Morphine для Rust (Раст Морфин)
Информация о чите
Встречайте Morphine для Rust — функциональный софт с современным интерфейсом и глубокой кастомизацией. Он предлагает гибкую настройку под индивидуальный стиль игры и широкий набор возможностей. Среди ключевых функций — настраиваемый AimBot с режимами для более аккуратного Legit-стиля или агрессивной игры, а также отдельные параметры для различных типов оружия. ESP и Chams Wallhack позволяют детально настраивать отображение игроков, объектов и других элементов через удобное меню с предварительным просмотром. World ESP отображает ресурсы, предметы, объекты построек, шкафы, турели, верстаки, ловушки и игровые события, включая патрульный вертолет и Bradley. Raid ESP помогает отслеживать активные рейды. Также доступны HUD, радар, трассеры, Hotbar игроков, помощь с ракетами и визуальные настройки: освещение, туман, облака, звезды и время суток. Risk Mode ограничивает использование потенциально рискованных функций.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот
- Enable – включает и выключает аимбот
- Aim Key – назначает клавишу активации аимбота
- Visible Check – аимбот срабатывает только по видимым целям
- Silent – включает тихое наведение без обычного перемещения прицела
- Target NPC – вкл/выкл аим на NPC
- Smooth – настраивает плавность наведения на цель
- Hitchance – вероятность срабатывания/попадания аимбота по цели
- FOV – размер области для захвата цели
- Max Distance – задаёт максимальную дистанцию для работы аимбота
- Draw FOV – отображает область действия аимбота на экране
- Line to Target – рисует линию от прицела до выбранной цели
- Prediction Dot – отображает точку упреждения движения цели
- Aim Bone – позволяет выбрать части тела для наведения (голову, таз и ноги)
- Override Bone – выбрать конкретную кость для принудительного наведения
Player ESP (ВХ)
- Enable – включает/выключает ESP на игроков
- Visible Check – игроки в поле зрения окрашены другим цветом
- Player Type – позволяет настроить ВХ для каждого типа игроков отдельно
- Enemies – отображать других игроков/врагов
- Sleepers – выделяет спящих игроков отдельным цветом
- Wounded – выделяет раненых игроков отдельным цветом
- Box Style – выбор стиля рамки вокруг модели игрока
- Box – отображает рамку вокруг модели игрока
- Skeleton – отображает скелет модели игрока
- Health Bar – показывает шкалу здоровья игрока
- Nickname – отображает никнейм игрока
- Distance Tag – показывает расстояние до игрока
- Team ID – отображает идентификатор команды игрока
- Flags – показывает дополнительные статусы и информацию об игроке
- Held Item – отображает предмет в руках игрока
- Item Icon – показывает иконку предмета в руках игрока
- Draw Indicators – включает дополнительные индикаторы для игроков
- Indicator Settings – настройки отображения индикаторов
- Draw on Map – отображает игроков на карте
- Draw on Radar – отображает игроков на радаре
- Chams – включает ВХ подсветку моделей игроков через выбранный стиль отображения
- Max Distance – задаёт максимальную дистанцию отображения игроков
- ESP Preview – окно предпросмотра ЕСП настроек
World ESP (ВХ Окружение)
- Raid ESP – отображает информацию о рейдовых событиях и активности
- Sleeping Bag – показывает расположение спальных мешков
- Cupboards – отображает шкафы для хранения ресурсов и управления строительством
- Workbenches – показывает расположение верстаков
- Gun Trap – отображает автоматические оружейные ловушки
- Turret – показывает расположение автоматических турелей
- Sam Site – отображает позиции зенитных комплексов SAM
- Flame Turret – показывает огнемётные турели
- Land Mine – отображает расположение наземных мин
- Corpses – показывает трупы игроков
- Backpacks – отображает рюкзаки с предметами
- Dropped Items – показывает предметы, лежащие на земле
- Animals – показывает расположение животных
- Bradley – отображает Bradley APC
- Chinook – показывает вертолёт CH-47 Chinook
