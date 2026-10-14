Скинченджер Метаскинс для КС 2 (MetaSkins)
Информация о чите
MetaSkins для Counter-Strike 2 — функциональный скинченджер, созданный для полной персонализации игрового инвентаря. Решение работает непосредственно внутри игры, обеспечивая удобное взаимодействие с косметическими предметами. Вы можете выбрать практически любой доступный в CS2 скин оружия, настроить паттерн, StatTrak, степень износа и имя предмета. Возможности MetaSkins не ограничиваются оружием: доступны ножи, агенты, музыкальные наборы, брелки, наклейки и другие косметические элементы. Предусмотрена широкая кастомизация агентов, позволяющая создавать собственные визуальные комбинации и подбирать оформление под личные предпочтения. Отдельная особенность продукта — система открытия кейсов и капсул. Можно выбирать кейсы, добавлять ключи, настраивать вероятность редкого дропа и воспроизводить открытие предметов для записи роликов, стримов или развлечения с друзьями.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Функции MetaSkins CS2
- Skins – позволяет добавлять скины оружия, ножи и перчатки прямо в инвентарь
- Wear – настраивает степень износа скина
- Pattern – позволяет выбирать паттерн скина
- StatTrak – позволяет добавлять счётчик StatTrak
- Name Tag – позволяет задавать собственное имя оружию
- Agents – позволяет добавлять агентов в инвентарь
- Patches – позволяет кастомизировать агентов с помощью нашивок
- Stickers – позволяет размещать стикеры на оружии
- Charms – позволяет добавлять брелки к оружию
- Graffiti – позволяет использовать любое граффити во время игры
- Music Kits – позволяет использовать музыкальные наборы в игре
- Cases – позволяет добавлять в инвентарь и открывать кейсы в игре
- Capsules – позволяет открывать капсулы в инвентаре
- Rare Drop Chance – позволяет настраивать вероятность выпадения редкого предмета с помощью специального слайдера
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