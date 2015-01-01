Arcane для War Thunder (Аркейн Вар Тандер)
Информация о чите
Встречайте одну из самых свежих и ожидаемых новинок — Arcane для War Thunder! Этот приватный софт уже успел завоевать доверие игроков благодаря стабильности, качественной защите и глубокому функционалу. На данный момент Arcane предлагает максимально информативный ESP (ВХ) для всех видов техники. Для танков — подробные данные об экипаже, башне, двигателе, трансмиссии и других модулях. Для авиации — чёткое отображение противников, союзников и даже ботов, что делает воздушные бои ещё более контролируемыми. Каждый элемент ESP можно гибко настроить под себя: регулируйте цвета, отображаемые элементы, прозрачность и расстояние прорисовки. Встроенная система конфигов позволит сохранить ваши предпочтения и легко делиться настройками с друзьями. Разработчики уже анонсировали скорое добавление аимбота, который, как и во всех продуктах Arcane, будет отличаться высокой точностью, плавностью и естественностью прицеливания. Помимо богатого функционала, чит радует удобным и стильным меню, минимальной нагрузкой на систему и надёжной защитой, снижающей риск блокировки до минимума. Arcane для War Thunder — это ваш шанс получить стратегическое преимущество и полностью раскрыть свой потенциал на полях сражений.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Gaijin
ВХ на Танк (ESP)
- Box - ВХ на танки игроков в виде боксов (коробок)
- Box Style - настройка типа, цвета и других параметров боксов
- Visible Check - игроки в прямо видимости и за преградой окрашены разными цветами
- Name - показывать ники игроков
- Distance - расстояние до танков в метрах
- Vehicle Name - название техники
- Snaplines - ВХ в виде линий до танков
- Max Distance - дальность действия ВХ
- Башня
- Корпус
- Командир
- Заряжающий
- Водитель
- Трансмиссия
- Топливо
- Двигатель
- Боеприпасы
- Оружие
ВХ на Самолеты (WH)
- Box - ВХ в виде коробок (боксов)
- Box Style - настройка типа, цвета и других параметров коробок
- Name - отображать имена игроков
- Distance - расстояние до самолетов в метрах
- Vehicle Name - имя самолетов
- Snaplines - ВХ в виде линий до самолетов
- Draw Bots - показывтаь ботов
- Draw Teammates - показывать союзников
- Max Distance - расстояние работы ЕСП
Другие фичи Arcane WT
- Menu Key - клавиша для открытия меню чита (можно менять)
- Unload Key - клавиша для безопасного отключения чита из игры
- Battle Mode - выключить весь ВХ кроме игроков
- Crosshair - включить статичный прицел по центру экрана
- Languages - поддержка трех языков (английский, русский, китайский)
- Configs - система профилей с настройками (создать, сохранить, загрузить, поделиться, удалить)
