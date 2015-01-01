First Hunt для Вар Тандер (War Thunder)

Информация о чите

First Hunt для War Thunder — функциональное приватное решение с современным интерфейсом и широким набором возможностей для наземных, воздушных и морских сражений. Софт сочетает точный аимбот, детализированный ESP, отображение внутренних модулей техники и встроенный радар, предоставляя максимум информации о происходящем на поле боя. ESP позволяет видеть технику противников, дистанцию, никнеймы, состояние перезарядки, точки упреждения, а также отображает внутренние модули, включая экипаж, боекомплект, топливные баки и другие уязвимые элементы. Дополняют функционал встроенный 2D-радар, отображение трассеров ракет, бомб и ПТУР с гибкой настройкой времени их отображения, а также ряд полезных вспомогательных функций. Благодаря высокой информативности и удобному меню First Hunt отлично подойдет как для новичков, так и для опытных игроков War Thunder.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Gaijin
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Аимбот

  • Aimbot – включает автоматическое наведение на цель
  • Lock Key – назначает клавишу захвата цели
  • Aim Key – назначает клавишу активации аимбота

ВХ

  • Visible Check – отображает видимые/невидимые цели разными цветами
  • Visual Prediction – отображает точку упреждения с учетом баллистики
  • Distance – отображает расстояние до цели
  • Unit Name – отображает название техники
  • Nickname – отображает ники игроков
  • 3D Box – отображает трехмерные рамки (боксы) вокруг техники
  • Reload Bar – отображает прогресс перезарядки противника
  • Invulnerable – отображает неуязвимые цели
  • Bomb Point – отображает точку падения авиабомбы
  • SPAA Counter – отображает количество вражеских средств ПВО
  • Air Targets Counter – отображает количество вражеской авиации

Модули

  • Modules – отображает внутренние модули техники
  • Gun Barrel – отображает ствол орудия
  • Cannon Breech – отображает казенник
  • Crew – отображает экипаж
  • Fuel Tank – отображает топливные баки
  • Ammo Rack – отображает боеукладку
  • Body – отображает корпус техники

Трассеры

  • Tracers – отображает трассеры боеприпасов
  • Missile Tracer Time – позволяет изменить время отображения трассеров ПТУР (настраивается)
  • Bomb Tracer Time – позволяет изменить время отображения трассеров бомб (настраивается)
  • Rocket Tracer Time – позволяет изменить время отображения трассеров авиационных ракет (настраивается)

Радар-хак

  • Radar – отображает двухмерный радар
  • Tanks – отображает танки на радаре
  • Planes – отображает самолеты на радаре
  • Ships – отображает корабли на радаре
  • Locked Target – отображает захваченную цель на радаре
  • Rockets – отображает ракеты на радаре
  • Bombs – отображает бомбы на радаре
  • Missiles – отображает ПТУР на радаре

Другие фичи First Hunt WT

  • Enable FPS – отображает текущий FPS
  • Arcade Crosshair – отображает дополнительный прицел
  • Arcade Markers – отображает игровые маркеры
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