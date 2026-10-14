Информация о чите

MetaSkins для Counter-Strike 2 — функциональный скинченджер, созданный для полной персонализации игрового инвентаря. Решение работает непосредственно внутри игры, обеспечивая удобное взаимодействие с косметическими предметами. Вы можете выбрать практически любой доступный в CS2 скин оружия, настроить паттерн, StatTrak, степень износа и имя предмета. Возможности MetaSkins не ограничиваются оружием: доступны ножи, агенты, музыкальные наборы, брелки, наклейки и другие косметические элементы. Предусмотрена широкая кастомизация агентов, позволяющая создавать собственные визуальные комбинации и подбирать оформление под личные предпочтения. Отдельная особенность продукта — система открытия кейсов и капсул. Можно выбирать кейсы, добавлять ключи, настраивать вероятность редкого дропа и воспроизводить открытие предметов для записи роликов, стримов или развлечения с друзьями.