Информация о чите

Встречайте Morphine для Rust — функциональный софт с современным интерфейсом и глубокой кастомизацией. Он предлагает гибкую настройку под индивидуальный стиль игры и широкий набор возможностей. Среди ключевых функций — настраиваемый AimBot с режимами для более аккуратного Legit-стиля или агрессивной игры, а также отдельные параметры для различных типов оружия. ESP и Chams Wallhack позволяют детально настраивать отображение игроков, объектов и других элементов через удобное меню с предварительным просмотром. World ESP отображает ресурсы, предметы, объекты построек, шкафы, турели, верстаки, ловушки и игровые события, включая патрульный вертолет и Bradley. Raid ESP помогает отслеживать активные рейды. Также доступны HUD, радар, трассеры, Hotbar игроков, помощь с ракетами и визуальные настройки: освещение, туман, облака, звезды и время суток. Risk Mode ограничивает использование потенциально рискованных функций.