MetaSkins для Dota 2 (МетаСкинс Дота 2)

Информация о чите

MetaSkins для Dota 2 — многофункциональное решение для красивой и удобной игры. Система установки любых скинов воспроизводит принцип работы оригинальной механики Valve, сохраняя привычную производительность без дополнительной нагрузки на FPS. Для тех, кто предпочитает минимализм, предусмотрен кастомный ландшафт в низкополигональном стиле — приятное визуальное оформление с акцентом на читаемость игрового пространства. Отдельного внимания заслуживает нейросетевой помощник: он подсказывает, какие предметы покупать и какие способности прокачивать, помогая принимать решения по ходу матча. Встроенный Meta Picker анализирует пики союзников и противников и рекомендует подходящего героя на основе статистики миллионов матчей. MetaSkins объединяет косметическую кастомизацию и аналитические инструменты в одном продукте, помогая адаптировать Dota 2 под собственные предпочтения и лучше ориентироваться в игровых решениях.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Функции MetaSkins Dota 2

  • Low Poly Map – заменяет стандартный ландшафт карты на кастомное низкополигональное оформление
  • All Items Unlock – открывает доступ к арканам, скинам, эффектам карты, насмешкам, окружению и другим косметическим предметам
  • Inventory Skin Changer – позволяет заменять предметы на выбранные косметические варианты
  • Role-Based Builds – адаптирует рекомендации по предметам под выбранную игровую роль
  • Real-Time Draft Analysis – анализирует пики союзников и противников в реальном времени для подбора подходящего героя
  • Meta Hero Recommendations – рекомендует героев на основе статистики текущей меты и расчёта эффективности с учётом состава обеих команд
  • Meta Picker – подбирает наиболее эффективных героев текущей меты на основе статистики Dota Tracker с учётом пиков союзников и противников
  • Builder – показывает рекомендуемые сборки предметов для выбранного героя на основе актуальной меты
  • Custom Rune Models – изменяет стандартные модели рун на кастомные
  • Mouse Trail – добавляет визуальный след за курсором мыши
  • Ward Helper – помогает выбирать места для установки вардов
  • Ward Position Indicators – отображает индикаторы оптимальных позиций для установки вардов в режиме размещения
  • Custom Lighting – позволяет настраивать насыщенность и цвет освещения отдельно для дневного и ночного времени
  • Custom Trees – позволяет менять модели деревьев через внутриигровое меню MetaSkins
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