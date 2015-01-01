В данной статье содержится инструкция для следующих продуктов: Morphine Rust, Morphine R6S.
Руководство по использованию софта Morphine
Пошаговая инструкция по запуску софтов Morphine:
- После успешной оплаты вы получаете ключ для активации доступа к читу, ссылку на данную страницу и ссылку на лоадер.
- Сначала нужно подготовиться к загрузке и запуску лоадера:
- Полностью отключите Защитник Windows (Защиту в реальном времени). Если у вас на ПК установлены другие антивирусы, то их рекомендуется удалить, т.к они могут препятствовать корректному запуску софта;
- Мы настоятельно рекомендует отключать Защитник Windows через программу Defender Control, скачать её можно по этой ссылке. Пароль от архива - sordum.
- Для корректной работй ПО Morphine требуется обязательное включение Hyper-V в разделе Компоненты Windows. Также, обязательным условием является включенная виртуализация в настройках BIOS (для Intel -> Intel VT-x / VMX; для AMD -> SVM / AMD-V.)
- Для запуска и использования софта понадобится включенный оверлей Discord. Устаревший Оверлей (Legacy) в Discord должен быть при этом отключен. Кроме того, нужно активировать следующий параметр: Настройки Discord -> Внешний вид -> включите Аппаратное ускорение (находится в самом низу) -> Сохраните изменения и перезапустите приложение Discord.
См. скриншот1.
2.
- Зайдите в игру без чита и установите режим экрана "Без Рамок" или "Оконный", в "Полный экран" софт работать не будет.
- Скачайте лоадер чита по ссылке, которую вы получили вместе с ключом.
- Запустите скачанный файл от имени администратора.
- Войдите в свой аккаунт Morphine или создайте новый.
- Выберите своё приложение и нажмите Start.
- После небольшой загрузки лоадер перезагрузит ваш ПК.
- Откройте лоадер чита снова.
- Выберите своё приложение снова и нажмите "Start".
- После небольшой загрузки должно появиться окно "Waiting for game", нажмите в нём OK.
- Запустите игру и дождитесь полной загрузки главного меню.
- В главном меню софт появится автоматически. Дождитесь звукового сигнала и появления меню.
- Поздравляем! Софт Morphine успешно запущен.
Далее меню чита открывается/закрывается нажатием клавиши Delete.
Видео-гайд по запуску
Возможные проблемы и способы их решения.
Известные возможные трудности и методы их исправления:
- Наиболее популярная проблема - включенный Защитник Windows / Антивирус. Полностью отключите Защитник Windows (как мы описывали ранее) и удалите другое антивирусное ПО.
- Обновите библиотеки Visual C++, скачать их можно по этой ссылке.
- Также следует обновить DirectX, скачать его можно по этой ссылке.
- Также работе софта препятствуют установленные на ПК античиты FaceIt и Riot Vanguard. Удалите их используя "Установка и Удаление Программ".
- Если у вас Windows 11, то обязательно нужно отключить изоляцию ядра и использовать этот фикс.
- Для запуска чита необходимо также отключить Защиту на основе репутации (SmartScreen):
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- В открывшемся окне отключите все параметры.
- Откройте меню ПУСК и введите в поиске "Защита на Основе репутации". Откройте это окно.
- Также убедитесь, что у вас установлен "Без Рамок" или "Оконный" режим экрана в настройках игры.
- Убедитесь, что у вас отключен Secure Boot в настройках BIOS.
- Убедитесь, что у вас отключена TPM 2.0 защита в настройках BIOS.
- Также должен быть включен UEFI для Boot режима в BIOS.
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