- Patrol Heli – отображает патрульный вертолёт
- Mini Copter – отображает мини-коптеры
- Scrap Heli – показывает Scrap Transport Helicopter
- Bicycle – отображает велосипеды
- Motor Bike – показывает мотоциклы
- Horse – отображает лошадей
- Boat – показывает лодки
- Sulfur – отображает залежи серной руды
- Metal – показывает залежи металлической руды
- Stone – отображает залежи камня
- Hemp – показывает кусты конопли
- Crates – отображает ящики с лутом
HUD
- Hitmarkers – отображает визуальный индикатор попадания по цели
- Rocket Helper – включает помощник для использования ракетного оружия
- Reload Indicator – отображает индикатор перезарядки оружия
- Local Tracer – показывает локальный след или траекторию выстрелов
- World Tracer – отображает следы или траектории выстрелов в игровом мире
- Copy Steam Link – позволяет копировать Steam-ссылку выбранного игрока
- Hotbar – отображает панель быстрого доступа игрока (хотбар)
- Clothing – показывает экипировку и одежду выбранного игрока
- Enable Radar – включает радар на экране (настраивается)
Эксплойты
- Infinite Jump – позволяет совершать множественные прыжки
- Speedhack – увеличивает скорость передвижения персонажа
- Spider – позволяет перемещаться по крутым поверхностям и препятствиям
- Auto Sprint – автоматически включает бег при движении
- Free Camera – включает свободный полет камеры
- Third Person – переключает камеру от третьего лица
- Zoom – позволяет изменять масштаб приближения
- Change FOV – изменяет поле зрения камеры
- Aspect Ratio – позволяет изменять соотношение сторон изображения
- No Sway – отключает покачивание оружия и рук
- No Bob – убирает раскачивание камеры при движении
- No Animation – отключает отдельные анимации персонажа и оружия
- Hand Position – позволяет изменять положение рук и оружия на экране
- Remove Layers – убирает отдельные визуальные слои построек (по бинду)
- Fast Loot – ускоряет сбор предметов
- Instant Revive – позволяет мгновенно поднять другого игрока
- Loot All Containers – ускоряет сбор содержимого контейнеров
- Drop All – позволяет быстро выбросить все предметы (по бинду)
Настройки оружия
- Recoil Compensation – включает компенсацию отдачи оружия
- No Recoil – отключает отдачу при стрельбе
- No Spread – убирает разброс пуль
- Shotgun No Spread – отключает разброс дроби при стрельбе из дробовиков
- Force Automatic – позволяет использовать автоматический режим стрельбы
- Fast Bullet – увеличивает скорость полёта пуль
- Rapid Fire – увеличивает скорострельность оружия
- Fat Bullet – увеличивает размер хитбокса пули
- Always Shoot – позволяет вести огонь при определённых ограничениях оружия
- Instant Eoka – ускоряет срабатывание самодельного пистолета Eoka
- Instant Bow – ускоряет использование обычного лука
- Instant Compound – ускоряет использование составного лука
Настройка окружения
- Bright Ambient – делает окружающее освещение ярче и улучшает видимость в тёмных зонах
- Fog Color – позволяет изменить цвет тумана
- Sky Color – изменяет цвет неба
- Change Clouds – настроить отображение и внешний вид облаков
- Change Stars – позволяет изменить отображение звёздного неба
- Change Time – изменяет время суток в игре
- Change Atmosphere – позволяет настроить визуальные параметры атмосферы
- Change Weather – изменяет погодные условия и их визуальное отображение
Другие функции Morphine Rust
- Localization – меню доступно на английском и русском языках
- Accent Color – позволяет выбрать цветовой оттенок оформления меню
- Lock Mouse – блокирует нажатие мыши в игре пока открыто меню
- Support Scroll – включить поддержку пролистывания колесиком мышки
- Risk Mode – отключить все рискованные функции в меню
- Configurations – система ваших настроек под разные стили игры с удобным управлением
- Hand Chams – отображает чамс-заливку на ваших руках
- Weapon Chams – отображает чам-заливку на вашем оружии
- Battle Mode – выключает лишний ESP по нажатию кнопки
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