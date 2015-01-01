Руководство по эксплуатации ПО Morphine (Инструкции)

Rust, Инструкции

В данной статье содержится инструкция для следующих продуктов: Morphine Rust, Morphine R6S.

Руководство по использованию софта Morphine

Пошаговая инструкция по запуску софтов Morphine:

  1. После успешной оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную страницу и ссылку на лоадер.
  2. Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера:
    • Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
    • Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
    • Для корректной работй ПО Morphine требуется обязательное включение Hyper-V в разделе Компоненты Windows. Также, обязательным условием является включенная виртуализация в настройках BIOS (для Intel -> Intel VT-x / VMX; для AMD -> SVM / AMD-V.)
    • Для запуска и использования софта понадобится включенный оверлей Discord. Устаревший Оверлей (Legacy) в Discord должен быть при этом отключен. Кроме того, нужно активировать следующий параметр: Настройки Discord -> Внешний вид -> включите Аппаратное ускорение (находится в самом низу) -> Сохраните изменения и перезапустите приложение Discord.
      См. скриншот 1.
      2.
    • Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет.
  3. Скачайте лоадер чита по ссылке, которую вы получили вместе с ключом.
  4. Запустите скачанный файл от имени администратора.
  5. Войдите в свой аккаунт Morphine или создайте новый.
  6. Выберите своё приложение и нажмите Start.
  7. После небольшой загрузки лоадер перезагрузит ваш ПК.
  8. Откройте лоадер чита снова.
  9. Выберите своё приложение снова и нажмите "Start".
  10. После небольшой загрузки должно появиться окно "Waiting for game", нажмите в нём OK.
  11. Запустите игру и дождитесь полной загрузки главного меню.
  12. В главном меню софт появится автоматически. Дождитесь звукового сигнала и появления меню.
  13. Поздравляем! Софт Morphine успешно запущен.

Далее меню чита открывается/закрывается нажатием клавиши Delete.

Видео-гайд по запуску

Возможные проблемы и способы их решения.

Известные возможные трудности и методы их исправления:

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