На данной странице находится инструкция по использованию следующих продуктов: MetaSkins Dota 2, MetaSkins CS2.
Инструкция по запуску ПО MetaSkins
Пошаговый гайд по активации ключа, загрузке и запуску софта:
- После оплаты вы получаете ключ для активации подписки на софт и все необходимые ссылки.
- Для начала необходимо создать аккаунт в на сайте MetaSkins. Ссылка для регистрации профиля придет вместе с оплаченным ключом.
- После завершения регистрации необходимо активировать купленный ранее код на сайте в разделе Настройки.
- Теперь нужно подготовиться к загрузке лоадера:
- Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
- Мы настоятельно рекомендуем отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
- Полностью удалите через Панель Управления (Установка и удаление программ) следующее ПО: Faceit AC, Riot Vanguard, ACE (AntiCheatExpert). Данные античиты могут препятствовать запуску софта.
- Теперь, когда всё готово, скачайте лоадер на странице, ссылку на которую вы получили вместе с ссылкой на данную инструкцию и ключом.
- Перед запуском лоадера обязательно убедитесь, что все игры закрыты. Строго не рекомендуется запускать лоадер при наличии открытых игр!
- Запустите скачанный ранее лоадер от имени администратора.
- Войдите в свой аккаунт в лоадере.
- Спустя несколько секунд перед вами появится интерфейс лоадера со списком доступных вам игр.
- Выберите нужную вам игру и нажмите "Играть".
- Дождитесь пока лоадер выполнит необходимые действия, после чего выбранная игра откроется автоматически.
- Дождитесь загрузки до главного меню игры, после чего софт будет автоматически интегрирован.
- Для открытия интерфейса MetaSkins нажмите клавишу Insert на клавиатуре.
Поздравляем, вы успешно запустили софт MetaSkins!
Видео-инструкция: как скачать, активировать и запустить МетаСкинс КС2/Дота2
Видео с регистрацией, активацией, загрузкой и запуском
Видео-демонстрация работы MetaSkins
Dota 2:
CS2:
Известные ошибки и способы их решения
Некоторые известные нам проблемы и способы их исправления:
- Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.
- Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можной по этой ссылке.
- Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.
- Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".
- Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- Если у вас установлено неправильное время на компьютере, то вам требуется синхронизировать время в Windows. Откройте приложение "Параметры" сочетанием клавиш Windows + I или через меню "Пуск". Зайдите в категорию "Время и язык". И в разделе "Синхронизация часов" нажмите "Синхронизировать".
- Иногда софт может не запускаться из-за проблем с подключением к серверам, в таком случае нужно попробовать запускать лоадер с включенным VPN.
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