Arcane для My Hero Ultra Rumble (MHUR)

Информация о чите

Arcane для My Hero Ultra Rumble — качественное мод-меню с продуманной реализацией, хорошей производительностью и набором функций без лишних элементов. В основе продукта — векторный Aimbot, который помогает удерживать прицел на выбранной цели и сохранять контроль в напряженных сражениях. Фирменный ESP предоставляет подробную информацию об игроках: отображение скелета, направления взгляда, дистанции, принадлежности к команде и других параметров. Отдельно предусмотрен Items ESP для сундуков и полезных предметов. Благодаря системе фильтров можно выбрать только необходимые категории объектов, не перегружая экран лишней информацией. Для удобной работы с разными игровыми сценариями Arcane поддерживает систему конфигураций. Вы можете создавать несколько профилей с собственными настройками и переключаться между ними в один клик, не настраивая меню заново. Интерфейс доступен на русском, английском и китайском языках.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Aimbot

  • Enable – активировать автоматическое наведение на цель
  • Keybind – клавиша для активации аимбота (удерживать)
  • FOV Size – настраивает размер области FOV
  • FOV Adaptive – автоматически адаптирует область захвата под ситуацию
  • FOV Border – отображает область FOV в виде окружности
  • FOV Background – добавляет фон заливки внутри области FOV
  • Bone – выбор кости для наведения (голова, шея, тело или таз)
  • Smooth – регулирует плавность наведения
  • Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию работы аимбота

Players ESP (ВХ Игроки)

  • Enable – включить отображение игроков с помощью ESP
  • Bounding Box – отображает рамку вокруг игрока: обычную или угловую
  • ESP Style – выбор стиля рамок ESP (без фона или с фоном)
  • Box Fill – настраивает заливку рамки (однотонную или градиентную)
  • Skeleton – отображает скелет с настройкой толщины и круга у головы
  • View Line – отображает линию взгляда с настройкой начального и конечного цвета
  • Line to Enemy – отображает линию до врага с настройкой позиции и цвета
  • Name – показывает никнейм игроков
  • Distance – отображает расстояние до игрока в метрах
  • Show Team – показывает информацию о команде игрока
  • Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения ESP

Items ESP (ВХ Лут)

  • Enable – включает ESP для предметов
  • Distance – отображает расстояние до предметов
  • Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения
  • Small Box – отображает малые ящики
  • Large Box – отображает большие ящики
  • Golden Box – отображает золотые ящики
  • Health Recovery – отображает предметы восстановления здоровья
  • Guard Recovery – отображает предметы восстановления брони
  • Full Recovery – отображает предметы полного восстановления
  • Level Up Card – отображает карты улучшения
  • Team Level Up – отображает предметы улучшения команды
  • Plus Ultra Stone – отображает камни Плюс Ультра
  • Quirk Skill Card – отображает карты причуд
  • Item Bag – отображает сумки для предметов
  • Judgment Orb – отображает сферы правосудия
  • Badge – отображает жетоны
  • Revive Card – отображает карты возрождения
  • Respawn Point – отображает точки возрождения
  • Other – отображает другие предметы

Другие функции Arcane MHUR

  • Menu Keybind – клавиша открытия мод меню
  • Unload Keybind – клавиша безопасного отключения чита из памяти игры
  • DPI Scale – настраивает масштаб интерфейса
  • FPS Limit – устанавливает ограничение FPS для оверлея
  • Theme – позволяет выбрать тему интерфейса (тёмную или светлую)
  • Language – позволяет выбрать язык интерфейса мод меню (EN, RU или CN)
  • Create Config – создаёт конфигурацию с вашшим названием
  • Load Config – загружает выбранный профиль настроек чита
  • Rename Config – переименовывает выбранную конфигурацию
  • Delete Config – удаляет выбранную конфигурацию
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