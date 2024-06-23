Чит SoftHub для игры PUBG (Aimbot + Wallhack)
Информация о чите
Представляем вам новинку в нашем магазине: приватный чит Softhub для PUBG. Данный продукт за доступную цену включает в себя большое количество видов взлома: аимбот, wallhack и радар. Векторный аимбот достойно справляется со своей задачей - позволяет легко ликвидировать ваших оппонентов. Валлхак тоже работает исправно и плавно показывает местонахождение всех врагов. Для любителей более безопасной игры в софте есть радар, который показывает ту же информацию что и wallhack, но на 2Д радаре. Данный софт является лучшим предложением в плане количества фич за такую плату. Безопасности также уделено много внимания, поэтому вы сможете играть без бана долго, если будете достаточно аккуратно. Опробуйте этот взлом в игре, оно того стоит!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
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Aimbot (Аимбот для PUBG)
- Enable - включить/выключить наведение на врагов
- Prediction - предугадывание траектории движения врагов
- Bone - выбор частей тела (хитбоксов) для наведения
- FOV - размер рабочей области аимбота
- Draw FOV - рисовать круг показывающий размер области FOV
- Smooth - плавность движений аима, больше значение - медленнее аим
- Draw Spot - показывать точку в которую аимбот будет наводиться при открытии огня из текущего положения
- Aim Key - клавиша при зажатии которой аимбот будет работать
- Crosshair - статичный прицел посередине экрана
- Enemy Only - аимбот работает только против вражеских игроков
- Visible Check - наведение только на цели в прямой видимости (не за стеной)
- RCS (Recoil Control System) - система контроля отдачи, работает при стрельбе с использованием аимбота, снижает отдачу оружия
Wallhack для ПУБГ
- Player ESP - wallhack показывающий игроков
- Bots ESP - wallhack показывающий ботов
- 2D Box - валлхак в виде 2Д боксов
- Skeleton - esp в виде скелетов
- Health Bar - показывать кол-во хп у противников при помощи индикатора
- Player Name - никнеймы игроков
- Active Weapon - оружие в руках у игроков
- Distance - текущие расстояние до цели в метрах
- Snapline - валлхак в виде линии (снаплайна)
- Prediction Point - рисовать точку, которая показывает, куда нужно стрелять, чтобы поразить цель, учитывая траекторию движения цели и расстояние до неё
- Spectators Count - выводить информацию о количестве наблюдателей на экран
- Visible Check - игроки за стеной и в прямой видимости окрашены в разные цвета
- Enemy Only - wallhack показывает только врагов
- Custom Colors - позволяет поставить любые цвета для WH
World ESP (Loot & Other)
- Spawned Items - показывать предметы которые появляются на карте в начале матча
- Dropped Items - предметы, которые выброшены на землю другими игроками
- Death Box - коробки трупов игроков (corpses)
- Death Box Content - содержимое трупов игроков
- Vehicle ESP (Health, Fuel) - показывать транспорт: название, прочность, топливо
- Air Drop - показывать расположение аирдропов
- Air Drop Content - информация о содержимом аирдропов
- Loot Filter - кастомный фильтр отображаемого читом лута
- Custom Colors - позволяет поставить любые цвета для WH
Loot Filter Categories (Категории Лута)
- Weapon (Automatic Rifle, Sniper Rifle, Marksman Rifle, Submachine Gun, Other)
- Ammo (.45 ACP, 5.56mm, 7.62mm, 9mm)
- Helmet (Level 1, Level 2, Level 3)
- Armor (Level 1, Level 2, Level 3)
- Backpack (Level 1, Level 2, Level 3)
- Attachment (Extended Mag, Supressor, Scope / Sight, Other)
- Healing / Booster
- Other Items
Radar (Радар для ПУБГ)
- Enable - включить / выключить окно радар поверх игры
- Distance - показывать на радаре расстояние до игроков
- Angle - расположение радара на экране (позиция)
- Size - размер окна радара
- Background Opacity - прозрачность фона окна радара
- Point Size - размер точек на радаре
- Local Direction - показывать ваше направление взгляда на радаре