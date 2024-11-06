Memez War Thunder (Мемез Вар Тандер)

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Информация о чите

На этой странице вы можете познакомиться с одним из наших продуктов для игры War Thunder - чит Memez. Данный софт хоть и не включает в себя огромного количества различных видов взлома, тем не менее является очень качественным и удобным для использования. Здесь есть удобный ЕСП, который поможет видеть вражескую военную технику и различную информацию о ней, помощь в предикте для более меткой стрельбы из артиллерийских орудий, подсветка авиабомб и других снарядов, а также радар и окно со списком техники врага. Производительность этого ПО находится на высоком уровне, использование мемез не должно вызвать снижения ФПС в игре. Безопасности также уделено немало внимания, поэтому риск бана должен быть достаточно низким. Короче говоря, чит Мемез для Вар Тандер представляет из себя удобный и безопасный продукт по очень привлекательной цене.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, War Thunder Launcher

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ESP (Wallhack)

  • Enable Player ESP - включить ВХ для отображения игроков
  • Name - показывать никнеймы игроков
  • Unit Type - отображение типа (класса) врага
  • Distance - расстояние в метрах до цели
  • Rocket - отображение выпущенных ракет
  • Bomb - показывать сброшенные бомбы
  • Unit List - окно со списком юнитов на карте, показано количество по классам
  • Radar - окно радара показывающего расположение игроков
  • Radar Distance - дальность работы радара

Другие возможности Memez War Thunder

  • Prediction - помощь в стрельбе на опережение
  • Unit Selection - выбор цели для предикта
  • Bomb Prediction - предугадывание точки в которую надо сбросить бомбу чтобы попасть
  • Penetration Crosshair - прицел показывающий шанс пробития
  • CFG System - возможность сохранять и загружать настройки чита Memez
  • Language - меню софта Мемез для War Thunder доступно на 2 языках: русский и английский
  • Menu Key - возможность бинда своей клавиши для вызова меню