Приватный чит для Battle teams 2

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Информация о чите

Наш новый приватный чит для Battle teams 2 оснащён множеством полезных функций. Так, например, ESP поможет не только видеть противников за препятствиями, но и поможет узнать сколько у противника брони/хп и расстояния до него. Визуал также можно настроить под себя, выбрав комфортные вам цвета и типы отрисовки (боксы/скелеты). Аимбот порадует вас гибкой настройкой с упором в безопасность использования и комфорт настройки. Команда wh-satano регулярно обновляет приватный чит для для Battle teams 2, поддерживает и улучает его работу, что только укрепит безопасность софта и поможет ему оставаться актуальным. Не проходите мимо нашего чита и будьте одним из первых, кто получит неповторимый опыт от Battle teams 2.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: NVidia & AMD
  • Клиент: VK Play(Game Center)

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Players ESP

  • Box – wh в виде коробки
  • Skeleton - отрисовка скелетов
  • Name ESP - ники других людей
  • Health - показывает количество хитпоинтов у других игроков
  • Armor - количество брони врага
  • Distance - показывает расстояние до врагов
  • Snapline - проводит снаплайн до целей
  • Players distance - дистанция работы

Aimbot

  • Aimbot - наводка на врагов при стрельбе
  • Bone - выбор части тела для наведения
  • FOV - размер рабочей области аимбота
  • FOV circle - показывать область работы аимбота
  • Smooth - плавность движений чита при наводке
  • Crosshair - рисовать статичный прицел посередине экрана
  • Aim marker – точка на которую наводится aim