В данной статье содержится инструкция для следующих продуктов: Morphine Rust, Morphine R6S.

Руководство по использованию софта Morphine

Пошаговая инструкция по запуску софтов Morphine:

После успешной оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную страницу и ссылку на лоадер. Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера: Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;

Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum .

. Для корректной работй ПО Morphine требуется обязательное включение Hyper-V в разделе Компоненты Windows . Также, обязательным условием является включенная виртуализация в настройках BIOS ( для Intel -> Intel VT-x / VMX ; для AMD -> SVM / AMD-V .)

в разделе . Также, обязательным условием является включенная в настройках BIOS ( ; .) Для запуска и использования софта понадобится включенный оверлей Discord . Устаревший Оверлей (Legacy) в Discord должен быть при этом отключен. Кроме того, нужно активировать следующий параметр: Настройки Discord -> Внешний вид -> включите Аппаратное ускорение (находится в самом низу) -> Сохраните изменения и перезапустите приложение Discord .

См. скриншот 1.

2.

. Устаревший Оверлей (Legacy) в Discord должен быть при этом отключен. Кроме того, нужно активировать следующий параметр: -> -> включите (находится в самом низу) -> и . Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет. Скачайте лоадер чита по ссылке, которую вы получили вместе с ключом. Запустите скачанный файл от имени администратора. Войдите в свой аккаунт Morphine или создайте новый. Выберите своё приложение и нажмите Start. После небольшой загрузки лоадер перезагрузит ваш ПК. Откройте лоадер чита снова. Выберите своё приложение снова и нажмите "Start". После небольшой загрузки должно появиться окно "Waiting for game", нажмите в нём OK. Запустите игру и дождитесь полной загрузки главного меню. В главном меню софт появится автоматически. Дождитесь звукового сигнала и появления меню. Поздравляем! Софт Morphine успешно запущен.

Далее меню чита открывается/закрывается нажатием клавиши Delete.

Видео-гайд по запуску

Возможные проблемы и способы их решения.

Известные возможные трудности и методы их исправления:

Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.

Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можно по этой ссылке.

Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.

Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".

Если у вас Windows 11, то обязательно нужно отключить изоляцию ядра и использовать этот фикс.

Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации (SmartScreen): Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.

В открывшемся окне отключите все параметры.

Также убедитесь, что у вас установлен "Без Рамок" или "Оконный" режим экрана в настройках игры.

Убедитесь, что у вас отключен Secure Boot в настройках BIOS.

в настройках BIOS. Убедитесь, что у вас отключена TPM 2.0 защита в настройках BIOS.

в настройках BIOS. Также должен быть включен UEFI для Boot режима в BIOS.

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