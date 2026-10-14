Скинченджер Метаскинс для КС 2 (MetaSkins)

Информация о чите

MetaSkins для Counter-Strike 2 — функциональный скинченджер, созданный для полной персонализации игрового инвентаря. Решение работает непосредственно внутри игры, обеспечивая удобное взаимодействие с косметическими предметами. Вы можете выбрать практически любой доступный в CS2 скин оружия, настроить паттерн, StatTrak, степень износа и имя предмета. Возможности MetaSkins не ограничиваются оружием: доступны ножи, агенты, музыкальные наборы, брелки, наклейки и другие косметические элементы. Предусмотрена широкая кастомизация агентов, позволяющая создавать собственные визуальные комбинации и подбирать оформление под личные предпочтения. Отдельная особенность продукта — система открытия кейсов и капсул. Можно выбирать кейсы, добавлять ключи, настраивать вероятность редкого дропа и воспроизводить открытие предметов для записи роликов, стримов или развлечения с друзьями.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
Купить Инструкция

Функции MetaSkins CS2

  • Skins – позволяет добавлять скины оружия, ножи и перчатки прямо в инвентарь
  • Wear – настраивает степень износа скина
  • Pattern – позволяет выбирать паттерн скина
  • StatTrak – позволяет добавлять счётчик StatTrak
  • Name Tag – позволяет задавать собственное имя оружию
  • Agents – позволяет добавлять агентов в инвентарь
  • Patches – позволяет кастомизировать агентов с помощью нашивок
  • Stickers – позволяет размещать стикеры на оружии
  • Charms – позволяет добавлять брелки к оружию
  • Graffiti – позволяет использовать любое граффити во время игры
  • Music Kits – позволяет использовать музыкальные наборы в игре
  • Cases – позволяет добавлять в инвентарь и открывать кейсы в игре
  • Capsules – позволяет открывать капсулы в инвентаре
  • Rare Drop Chance – позволяет настраивать вероятность выпадения редкого предмета с помощью специального слайдера
Оставить отзыв

Похожие Товары

Midnight CS2
  • Ультрагибкий аимбот с точной подстройкой под ваш стиль игры
  • Продвинутый ESP и визуальные настройки: Viewmodel, Night Mode, окраска стен
  • Огромное количество настроек, OBS Bypass, Safe Mode, стабильная защита от бана
CS 2
от 349

Predator Systems CS2
  • Отличный Аимбот + Триггербот, много настроек под разные стили игры
  • Очень красивый ВХ + Чамсы, очень много визуальных настроек
  • Inventory Changer, Grenade Helper, Night Mode и куча других опций
CS 2
от 129

Mason CS2 Internal
  • Хороший набор функций для пабликов и MM
  • Гибкий Аимбот и красивые Визуалы (ЕСП) + ВХ Чамсы
  • SkinChanger, World Changer, BunnyHop, Edge Jump и другие эксплойты
CS 2
от 99

FECURITY CS2 Cheat
  • Гибкий Aimbot + RCS и профилями под каждое оружие
  • Детализированный ESP на Игроков и Объекты
  • Премиум чит, SkinChanger, Auto-Accept и т.п.
CS 2
от 299