ВХ + Аимбот для ПАБГ Мобайл (PUBG Mobile)
Информация о чите
Мы готовы представить вам наш новый приватный чит для мобильной версии пабг - " PUBG Mobile Hack". Каждая функция чита добавленная с учётом особенностей игры с эмулятора. Кстати об этом, данный чит работает только с эмулятором геймлуп. PUBG Mobile Hack - содержит njkmrjh полезные функции для приятных побед. Например aim очень гибкий, его можно настроить под свой стиль игры, выбрать область куда попадёт пуля. Также, он позволит исключить нокнутых противников для эффективной борьбы с группой и многое другое. ESP (WH) - покажет вам всё, что будет вас интересовать, врагов, их ники, "скелеты", лут и т.д. приятным бонусом станет то, что у нас специальные цены для России и стран СНГ, так что покупайте и оставляйте отзывы, мы всегда этому рады! Не стоит также забывать и о тех. поддержке, которая поможет вам запустить приватный чит для пабг мобайл и ответит на интересующие вас вопросы.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: GameLoop (Emulator)
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World ESP (ВХ на Лут ПАБГ Мобайл)
- Weapons - показывает лежащие на земле оружия
- Ammo - подсвечивает патроны
- Consumables - различные расходники(бинты, аптечки и т.п.), которые лежат на земле
- Pickups - бронежилеты, шлемы и рюкзаки
- Crates - аирдропы и ящики с лутоим
- Scopes - прицелы, которые валяются на земле
- Modules - самые разные обвесы, кроме прицелов
- Vehicles - транспортные средства
- Distance - отображение расстояния до игроков, а также до каких-либо других объектов
Players ESP (ВХ на ПУБГ Мобайл)
- Box - выделение игроков квадратами(коробками)
- Skeleton - подсветка игроков подстретством рисования на них скелетов
- Name - показывать никнейм противника
- Distance - отображение расстояния до игроков, а также до каких-либо других объектов
- Health - показывает сколько хп(здоровья) у противника
- Players Color & Bots Color - позволяет выбрать разные цвета для подсветки игроков и ботов
- Snaplines - проводит линии от вашего персонажа до вражеских. Один из самых простых видов вх
AIM & Recoil Control (Аим на PUBG Mobile)
- Crosshair - если функция активна, то вы всегда будете видеть прицел в центре экрана
- Aim Assist - функция, которая помогает вам наводиться на противников при стрельбе
- No Recoil - полностью отключает отдачу и тряску оружия при стрельбе
- Skip Knocked - если здесь стоит галка, то аим не будет цеплять нокнутых врагов
- Bone(Aim) - выбор части тела, на которую будет аимбот будет помогать вам наводиться