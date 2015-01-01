Информация о чите

Встречайте одну из самых свежих и ожидаемых новинок — Arcane для War Thunder! Этот приватный софт уже успел завоевать доверие игроков благодаря стабильности, качественной защите и глубокому функционалу. На данный момент Arcane предлагает максимально информативный ESP (ВХ) для всех видов техники. Для танков — подробные данные об экипаже, башне, двигателе, трансмиссии и других модулях. Для авиации — чёткое отображение противников, союзников и даже ботов, что делает воздушные бои ещё более контролируемыми. Каждый элемент ESP можно гибко настроить под себя: регулируйте цвета, отображаемые элементы, прозрачность и расстояние прорисовки. Встроенная система конфигов позволит сохранить ваши предпочтения и легко делиться настройками с друзьями. Разработчики уже анонсировали скорое добавление аимбота, который, как и во всех продуктах Arcane, будет отличаться высокой точностью, плавностью и естественностью прицеливания. Помимо богатого функционала, чит радует удобным и стильным меню, минимальной нагрузкой на систему и надёжной защитой, снижающей риск блокировки до минимума. Arcane для War Thunder — это ваш шанс получить стратегическое преимущество и полностью раскрыть свой потенциал на полях сражений.