Morphine для Rust (Раст Морфин)

Информация о чите

Встречайте Morphine для Rust — функциональный софт с современным интерфейсом и глубокой кастомизацией. Он предлагает гибкую настройку под индивидуальный стиль игры и широкий набор возможностей. Среди ключевых функций — настраиваемый AimBot с режимами для более аккуратного Legit-стиля или агрессивной игры, а также отдельные параметры для различных типов оружия. ESP и Chams Wallhack позволяют детально настраивать отображение игроков, объектов и других элементов через удобное меню с предварительным просмотром. World ESP отображает ресурсы, предметы, объекты построек, шкафы, турели, верстаки, ловушки и игровые события, включая патрульный вертолет и Bradley. Raid ESP помогает отслеживать активные рейды. Также доступны HUD, радар, трассеры, Hotbar игроков, помощь с ракетами и визуальные настройки: освещение, туман, облака, звезды и время суток. Risk Mode ограничивает использование потенциально рискованных функций.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam
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Аимбот

  • Enable – включает и выключает аимбот
  • Aim Key – назначает клавишу активации аимбота
  • Visible Check – аимбот срабатывает только по видимым целям
  • Silent – включает тихое наведение без обычного перемещения прицела
  • Target NPC – вкл/выкл аим на NPC
  • Smooth – настраивает плавность наведения на цель
  • Hitchance – вероятность срабатывания/попадания аимбота по цели
  • FOV – размер области для захвата цели
  • Max Distance – задаёт максимальную дистанцию для работы аимбота
  • Draw FOV – отображает область действия аимбота на экране
  • Line to Target – рисует линию от прицела до выбранной цели
  • Prediction Dot – отображает точку упреждения движения цели
  • Aim Bone – позволяет выбрать части тела для наведения (голову, таз и ноги)
  • Override Bone – выбрать конкретную кость для принудительного наведения

Player ESP (ВХ)

  • Enable – включает/выключает ESP на игроков
  • Visible Check – игроки в поле зрения окрашены другим цветом
  • Player Type – позволяет настроить ВХ для каждого типа игроков отдельно
  • Enemies – отображать других игроков/врагов
  • Sleepers – выделяет спящих игроков отдельным цветом
  • Wounded – выделяет раненых игроков отдельным цветом
  • Box Style – выбор стиля рамки вокруг модели игрока
  • Box – отображает рамку вокруг модели игрока
  • Skeleton – отображает скелет модели игрока
  • Health Bar – показывает шкалу здоровья игрока
  • Nickname – отображает никнейм игрока
  • Distance Tag – показывает расстояние до игрока
  • Team ID – отображает идентификатор команды игрока
  • Flags – показывает дополнительные статусы и информацию об игроке
  • Held Item – отображает предмет в руках игрока
  • Item Icon – показывает иконку предмета в руках игрока
  • Draw Indicators – включает дополнительные индикаторы для игроков
  • Indicator Settings – настройки отображения индикаторов
  • Draw on Map – отображает игроков на карте
  • Draw on Radar – отображает игроков на радаре
  • Chams – включает ВХ подсветку моделей игроков через выбранный стиль отображения
  • Max Distance – задаёт максимальную дистанцию отображения игроков
  • ESP Preview – окно предпросмотра ЕСП настроек

World ESP (ВХ Окружение)

  • Raid ESP – отображает информацию о рейдовых событиях и активности
  • Sleeping Bag – показывает расположение спальных мешков
  • Cupboards – отображает шкафы для хранения ресурсов и управления строительством
  • Workbenches – показывает расположение верстаков
  • Gun Trap – отображает автоматические оружейные ловушки
  • Turret – показывает расположение автоматических турелей
  • Sam Site – отображает позиции зенитных комплексов SAM
  • Flame Turret – показывает огнемётные турели
  • Land Mine – отображает расположение наземных мин
  • Corpses – показывает трупы игроков
  • Backpacks – отображает рюкзаки с предметами
  • Dropped Items – показывает предметы, лежащие на земле
  • Animals – показывает расположение животных
  • Bradley – отображает Bradley APC
  • Chinook – показывает вертолёт CH-47 Chinook
  • Patrol Heli – отображает патрульный вертолёт
  • Mini Copter – отображает мини-коптеры
  • Scrap Heli – показывает Scrap Transport Helicopter
  • Bicycle – отображает велосипеды
  • Motor Bike – показывает мотоциклы
  • Horse – отображает лошадей
  • Boat – показывает лодки
  • Sulfur – отображает залежи серной руды
  • Metal – показывает залежи металлической руды
  • Stone – отображает залежи камня
  • Hemp – показывает кусты конопли
  • Crates – отображает ящики с лутом

