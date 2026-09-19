Arcane для My Hero Ultra Rumble (MHUR)
Информация о чите
Arcane для My Hero Ultra Rumble — качественное мод-меню с продуманной реализацией, хорошей производительностью и набором функций без лишних элементов. В основе продукта — векторный Aimbot, который помогает удерживать прицел на выбранной цели и сохранять контроль в напряженных сражениях. Фирменный ESP предоставляет подробную информацию об игроках: отображение скелета, направления взгляда, дистанции, принадлежности к команде и других параметров. Отдельно предусмотрен Items ESP для сундуков и полезных предметов. Благодаря системе фильтров можно выбрать только необходимые категории объектов, не перегружая экран лишней информацией. Для удобной работы с разными игровыми сценариями Arcane поддерживает систему конфигураций. Вы можете создавать несколько профилей с собственными настройками и переключаться между ними в один клик, не настраивая меню заново. Интерфейс доступен на русском, английском и китайском языках.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1, 26H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Aimbot
- Enable – активировать автоматическое наведение на цель
- Keybind – клавиша для активации аимбота (удерживать)
- FOV Size – настраивает размер области FOV
- FOV Adaptive – автоматически адаптирует область захвата под ситуацию
- FOV Border – отображает область FOV в виде окружности
- FOV Background – добавляет фон заливки внутри области FOV
- Bone – выбор кости для наведения (голова, шея, тело или таз)
- Smooth – регулирует плавность наведения
- Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию работы аимбота
Players ESP (ВХ Игроки)
- Enable – включить отображение игроков с помощью ESP
- Bounding Box – отображает рамку вокруг игрока: обычную или угловую
- ESP Style – выбор стиля рамок ESP (без фона или с фоном)
- Box Fill – настраивает заливку рамки (однотонную или градиентную)
- Skeleton – отображает скелет с настройкой толщины и круга у головы
- View Line – отображает линию взгляда с настройкой начального и конечного цвета
- Line to Enemy – отображает линию до врага с настройкой позиции и цвета
- Name – показывает никнейм игроков
- Distance – отображает расстояние до игрока в метрах
- Show Team – показывает информацию о команде игрока
- Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения ESP
Items ESP (ВХ Лут)
- Enable – включает ESP для предметов
- Distance – отображает расстояние до предметов
- Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию отображения
- Small Box – отображает малые ящики
- Large Box – отображает большие ящики
- Golden Box – отображает золотые ящики
- Health Recovery – отображает предметы восстановления здоровья
- Guard Recovery – отображает предметы восстановления брони
- Full Recovery – отображает предметы полного восстановления
- Level Up Card – отображает карты улучшения
- Team Level Up – отображает предметы улучшения команды
- Plus Ultra Stone – отображает камни Плюс Ультра
- Quirk Skill Card – отображает карты причуд
- Item Bag – отображает сумки для предметов
- Judgment Orb – отображает сферы правосудия
- Badge – отображает жетоны
- Revive Card – отображает карты возрождения
- Respawn Point – отображает точки возрождения
- Other – отображает другие предметы
Другие функции Arcane MHUR
- Menu Keybind – клавиша открытия мод меню
- Unload Keybind – клавиша безопасного отключения чита из памяти игры
- DPI Scale – настраивает масштаб интерфейса
- FPS Limit – устанавливает ограничение FPS для оверлея
- Theme – позволяет выбрать тему интерфейса (тёмную или светлую)
- Language – позволяет выбрать язык интерфейса мод меню (EN, RU или CN)
- Create Config – создаёт конфигурацию с вашшим названием
- Load Config – загружает выбранный профиль настроек чита
- Rename Config – переименовывает выбранную конфигурацию
- Delete Config – удаляет выбранную конфигурацию
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