Информация о чите

Arcane для My Hero Ultra Rumble — качественное мод-меню с продуманной реализацией, хорошей производительностью и набором функций без лишних элементов. В основе продукта — векторный Aimbot, который помогает удерживать прицел на выбранной цели и сохранять контроль в напряженных сражениях. Фирменный ESP предоставляет подробную информацию об игроках: отображение скелета, направления взгляда, дистанции, принадлежности к команде и других параметров. Отдельно предусмотрен Items ESP для сундуков и полезных предметов. Благодаря системе фильтров можно выбрать только необходимые категории объектов, не перегружая экран лишней информацией. Для удобной работы с разными игровыми сценариями Arcane поддерживает систему конфигураций. Вы можете создавать несколько профилей с собственными настройками и переключаться между ними в один клик, не настраивая меню заново. Интерфейс доступен на русском, английском и китайском языках.