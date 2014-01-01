Отыграл с ним больше 50ч в сумме, давай пробежимся. Запуск пойдет, но нужна флешка, зачем? МБ это как-то спасает от бана, не знаю, но выглядит глупо, будто чит из 2014 года. Меню обычное, даже сильно обычное. Визуалы обычные, ничего особенного. Аим - средний, лучше не юзать на офицалке его, если не хочешь по кд баны получать! Чит на любителя терпеть, ибо ждать обновы можно неделями!
SoftHub Читы (Софтхаб)
Приватные Читы от разработчика Soft[Hub] для разных игр!
SUPER PEOPLE Private Hack
- Дешёвый чит для Super People
- Рабочий ВХ для Super People
- Обход OBS + Чит без Бана
Обновляется
от 249₽
Squad Softhub Full (Multihack)
- Проверенный временем безопасный чит!
- Легит Аимбот для улучшения стрельбы
- Информативный ESP (ВХ) и Радар
Undetected
от 249₽
Arma Reforger Softhub
- Безопасный Player ESP (WH) для Arma Reforger
- World ESP для отображения машин и объектов
- Радар для максимально возможной незаметности
Undetected
от 249₽
DBD SoftHub
- Самый Доступный Приватный Чит для ДБД
- Полезные Функции (WH + SkillCheck)
- Невероятно низкий шанс бана! UD годами
Undetected
от 149₽
PUBG Mobile Hack (SoftHub)
- Работает с эмулятором GameLoop(ПК)
- Максимально низкий шанс бана
- Лучшая антиотдача, Аимбот и ВХ(ESP)
Undetected
от 129₽
SoftHub LOL Script
- Дешёвый Скрипт для Лиги Легенд!
- Уникальная Разработка, Не имеет аналагов
- Безопасный Чит для ЛОЛ (Undetected)
Обновляется
от 199₽
Deadlock Softhub Cheat
- Достаточно Гибкая настройка Аимбота
- Базовый ESP (WH) со всем необходимым
- Хороший уровень оптимизации
Обновляется
от 79₽
PUBG SOFTHUB
- Векторный Аимбот - максимальная точность стрельбы
- Player ESP, World ESP и Radar (Все виды WH в одном софте)
- StreamProof - чит не видно на скриншотах, стримах и записи
Обновляется
от 249₽
Dayz Softhub
- Удобный Loot ESP с различными фильтрами
- Радар с отображением персонажей и городов
- Вид от 3-го лица, Отключить Траву, Добавить Яркость
Undetected
от 299₽
Последние отзывы о наших читах для "SoftHub (Софтхаб)"
Alex
Отзыв о Rage софте
Чит надёжный, банов пока не было, играю уже год. Есть огромный минус против игры маньяка "близнецы" чит наглухо повисает! Оживить можно перезагрузкой игры и Чита. Крайне не удобно. Этому косяку с момента пользования.
SatanoYT
Softhub раст - вечно на обнове.
Отыграл с ним больше 50ч в сумме, давай пробежимся. Запуск пойдет, но нужна флешка, зачем? МБ это как-то спасает от бана, не знаю, но выглядит глупо, будто чит из 2014 года. Меню обычное, даже сильно обычное. Визуалы обычные, ничего особенного. Аим - средний, лучше не юзать на офицалке его, если не хочешь по кд баны получать! Чит на любителя терпеть, ибо ждать обновы можно неделями!