Приватный чит для Battle teams 2
Информация о чите
Наш новый приватный чит для Battle teams 2 оснащён множеством полезных функций. Так, например, ESP поможет не только видеть противников за препятствиями, но и поможет узнать сколько у противника брони/хп и расстояния до него. Визуал также можно настроить под себя, выбрав комфортные вам цвета и типы отрисовки (боксы/скелеты). Аимбот порадует вас гибкой настройкой с упором в безопасность использования и комфорт настройки. Команда wh-satano регулярно обновляет приватный чит для для Battle teams 2, поддерживает и улучает его работу, что только укрепит безопасность софта и поможет ему оставаться актуальным. Не проходите мимо нашего чита и будьте одним из первых, кто получит неповторимый опыт от Battle teams 2.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: NVidia & AMD
- Клиент: VK Play(Game Center)
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Players ESP
- Box – wh в виде коробки
- Skeleton - отрисовка скелетов
- Name ESP - ники других людей
- Health - показывает количество хитпоинтов у других игроков
- Armor - количество брони врага
- Distance - показывает расстояние до врагов
- Snapline - проводит снаплайн до целей
- Players distance - дистанция работы
Aimbot
- Aimbot - наводка на врагов при стрельбе
- Bone - выбор части тела для наведения
- FOV - размер рабочей области аимбота
- FOV circle - показывать область работы аимбота
- Smooth - плавность движений чита при наводке
- Crosshair - рисовать статичный прицел посередине экрана
- Aim marker – точка на которую наводится aim