HUD

  • Hitmarkers – отображает визуальный индикатор попадания по цели
  • Rocket Helper – включает помощник для использования ракетного оружия
  • Reload Indicator – отображает индикатор перезарядки оружия
  • Local Tracer – показывает локальный след или траекторию выстрелов
  • World Tracer – отображает следы или траектории выстрелов в игровом мире
  • Copy Steam Link – позволяет копировать Steam-ссылку выбранного игрока
  • Hotbar – отображает панель быстрого доступа игрока (хотбар)
  • Clothing – показывает экипировку и одежду выбранного игрока
  • Enable Radar – включает радар на экране (настраивается)

Эксплойты

  • Infinite Jump – позволяет совершать множественные прыжки
  • Speedhack – увеличивает скорость передвижения персонажа
  • Spider – позволяет перемещаться по крутым поверхностям и препятствиям
  • Auto Sprint – автоматически включает бег при движении
  • Free Camera – включает свободный полет камеры
  • Third Person – переключает камеру от третьего лица
  • Zoom – позволяет изменять масштаб приближения
  • Change FOV – изменяет поле зрения камеры
  • Aspect Ratio – позволяет изменять соотношение сторон изображения
  • No Sway – отключает покачивание оружия и рук
  • No Bob – убирает раскачивание камеры при движении
  • No Animation – отключает отдельные анимации персонажа и оружия
  • Hand Position – позволяет изменять положение рук и оружия на экране
  • Remove Layers – убирает отдельные визуальные слои построек (по бинду)
  • Fast Loot – ускоряет сбор предметов
  • Instant Revive – позволяет мгновенно поднять другого игрока
  • Loot All Containers – ускоряет сбор содержимого контейнеров
  • Drop All – позволяет быстро выбросить все предметы (по бинду)

Настройки оружия

  • Recoil Compensation – включает компенсацию отдачи оружия
  • No Recoil – отключает отдачу при стрельбе
  • No Spread – убирает разброс пуль
  • Shotgun No Spread – отключает разброс дроби при стрельбе из дробовиков
  • Force Automatic – позволяет использовать автоматический режим стрельбы
  • Fast Bullet – увеличивает скорость полёта пуль
  • Rapid Fire – увеличивает скорострельность оружия
  • Fat Bullet – увеличивает размер хитбокса пули
  • Always Shoot – позволяет вести огонь при определённых ограничениях оружия
  • Instant Eoka – ускоряет срабатывание самодельного пистолета Eoka
  • Instant Bow – ускоряет использование обычного лука
  • Instant Compound – ускоряет использование составного лука

Настройка окружения

  • Bright Ambient – делает окружающее освещение ярче и улучшает видимость в тёмных зонах
  • Fog Color – позволяет изменить цвет тумана
  • Sky Color – изменяет цвет неба
  • Change Clouds – настроить отображение и внешний вид облаков
  • Change Stars – позволяет изменить отображение звёздного неба
  • Change Time – изменяет время суток в игре
  • Change Atmosphere – позволяет настроить визуальные параметры атмосферы
  • Change Weather – изменяет погодные условия и их визуальное отображение

Другие функции Morphine Rust

  • Localization – меню доступно на английском и русском языках
  • Accent Color – позволяет выбрать цветовой оттенок оформления меню
  • Lock Mouse – блокирует нажатие мыши в игре пока открыто меню
  • Support Scroll – включить поддержку пролистывания колесиком мышки
  • Risk Mode – отключить все рискованные функции в меню
  • Configurations – система ваших настроек под разные стили игры с удобным управлением
  • Hand Chams – отображает чамс-заливку на ваших руках
  • Weapon Chams – отображает чам-заливку на вашем оружии
  • Battle Mode – выключает лишний ESP по нажатию кнопки
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