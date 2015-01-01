На данной странице находится инструкция по использованию следующих продуктов: MetaSkins Dota 2, MetaSkins CS2.

Инструкция по запуску ПО MetaSkins

Пошаговый гайд по активации ключа, загрузке и запуску софта:

После оплаты вы получаете ключ для активации подписки на софт и все необходимые ссылки. Для начала необходимо создать аккаунт в на сайте MetaSkins. Ссылка для регистрации профиля придет вместе с оплаченным ключом. После завершения регистрации необходимо активировать купленный ранее код на сайте в разделе Настройки. Теперь нужно подготовиться к загрузке лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum .

. Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard, ACE (AntiCheatExpert). Данные античиты могут препятствовать запуску софта. Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер на странице, ссылку на которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом. Перед запуском лоадера обязательно убедитесь, что все игры закрыты. Строго не рекомендуется запускать лоадер при наличии открытых игр! Запустите скачанный ранее лоадер от имени администратора . Войдите в свой аккаунт в лоадере. Спустя несколько секунд перед вами появится интерфейс лоадера со списком доступных вам игр. Выберите нужную вам игру и нажмите "Играть". Дождитесь пока лоадер выполнит необходимые действия, после чего выбранная игра откроется автоматически. Дождитесь загрузки до главного меню игры, после чего софт будет автоматически интегрирован. Для открытия интерфейса MetaSkins нажмите клавишу Insert на клавиатуре.

Поздравляем, вы успешно запустили софт MetaSkins!

Видео-инструкция: как скачать, активировать и запустить МетаСкинс КС2/Дота2

Видео с регистрацией, активацией, загрузкой и запуском

Видео-демонстрация работы MetaSkins

Dota 2:

CS2:

Известные ошибки и способы их решения

Некоторые известные нам проблемы и способы их исправления:

Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.

Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации. Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Если у вас установлено неправильное время на компьютере, то вам требуется синхронизировать время в Windows. Откройте приложение "Параметры" сочетанием клавиш Windows + I или через меню "Пуск". Зайдите в категорию "Время и язык". И в разделе "Синхронизация часов" нажмите " Синхронизировать ".

". Иногда софт может не запускаться из-за проблем с подключением к серверам, в таком случае нужно попробовать запускать лоадер с включенным VPN.

Если возникнут какие-либо трудности, то вы всегда можете обратиться к нашей поддержке за помощью через виджет онлайн чата здесь на сайте.

Также вы можете связаться с поддержкой В Нашей Группе Вконтакте.

Все наши новости и обновления вы можете отслеживать в Нашем Telegram канале.

Также рекомендуем посмотреть другие наши Читы на Dota 2, Читы на CS2.