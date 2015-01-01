Информация о чите

SMG Chams — это новая и узконаправленная разработка для STALCRAFT X, созданная для игроков, которым нужна исключительно визуальная информация без лишнего функционала. Софт предоставляет подсветку игроков и игровых объектов сквозь стены, обеспечивая отличную читаемость обстановки и тактическое преимущество в любых ситуациях. С помощью SMG Chams вы сможете видеть игроков, мутантов, NPC, артефакты, контейнеры, оружие и другие важные объекты. Для максимального удобства каждый тип цели подсвечивается своим цветом, что позволяет быстро ориентироваться в пространстве и моментально отличать угрозы от лута или нейтральных элементов. В данном решении отсутствует графическое меню — управление осуществляется с помощью горячих клавиш, что делает использование максимально простым и быстрым. Софт не перегружает систему и отлично подходит для стабильной игры без лишних отвлекающих факторов. Дополнительным преимуществом является встроенный антискриншотер, благодаря которому чамсы не отображаются на скриншотах. Также в комплекте предусмотрены HWID Spoofer и клинер логов, повышающие уровень безопасности. SMG Chams — отличное и доступное решение для STALCRAFT X с акцентом на визуальный контроль и выгодную цену.