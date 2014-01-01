SatanoYT

Отыграл с ним больше 50ч в сумме, давай пробежимся. Запуск пойдет, но нужна флешка, зачем? МБ это как-то спасает от бана, не знаю, но выглядит глупо, будто чит из 2014 года. Меню обычное, даже сильно обычное. Визуалы обычные, ничего особенного. Аим - средний, лучше не юзать на офицалке его, если не хочешь по кд баны получать! Чит на любителя терпеть, ибо ждать обновы можно неделями!