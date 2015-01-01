Byster External для Apex Legends (Бустер)
Информация о чите
Byster — проверенный временем external-софт для Apex Legends, ориентированный на аккуратную и легитную игру без перегруженных механик. Аимбот выполнен с упором на “человечность”: гибкая настройка FOV, сглаживания, шанс попадания и хуманайзер, а также предикт движения и компенсация отдачи. Это позволяет добиться стабильного и при этом максимально естественного поведения аима на любой дистанции. ESP/ВХ охватывает игроков и лут: боксы, здоровье, щиты, дистанция, оружие в руках. Loot ESP поддерживает удобные фильтры по категориям (оружие, броня, медикаменты и др.), что помогает быстро находить только нужные предметы без лишнего шума. Дополнительно реализованы movement-ассисты (auto slide, wall jump), Battle Mode для чистого интерфейса в бою и отображение наблюдателей. Гибкая кастомизация, поиск по настройкам и удобное меню делают Byster отличным выбором для комфортной игры.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam
Aimbot (Аим)
- Enable Aimbot – включить или выключить аимбот по врагам
- Aim Key – клавиша активации аимбота (работает при зажатии)
- Hitbox – выбор части тела для наведения (голова, шея, грудь, живот, ближайшая кость к прицелу)
- Hitchance – вероятность срабатывания аима (контроль "точности" / частоты захвата цели)
- FOV Circle – отображение окружности радиуса работы аимбота
- FOV – радиус зоны, в которой аимбот будет захватывать цели
- Smooth – плавность наведения (чем выше значение, тем медленнее и "естественнее" движение)
- Humanize – степень рандомизации и "человечности" аима
- Visibility Check – проверка видимости цели (аим работает только по видимым противникам)
- Bullet Prediction – предсказание движения цели с учётом скорости пули
- Recoil Compensation (RCS) – включить компенсацию отдачи оружия
- RCS Strength – сила компенсации отдачи
Players ESP (ВХ Игроки)
- Enable Players ESP – включить отображение игроков через стены (ESP)
- Box – отображать рамку вокруг игрока
- Filled Box – заливка фона внутри бокса цветом
- Box Type – внешнее оформление ЕСП боксов (обычный, только углы)
- Health Bar – отображать здоровье игрока (полоска HP)
- Shield Bar – отображать щит (броню)
- Nickname – показывать ник игрока
- Distance – отображать расстояние до цели
- Max Distance – максимальная дистанция отображения ESP
- Item In Hands – показывать оружие в руках игрока
- Snaplines – ЕСП линия от монитора до целей
Items ESP (ВХ на Лут)
- Enable Item ESP – включить отображение предметов
- Display Mode (Icon / Text) – режим отображения предметов (иконки или текст)
- Icon Scale – размер иконок предметов
- Distance – отображать расстояние до предметов
- Max Distance – максимальная дистанция отображения лута
- Death Box Color – цвет боксов с лутом (ящики убитых игроков)
- ESP Filiter – позволяет гибко настроить, какие предметы будут отображаться
- Оружие
- Патроны
- Броня
- Рюкзаки
- Шлемы
- Модификации оружия
- Гранаты
- Медикаменты
- Улучшения брони / Специальные предметы
- Прочие Предметы
- Лутбоксы Игроков
Другие функции Byster Apex
- Custom ESP Colors – отдельная вкладка для настройки цветов ЕСП элементов (боксы, лут, визчек и т.п.)
- Battle Mode – режим чистого интерфейса во время боя (скрывает Items ESP по нажатию бинда)
- Auto Wall Launch – автоматическое выполнение валджампа
- Auto Slide – автоматическое скольжение при передвижении
- Chance – шанс срабатывания мувемент ассистов (рандомизация для легитности)
- Show Spectators Amount – отображать количество наблюдателей (зрителей)
- Language – выбор языка интерфейса (английский, русский, китайский)
- Custom Window Size – изменение размера окна меню
- Menu Key – клавиша для открытия меню
- Custom UI Scale – изменение масштаба интерфейса
- By Search – можно найти любую функцию в строке поиска меню
Похожие Товары
COVCHEG Apex
- Точный Аимбот и мгновенный Триггербот
- ESP на игроков и лут с детальной информацией
- Простое меню и надежная защита от бана
Unnamed Apex Full
- Аимбот с множеством настроек под разные стили игры
- Детальный ESP с настраиваемыми цветами и фильтрами лута
- Стильное меню, система профилей с настройками и Battle-Mode
Memez Apex
- Internal-чит с простой установкой и стабильной работой
- Аимбот, ESP и Loot ESP в сбалансированном формате
- Battle Mode, конфиги и поддержка 3 языков
Fecurity Apex
- Премиальный aимбот с тонкой настройкой под стиль игры
- Красивый ESP с полной кастомизацией визуалов
- Night Mode, Free Camera и StreamProof-защита