ВХ + Аимбот для ПАБГ Мобайл (PUBG Mobile)

Информация о чите

Мы готовы представить вам наш новый приватный чит для мобильной версии пабг - " PUBG Mobile Hack". Каждая функция чита добавленная с учётом особенностей игры с эмулятора. Кстати об этом, данный чит работает только с эмулятором геймлуп. PUBG Mobile Hack - содержит njkmrjh полезные функции для приятных побед. Например aim очень гибкий, его можно настроить под свой стиль игры, выбрать область куда попадёт пуля. Также, он позволит исключить нокнутых противников для эффективной борьбы с группой и многое другое. ESP (WH) - покажет вам всё, что будет вас интересовать, врагов, их ники, "скелеты", лут и т.д. приятным бонусом станет то, что у нас специальные цены для России и стран СНГ, так что покупайте и оставляйте отзывы, мы всегда этому рады! Не стоит также забывать и о тех. поддержке, которая поможет вам запустить приватный чит для пабг мобайл и ответит на интересующие вас вопросы.