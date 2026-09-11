Morphine для Rainbow Six Siege (Морфин R6S)

Информация о чите

Встречайте новинку — Morphine для Rainbow Six Siege. Продукт с первых версий выделяется одним из самых красивых и современных интерфейсов среди мод-меню для R6S, качественной реализацией основных функций и удобной системой настройки. В арсенале доступен векторный AimBot, который отлично подойдет для аккуратного Legit-стиля. Настройте плавность, область захвата FOV, максимальную дистанцию, выбор части тела и работу только по видимым целям. При необходимости можно включить отображение рабочей области аимбота и настроить ее цвет. Не менее качественно реализован Player ESP с отдельными настройками для врагов и союзников. Доступны боксы, скелеты, шкалы здоровья, индикаторы и отображение погибших игроков. Особенностью Morphine является удобное окно ESP Preview, позволяющее настраивать визуальные элементы прямо в меню. Дополняет функционал встроенный Radar Hack с гибкой настройкой размера, дальности, прозрачности и маркеров. Morphine станет отличным выбором для тех, кто ищет стильное, понятное и надежное решение с необходимым функционалом для Rainbow Six Siege.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: UPlay (Ubisoft Connect), Steam, Epic Games, Microsoft Store
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Aim (Аимбот)

  • Enable – включает и выключает аимбот, также позволяет назначить клавишу активации
  • Visible Check – аимбот выбирает только видимые цели
  • Target Allies – позволяет наводиться на союзников
  • Smooth – настраивает плавность наведения на цель
  • FOV – размер области для захвата целей аимботом
  • FOV Draw – отображает область действия аимбота на экране
  • FOV Color – позволяет изменить цвет отображаемой области FOV
  • Max Distance – устанавливает максимальную дистанцию для захвата цели
  • Bone – позволяет выбрать часть тела для наведения (голова, шея, грудь, корпус)

Visuals (ВХ)

  • Enabled – включает и выключает визуальное отображение игроков
  • Enemy – настройка отображения ЕСП на врагов
  • Ally – настройка отображения ЕСП на союзников
  • Box – включить рамку/бокс на игроков
  • Health Bar – показать шкалу здоровья игроков
  • Skeleton – отображает скелет модели игроков
  • Dead Players – позволяет отображать погибших игроков
  • Draw Indicators – включает визуальные индикаторы
  • Radius – настраивает радиус расположения индикаторов
  • Size – изменяет размер индикаторов
  • Enable Radar – включает и выключает радар
  • Draw Map – отображает игроков на карте
  • Radar Size – изменяет размер радара
  • Radar Range – настраивает дистанцию отображения объектов на радаре
  • Radar Point Size – изменяет размер точек на радаре
  • Radar Opacity – настраивает прозрачность радара
  • ESP Preview – окно предпросмотра ваших ЕСП настроек
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