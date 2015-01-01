Arcane для War Thunder (Аркейн Вар Тандер)

Информация о чите

Встречайте одну из самых свежих и ожидаемых новинок — Arcane для War Thunder! Этот приватный софт уже успел завоевать доверие игроков благодаря стабильности, качественной защите и глубокому функционалу. На данный момент Arcane предлагает максимально информативный ESP (ВХ) для всех видов техники. Для танков — подробные данные об экипаже, башне, двигателе, трансмиссии и других модулях. Для авиации — чёткое отображение противников, союзников и даже ботов, что делает воздушные бои ещё более контролируемыми. Каждый элемент ESP можно гибко настроить под себя: регулируйте цвета, отображаемые элементы, прозрачность и расстояние прорисовки. Встроенная система конфигов позволит сохранить ваши предпочтения и легко делиться настройками с друзьями. Разработчики уже анонсировали скорое добавление аимбота, который, как и во всех продуктах Arcane, будет отличаться высокой точностью, плавностью и естественностью прицеливания. Помимо богатого функционала, чит радует удобным и стильным меню, минимальной нагрузкой на систему и надёжной защитой, снижающей риск блокировки до минимума. Arcane для War Thunder — это ваш шанс получить стратегическое преимущество и полностью раскрыть свой потенциал на полях сражений.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Gaijin
ВХ на Танк (ESP)

  • Box - ВХ на танки игроков в виде боксов (коробок)
  • Box Style - настройка типа, цвета и других параметров боксов
  • Visible Check - игроки в прямо видимости и за преградой окрашены разными цветами
  • Name - показывать ники игроков
  • Distance - расстояние до танков в метрах
  • Vehicle Name - название техники
  • Snaplines - ВХ в виде линий до танков
  • Max Distance - дальность действия ВХ
  • Башня
  • Корпус
  • Командир
  • Заряжающий
  • Водитель
  • Трансмиссия
  • Топливо
  • Двигатель
  • Боеприпасы
  • Оружие

ВХ на Самолеты (WH)

  • Box - ВХ в виде коробок (боксов)
  • Box Style - настройка типа, цвета и других параметров коробок
  • Name - отображать имена игроков
  • Distance - расстояние до самолетов в метрах
  • Vehicle Name - имя самолетов
  • Snaplines - ВХ в виде линий до самолетов
  • Draw Bots - показывтаь ботов
  • Draw Teammates - показывать союзников
  • Max Distance - расстояние работы ЕСП

Другие фичи Arcane WT

  • Menu Key - клавиша для открытия меню чита (можно менять)
  • Unload Key - клавиша для безопасного отключения чита из игры
  • Battle Mode - выключить весь ВХ кроме игроков
  • Crosshair - включить статичный прицел по центру экрана
  • Languages - поддержка трех языков (английский, русский, китайский)
  • Configs - система профилей с настройками (создать, сохранить, загрузить, поделиться, удалить)

