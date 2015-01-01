Ковчег Раст Экстернал (Covcheg Rust External)
Информация о чите
Covcheg External для Rust — приватный чит, построенный на external-архитектуре, благодаря которой разработчику удаётся долго поддерживать высокий уровень безопасности и стабильный статус Undetected. Несмотря на более специфическую установку, именно такой подход делает решение отличным выбором для долгой и аккуратной игры. По функционалу Covcheg практически не уступает другим решениям. В вашем распоряжении Silent Aim и Vector Aim с предиктом движения, отключением отдачи и гибкой настройкой FOV. Продвинутый ESP отображает игроков, NPC, оружие, дистанцию, скелеты, хотбар и поддерживает удобное окно предпросмотра настроек. Отдельно реализован Loot ESP с фильтрами ресурсов, контейнеров, турелей, транспорта, тайников и других полезных объектов. Дополняют возможности Zoom Hack, Bright Night, кастомный FOV, Insta EOKA, система конфигов и полная выгрузка чита без перезапуска игры.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)
- Active – включает и отключает работу аимбота
- Aim Type – принцип работы аимбота (векторный или тихий)
- Aim Vector – привичный и естесственный вид аима с плавным наведением прицела
- Aim Silent – пули достигают цели в области FOV и без движения прицела
- Aim Key – клавиша для активации аимбота (удерживать кнопку)
- Visible Check – наводится только на противников, находящихся в прямой видимости, игнорируя цели за препятствиями
- Force Head – принудительно нацеливает аимбот исключительно в голову противника (если выключено, то в аим будет на тело)
- Predict Position – автоматически рассчитывает упреждение по движущимся целям, повышая точность стрельбы на дистанции
- FOV – позволяет настроить область поиска целей для аимбота (настраивается)
- Distance – ограничивает максимальную дистанцию, на которой аимбот будет искать и сопровождать цели (настраивается)
- Remove Sway & Recoil – полностью отключить отдачу и тряску оружия
ВХ на Игроков (Players ESP)
- Player ESP – включает систему отображения игроков через ESP
- Chams – вид ВХ с полной заливкой модели игроков в выбранный материал (настраивается)
- Box – отображает рамку вокруг моделей игроков (ВХ в виде коробок)
- Weapon – показывает оружие, которое находится в руках у игрока
- Distance – отображает расстояние до каждого игрока
- Skeleton – отображает скелет модели игрока для более точного определения положения частей тела
- Player Type – показывает тип обнаруженного игрока (например, обычный игрок, бот или NPC)
- Names – отображает ники игроков над их моделями
- Ignore Sleepers – скрывает спящих игроков из ESP
- Ignore Wounded – исключает из отображения раненых игроков
- Ignore Team – не отображает участников вашей команды
- Ignore Bots – скрывает ботов и NPC из системы ESP
- Reload Bar – отображает индикатор перезарядки оружия игроков
- Hot Bar – отображает предметы игроков в быстрых слотах (6 предметов)
- Max Distance – максимальная дистанцию работы Player ESP (настраивается)
- Players ESP Preview – отдельно окно справа от меню чита для предпросмотра ваших ВХ настроек
ВХ на Лут (Loot ESP)
- Loot ESP – включает систему отображения предметов и ресурсов через ESP
- Only Collectables – отображает только подбираемые предметы
- Draw Loot Distance – показывает расстояние до каждого отображаемого предмета
- Max Distance – позволяет настроить максимальную дистанцию отображения лута
- Stone – отображает месторождения камня
- Metal – отображает месторождения металлической руды
- Sulfur – отображает месторождения серной руды
- Hemp – отображает растения конопли
- Corpse – отображает трупы игроков и NPC
- Turrets – отображает автоматические турели
- Wood – отображает древесные ресурсы
- Stash – отображает скрытые тайники
- Medical – отображает медикаменты и предметы лечения
- Food – отображает продукты питания
- Tool – отображает красные ящики
- Crates – отображает различные контейнеры с ценным лутом
- Mini-Copter – отображает миникоптеры
- BackPack – отображает сумки/рюкзаки игроков
Misc-фичи Covcheg Rust External
- Zoom-Hack – позволяет лучше видеть при приближении (зумхак, по нажатию кнопки)
- Crosshair – включить кастомный прицел поверх экрана
- Insta EOKA – мгновенный выстрел из самопала без осечек
- Custom FOV – позволяет регулировать поле зрения (выше/ниже игровых значений)
- Remove Constructions – отключает слои текстур у построек игроков
- Bright Night – делает ночь очень яркой и красивой
- Time Override – позволяет принудительно изменить время суток на сервере (только для вас)
- Language – позволяет выбрать язык интерфейса мод-меню
- Menu Key – позволяет назначить клавишу открытия и закрытия меню
- Config Slot – позволяет выбрать слот для хранения конфигурации
- Menu Scale – изменяет масштаб интерфейса мод-меню
- ESP Font Size – позволяет настроить размер шрифта элементов ESP
- Save – сохраняет текущие настройки в выбранный слот конфигурации
- Load – загружает ранее сохранённую конфигурацию
- Loot – загружает отдельную конфигурацию с настройками Loot ESP
- Unload Cheat – полностью выгружает мод-меню из оперативной памяти без необходимости перезапуска Rust
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