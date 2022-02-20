Информация о чите

Наш новый приватный чит для Battle teams 2 оснащён множеством полезных функций. Так, например, ESP поможет не только видеть противников за препятствиями, но и поможет узнать сколько у противника брони/хп и расстояния до него. Визуал также можно настроить под себя, выбрав комфортные вам цвета и типы отрисовки (боксы/скелеты). Аимбот порадует вас гибкой настройкой с упором в безопасность использования и комфорт настройки. Команда wh-satano регулярно обновляет приватный чит для для Battle teams 2, поддерживает и улучает его работу, что только укрепит безопасность софта и поможет ему оставаться актуальным. Не проходите мимо нашего чита и будьте одним из первых, кто получит неповторимый опыт от Battle teams 2.