Информация о чите

First Hunt для War Thunder — функциональное приватное решение с современным интерфейсом и широким набором возможностей для наземных, воздушных и морских сражений. Софт сочетает точный аимбот, детализированный ESP, отображение внутренних модулей техники и встроенный радар, предоставляя максимум информации о происходящем на поле боя. ESP позволяет видеть технику противников, дистанцию, никнеймы, состояние перезарядки, точки упреждения, а также отображает внутренние модули, включая экипаж, боекомплект, топливные баки и другие уязвимые элементы. Дополняют функционал встроенный 2D-радар, отображение трассеров ракет, бомб и ПТУР с гибкой настройкой времени их отображения, а также ряд полезных вспомогательных функций. Благодаря высокой информативности и удобному меню First Hunt отлично подойдет как для новичков, так и для опытных игроков War Thunder.