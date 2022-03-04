PUBG Mobile Чит - Инструкция по активации и запуску

На данной странице представлена инструкци по запуску и активации чита для Pubg Mobile.
1. После оплаты товара, вы получите ключ активации продукта(чита).
2. Скачайте лоадер по данной ссылке
3. Теперь нужно отключить антивирус и поместить лоадер на флешку. Он запускается только с флешки.
4. Запускаете файл чита. Вам нужно создать аккаунт в лоадере либо войти в существующий аккаунт SoftHub.
5. После авторизации в аккаунт вы можете активировать ключ(Activate Key) и добавить себе подписку.
6. Далее выбираем игру слева в списке и жмём "Load Cheat".
7. Когда увидим надпись "Done" в появившемся окошке, можно будет запускать игру.
Также процесс запуска показан на видео ниже.
F2 - отключает и включает меню чита
DEL - полностью выключает чит, кнопка необходима, если у вас зависла игра и вам нужно выйти из нее или когда вы заканчиваете играть с читом перед выходом нажмите эту клавишу.
Запрещено менять размер окна или менять разрешение с запущенным читом, это приведет к смещению ESP функций.
В режиме F11 полноэкранный(Gameloop) чит работает!
Видео с запуском и демонстрацией работы чита для PUBG Mobile:
Как запустить приватный PUBG Mobile чит без флешки?Для запуска без флешки вам необходимо скачать "OSFmount" по данной ссылке
Описание функций софта, а также ссылки для повторной покупки вы можете найти на этой странице.
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