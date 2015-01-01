Информация о чите

Covcheg External для Rust — приватный чит, построенный на external-архитектуре, благодаря которой разработчику удаётся долго поддерживать высокий уровень безопасности и стабильный статус Undetected. Несмотря на более специфическую установку, именно такой подход делает решение отличным выбором для долгой и аккуратной игры. По функционалу Covcheg практически не уступает другим решениям. В вашем распоряжении Silent Aim и Vector Aim с предиктом движения, отключением отдачи и гибкой настройкой FOV. Продвинутый ESP отображает игроков, NPC, оружие, дистанцию, скелеты, хотбар и поддерживает удобное окно предпросмотра настроек. Отдельно реализован Loot ESP с фильтрами ресурсов, контейнеров, турелей, транспорта, тайников и других полезных объектов. Дополняют возможности Zoom Hack, Bright Night, кастомный FOV, Insta EOKA, система конфигов и полная выгрузка чита без перезапуска игры.