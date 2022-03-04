PUBG Mobile Чит - Инструкция по активации и запуску

На данной странице представлена инструкци по запуску и активации чита для Pubg Mobile.

1. После оплаты товара, вы получите ключ активации продукта(чита).2. Скачайте лоадер по данной ссылке 3. Теперь нужно отключить антивирус и поместить лоадер на флешку. Он запускается только с флешки.4. Запускаете файл чита. Вам нужно создать аккаунт в лоадере либо войти в существующий аккаунт SoftHub.5. После авторизации в аккаунт вы можете активировать ключ(Activate Key) и добавить себе подписку.6. Далее выбираем игру слева в списке и жмём "Load Cheat".7. Когда увидим надпись "Done" в появившемся окошке, можно будет запускать игру.Также процесс запуска показан на видео ниже.F2 - отключает и включает меню читаDEL - полностью выключает чит, кнопка необходима, если у вас зависла игра и вам нужно выйти из нее или когда вы заканчиваете играть с читом перед выходом нажмите эту клавишу.Запрещено менять размер окна или менять разрешение с запущенным читом, это приведет к смещению ESP функций.В режиме F11 полноэкранный(Gameloop) чит работает!

Видео с запуском и демонстрацией работы чита для PUBG Mobile:

Как запустить приватный PUBG Mobile чит без флешки?