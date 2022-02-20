Чит Fecurity для игры War Thunder (Фесурити Вар Тандер)
Информация о чите
Чит Fecurity для игры War Thunder не нуждается в особом представлении. Продукты от этого разработчика всегда держат определенную планку качества. За умеренную плату вы получаете достойный софт со всем необходимым функционалом. Кроме того, учитывая особенности игры War Thunder, была проделана дополнительная работа по безопасности, поэтому здесь присутствует Stream Proof. В остальном всё достаточно просто: плавный Wallhack и несколько Misc. Приятным будет тот факт, что чит Fecurity сделан по технологии Internal, это гарантирует высокую производительность и отсутствие снижения ФПС в игре при использовании взлома. Надеемся, что мы смогли вас заинтересовать этим интересным предложением.
Внимание, Данный чит работает только с процессорами Intel!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11
- Процессор: Only Intel
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, War Thunder, Arcade, EAC
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Player ESP (ВХ в чите Fecurity для War Thunder)
- Enabled - Активировать Wallhack для War Thunder
- Enemy Only - в этом режиме Wallhack показывает только противников
- Box ESP - ВХ в виде 3D коробок
- Box Outline - дополнительная обводка коробок
- Show Reloader - показывать перезарядку врагов
- Distance - расстояние до противников
- Max Distance - ограничить дальность работы ESP
- Nickname - показывать никнеймы игроков
- Type of Tank / Plane - разновидность техники (лёгкий танк, тяжелый танк и др.)
- Name (Model) of Tank / Plane - название модели техники игрока
- Custom Colors - детальная настройка цветов для ESP
- Projectiles - показывает выпущенные снаряды