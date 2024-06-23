Чит SoftHub для игры PUBG (Aimbot + Wallhack)

Информация о чите

Представляем вам новинку в нашем магазине: приватный чит Softhub для PUBG. Данный продукт за доступную цену включает в себя большое количество видов взлома: аимбот, wallhack и радар. Векторный аимбот достойно справляется со своей задачей - позволяет легко ликвидировать ваших оппонентов. Валлхак тоже работает исправно и плавно показывает местонахождение всех врагов. Для любителей более безопасной игры в софте есть радар, который показывает ту же информацию что и wallhack, но на 2Д радаре. Данный софт является лучшим предложением в плане количества фич за такую плату. Безопасности также уделено много внимания, поэтому вы сможете играть без бана долго, если будете достаточно аккуратно. Опробуйте этот взлом в игре, оно того стоит!