Информация о чите
SMG Chams — это новая и узконаправленная разработка для STALCRAFT X, созданная для игроков, которым нужна исключительно визуальная информация без лишнего функционала. Софт предоставляет подсветку игроков и игровых объектов сквозь стены, обеспечивая отличную читаемость обстановки и тактическое преимущество в любых ситуациях. С помощью SMG Chams вы сможете видеть игроков, мутантов, NPC, артефакты, контейнеры, оружие и другие важные объекты. Для максимального удобства каждый тип цели подсвечивается своим цветом, что позволяет быстро ориентироваться в пространстве и моментально отличать угрозы от лута или нейтральных элементов. В данном решении отсутствует графическое меню — управление осуществляется с помощью горячих клавиш, что делает использование максимально простым и быстрым. Софт не перегружает систему и отлично подходит для стабильной игры без лишних отвлекающих факторов. Дополнительным преимуществом является встроенный антискриншотер, благодаря которому чамсы не отображаются на скриншотах. Также в комплекте предусмотрены HWID Spoofer и клинер логов, повышающие уровень безопасности. SMG Chams — отличное и доступное решение для STALCRAFT X с акцентом на визуальный контроль и выгодную цену.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, VK Play, EXBO Launcher
Chams Wallhack (ВХ Чамсы)
- Players - подсветка игроков сквозь стены
- Mobs - подсветка враждебных мобов сквозь препятствия
- NPCs - подсветка неигровых персонажей
- Artifacts - визуальное выделение артефактов через преграды
- Containers - подсветка контейнеров и ящиков с лутом
- Weapons - отображение оружия на карте
- Other Objects - подсветка прочих важных объектов окружения
- Chams Type - выбор стиля и типа подсветки объектов
- Visible Check - разное цветовое отображение видимых и скрытых за стенами объектов
Другие Возможности SMG Chams
- Anti-Screenshot - элементы ВХ не видно на встроенном скриншотере игры
- Built-in-Spoofer - встроенный HWID спуфер для обхода бана по железу в Сталкрафт
- Toggle Keys - горячие клавиши для переключения режимов ВХ (Игроки, Объекты)
