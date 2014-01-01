SoftHub Читы (Софтхаб)

Приватные Читы от разработчика Soft[Hub] для разных игр!

SUPER PEOPLE Private Hack

  • Дешёвый чит для Super People
  • Рабочий ВХ для Super People
  • Обход OBS + Чит без Бана
Обновляется
от 249

Squad Softhub Full (Multihack)

  • Проверенный временем безопасный чит!
  • Легит Аимбот для улучшения стрельбы
  • Информативный ESP (ВХ) и Радар
Undetected
от 249

Arma Reforger Softhub

  • Безопасный Player ESP (WH) для Arma Reforger
  • World ESP для отображения машин и объектов
  • Радар для максимально возможной незаметности
Undetected
от 249

DBD SoftHub

  • Самый Доступный Приватный Чит для ДБД
  • Полезные Функции (WH + SkillCheck)
  • Невероятно низкий шанс бана! UD годами
Undetected
от 149

PUBG Mobile Hack (SoftHub)

  • Работает с эмулятором GameLoop(ПК)
  • Максимально низкий шанс бана
  • Лучшая антиотдача, Аимбот и ВХ(ESP)
Undetected
от 129

SoftHub LOL Script

  • Дешёвый Скрипт для Лиги Легенд!
  • Уникальная Разработка, Не имеет аналагов
  • Безопасный Чит для ЛОЛ (Undetected)
Обновляется
от 199

Deadlock Softhub Cheat

  • Достаточно Гибкая настройка Аимбота
  • Базовый ESP (WH) со всем необходимым
  • Хороший уровень оптимизации
Обновляется
от 79

PUBG SOFTHUB

  • Векторный Аимбот - максимальная точность стрельбы
  • Player ESP, World ESP и Radar (Все виды WH в одном софте)
  • StreamProof - чит не видно на скриншотах, стримах и записи
Обновляется
от 249

Dayz Softhub

  • Удобный Loot ESP с различными фильтрами
  • Радар с отображением персонажей и городов
  • Вид от 3-го лица, Отключить Траву, Добавить Яркость
Undetected
от 299

Rust Softhub

  • Векторный Аимбот для точной стрельбы по врагам (Легит)
  • Удобный ЕСП (Валлхак) + Радар
  • Встроенный HWID-Spoofer для обхода бана по железу в Rust
Обновляется
от 599

Последние отзывы о наших читах для "SoftHub (Софтхаб)"

Alex

Alex

Отзыв о Rage софте

Чит надёжный, банов пока не было, играю уже год. Есть огромный минус против игры маньяка "близнецы" чит наглухо повисает! Оживить можно перезагрузкой игры и Чита. Крайне не удобно. Этому косяку с момента пользования.

SatanoYT

SatanoYT

Softhub раст - вечно на обнове.

Отыграл с ним больше 50ч в сумме, давай пробежимся. Запуск пойдет, но нужна флешка, зачем? МБ это как-то спасает от бана, не знаю, но выглядит глупо, будто чит из 2014 года. Меню обычное, даже сильно обычное. Визуалы обычные, ничего особенного. Аим - средний, лучше не юзать на офицалке его, если не хочешь по кд баны получать! Чит на любителя терпеть, ибо ждать обновы можно неделями!

