First Hunt для Вар Тандер (War Thunder)
Информация о чите
First Hunt для War Thunder — функциональное приватное решение с современным интерфейсом и широким набором возможностей для наземных, воздушных и морских сражений. Софт сочетает точный аимбот, детализированный ESP, отображение внутренних модулей техники и встроенный радар, предоставляя максимум информации о происходящем на поле боя. ESP позволяет видеть технику противников, дистанцию, никнеймы, состояние перезарядки, точки упреждения, а также отображает внутренние модули, включая экипаж, боекомплект, топливные баки и другие уязвимые элементы. Дополняют функционал встроенный 2D-радар, отображение трассеров ракет, бомб и ПТУР с гибкой настройкой времени их отображения, а также ряд полезных вспомогательных функций. Благодаря высокой информативности и удобному меню First Hunt отлично подойдет как для новичков, так и для опытных игроков War Thunder.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Gaijin
Аимбот
- Aimbot – включает автоматическое наведение на цель
- Lock Key – назначает клавишу захвата цели
- Aim Key – назначает клавишу активации аимбота
ВХ
- Visible Check – отображает видимые/невидимые цели разными цветами
- Visual Prediction – отображает точку упреждения с учетом баллистики
- Distance – отображает расстояние до цели
- Unit Name – отображает название техники
- Nickname – отображает ники игроков
- 3D Box – отображает трехмерные рамки (боксы) вокруг техники
- Reload Bar – отображает прогресс перезарядки противника
- Invulnerable – отображает неуязвимые цели
- Bomb Point – отображает точку падения авиабомбы
- SPAA Counter – отображает количество вражеских средств ПВО
- Air Targets Counter – отображает количество вражеской авиации
Модули
- Modules – отображает внутренние модули техники
- Gun Barrel – отображает ствол орудия
- Cannon Breech – отображает казенник
- Crew – отображает экипаж
- Fuel Tank – отображает топливные баки
- Ammo Rack – отображает боеукладку
- Body – отображает корпус техники
Трассеры
- Tracers – отображает трассеры боеприпасов
- Missile Tracer Time – позволяет изменить время отображения трассеров ПТУР (настраивается)
- Bomb Tracer Time – позволяет изменить время отображения трассеров бомб (настраивается)
- Rocket Tracer Time – позволяет изменить время отображения трассеров авиационных ракет (настраивается)
Радар-хак
- Radar – отображает двухмерный радар
- Tanks – отображает танки на радаре
- Planes – отображает самолеты на радаре
- Ships – отображает корабли на радаре
- Locked Target – отображает захваченную цель на радаре
- Rockets – отображает ракеты на радаре
- Bombs – отображает бомбы на радаре
- Missiles – отображает ПТУР на радаре
Другие фичи First Hunt WT
- Enable FPS – отображает текущий FPS
- Arcade Crosshair – отображает дополнительный прицел
- Arcade Markers – отображает игровые маркеры
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