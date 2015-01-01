Ковчег Раст Экстернал (Covcheg Rust External)

Информация о чите

Covcheg External для Rust — приватный чит, построенный на external-архитектуре, благодаря которой разработчику удаётся долго поддерживать высокий уровень безопасности и стабильный статус Undetected. Несмотря на более специфическую установку, именно такой подход делает решение отличным выбором для долгой и аккуратной игры. По функционалу Covcheg практически не уступает другим решениям. В вашем распоряжении Silent Aim и Vector Aim с предиктом движения, отключением отдачи и гибкой настройкой FOV. Продвинутый ESP отображает игроков, NPC, оружие, дистанцию, скелеты, хотбар и поддерживает удобное окно предпросмотра настроек. Отдельно реализован Loot ESP с фильтрами ресурсов, контейнеров, турелей, транспорта, тайников и других полезных объектов. Дополняют возможности Zoom Hack, Bright Night, кастомный FOV, Insta EOKA, система конфигов и полная выгрузка чита без перезапуска игры.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Аимбот (Aim Bot)

  • Active – включает и отключает работу аимбота
  • Aim Type – принцип работы аимбота (векторный или тихий)
  • Aim Vector – привичный и естесственный вид аима с плавным наведением прицела
  • Aim Silent – пули достигают цели в области FOV и без движения прицела
  • Aim Key – клавиша для активации аимбота (удерживать кнопку)
  • Visible Check – наводится только на противников, находящихся в прямой видимости, игнорируя цели за препятствиями
  • Force Head – принудительно нацеливает аимбот исключительно в голову противника (если выключено, то в аим будет на тело)
  • Predict Position – автоматически рассчитывает упреждение по движущимся целям, повышая точность стрельбы на дистанции
  • FOV – позволяет настроить область поиска целей для аимбота (настраивается)
  • Distance – ограничивает максимальную дистанцию, на которой аимбот будет искать и сопровождать цели (настраивается)
  • Remove Sway & Recoil – полностью отключить отдачу и тряску оружия

ВХ на Игроков (Players ESP)

  • Player ESP – включает систему отображения игроков через ESP
  • Chams – вид ВХ с полной заливкой модели игроков в выбранный материал (настраивается)
  • Box – отображает рамку вокруг моделей игроков (ВХ в виде коробок)
  • Weapon – показывает оружие, которое находится в руках у игрока
  • Distance – отображает расстояние до каждого игрока
  • Skeleton – отображает скелет модели игрока для более точного определения положения частей тела
  • Player Type – показывает тип обнаруженного игрока (например, обычный игрок, бот или NPC)
  • Names – отображает ники игроков над их моделями
  • Ignore Sleepers – скрывает спящих игроков из ESP
  • Ignore Wounded – исключает из отображения раненых игроков
  • Ignore Team – не отображает участников вашей команды
  • Ignore Bots – скрывает ботов и NPC из системы ESP
  • Reload Bar – отображает индикатор перезарядки оружия игроков
  • Hot Bar – отображает предметы игроков в быстрых слотах (6 предметов)
  • Max Distance – максимальная дистанцию работы Player ESP (настраивается)
  • Players ESP Preview – отдельно окно справа от меню чита для предпросмотра ваших ВХ настроек

ВХ на Лут (Loot ESP)

  • Loot ESP – включает систему отображения предметов и ресурсов через ESP
  • Only Collectables – отображает только подбираемые предметы
  • Draw Loot Distance – показывает расстояние до каждого отображаемого предмета
  • Max Distance – позволяет настроить максимальную дистанцию отображения лута
  • Stone – отображает месторождения камня
  • Metal – отображает месторождения металлической руды
  • Sulfur – отображает месторождения серной руды
  • Hemp – отображает растения конопли
  • Corpse – отображает трупы игроков и NPC
  • Turrets – отображает автоматические турели
  • Wood – отображает древесные ресурсы
  • Stash – отображает скрытые тайники
  • Medical – отображает медикаменты и предметы лечения
  • Food – отображает продукты питания
  • Tool – отображает красные ящики
  • Crates – отображает различные контейнеры с ценным лутом
  • Mini-Copter – отображает миникоптеры
  • BackPack – отображает сумки/рюкзаки игроков

Misc-фичи Covcheg Rust External

  • Zoom-Hack – позволяет лучше видеть при приближении (зумхак, по нажатию кнопки)
  • Crosshair – включить кастомный прицел поверх экрана
  • Insta EOKA – мгновенный выстрел из самопала без осечек
  • Custom FOV – позволяет регулировать поле зрения (выше/ниже игровых значений)
  • Remove Constructions – отключает слои текстур у построек игроков
  • Bright Night – делает ночь очень яркой и красивой
  • Time Override – позволяет принудительно изменить время суток на сервере (только для вас)
  • Language – позволяет выбрать язык интерфейса мод-меню
  • Menu Key – позволяет назначить клавишу открытия и закрытия меню
  • Config Slot – позволяет выбрать слот для хранения конфигурации
  • Menu Scale – изменяет масштаб интерфейса мод-меню
  • ESP Font Size – позволяет настроить размер шрифта элементов ESP
  • Save – сохраняет текущие настройки в выбранный слот конфигурации
  • Load – загружает ранее сохранённую конфигурацию
  • Loot – загружает отдельную конфигурацию с настройками Loot ESP
  • Unload Cheat – полностью выгружает мод-меню из оперативной памяти без необходимости перезапуска Rust
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