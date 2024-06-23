Чит SoftHub для игры PUBG (Aimbot + Wallhack)

Скриншот PUBG SOFTHUB_0
Скриншот PUBG SOFTHUB_1
Скриншот PUBG SOFTHUB_2
Скриншот PUBG SOFTHUB_3

Информация о чите

Представляем вам новинку в нашем магазине: приватный чит Softhub для PUBG. Данный продукт за доступную цену включает в себя большое количество видов взлома: аимбот, wallhack и радар. Векторный аимбот достойно справляется со своей задачей - позволяет легко ликвидировать ваших оппонентов. Валлхак тоже работает исправно и плавно показывает местонахождение всех врагов. Для любителей более безопасной игры в софте есть радар, который показывает ту же информацию что и wallhack, но на 2Д радаре. Данный софт является лучшим предложением в плане количества фич за такую плату. Безопасности также уделено много внимания, поэтому вы сможете играть без бана долго, если будете достаточно аккуратно. Опробуйте этот взлом в игре, оно того стоит!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam

Выберите тариф с помощью ползунка

Купить Инструкция

Aimbot (Аимбот для PUBG)

  • Enable - включить/выключить наведение на врагов
  • Prediction - предугадывание траектории движения врагов
  • Bone - выбор частей тела (хитбоксов) для наведения
  • FOV - размер рабочей области аимбота
  • Draw FOV - рисовать круг показывающий размер области FOV
  • Smooth - плавность движений аима, больше значение - медленнее аим
  • Draw Spot - показывать точку в которую аимбот будет наводиться при открытии огня из текущего положения
  • Aim Key - клавиша при зажатии которой аимбот будет работать
  • Crosshair - статичный прицел посередине экрана
  • Enemy Only - аимбот работает только против вражеских игроков
  • Visible Check - наведение только на цели в прямой видимости (не за стеной)
  • RCS (Recoil Control System) - система контроля отдачи, работает при стрельбе с использованием аимбота, снижает отдачу оружия

Wallhack для ПУБГ

  • Player ESP - wallhack показывающий игроков
  • Bots ESP - wallhack показывающий ботов
  • 2D Box - валлхак в виде 2Д боксов
  • Skeleton - esp в виде скелетов
  • Health Bar - показывать кол-во хп у противников при помощи индикатора
  • Player Name - никнеймы игроков
  • Active Weapon - оружие в руках у игроков
  • Distance - текущие расстояние до цели в метрах
  • Snapline - валлхак в виде линии (снаплайна)
  • Prediction Point - рисовать точку, которая показывает, куда нужно стрелять, чтобы поразить цель, учитывая траекторию движения цели и расстояние до неё
  • Spectators Count - выводить информацию о количестве наблюдателей на экран
  • Visible Check - игроки за стеной и в прямой видимости окрашены в разные цвета
  • Enemy Only - wallhack показывает только врагов
  • Custom Colors - позволяет поставить любые цвета для WH

World ESP (Loot & Other)

  • Spawned Items - показывать предметы которые появляются на карте в начале матча
  • Dropped Items - предметы, которые выброшены на землю другими игроками
  • Death Box - коробки трупов игроков (corpses)
  • Death Box Content - содержимое трупов игроков
  • Vehicle ESP (Health, Fuel) - показывать транспорт: название, прочность, топливо
  • Air Drop - показывать расположение аирдропов
  • Air Drop Content - информация о содержимом аирдропов
  • Loot Filter - кастомный фильтр отображаемого читом лута
  • Custom Colors - позволяет поставить любые цвета для WH

Loot Filter Categories (Категории Лута)

  • Weapon (Automatic Rifle, Sniper Rifle, Marksman Rifle, Submachine Gun, Other)
  • Ammo (.45 ACP, 5.56mm, 7.62mm, 9mm)
  • Helmet (Level 1, Level 2, Level 3)
  • Armor (Level 1, Level 2, Level 3)
  • Backpack (Level 1, Level 2, Level 3)
  • Attachment (Extended Mag, Supressor, Scope / Sight, Other)
  • Healing / Booster
  • Other Items

Radar (Радар для ПУБГ)

  • Enable - включить / выключить окно радар поверх игры
  • Distance - показывать на радаре расстояние до игроков
  • Angle - расположение радара на экране (позиция)
  • Size - размер окна радара
  • Background Opacity - прозрачность фона окна радара
  • Point Size - размер точек на радаре
  • Local Direction - показывать ваше направление взгляда на радаре