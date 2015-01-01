SMG War Thunder (СМГ Вар Тандер)

Информация о чите

Новинка в нашем магазине — приватный чит от команды SMG для War Thunder, многопользовательской онлайн-игры о сражениях на танках, самолётах и кораблях. Продукт отличается широким функционалом, качественной проработкой и стильным меню для удобного управления всеми настройками. Основу составляет мощный и меткий аимбот, который значительно упростит ведение боя. Также в наличии Wallhack с возможностью отдельной настройки отображения разных типов противников. Помимо этого, вас ждут дополнительные эксплойты, встроенный радар и Map Informer — идеальный набор для полного контроля над полем боя. Чит легко запускается, не требует сложной настройки, и подойдёт как опытным пользователям, так и новичкам. Для обхода HWID-блокировок предусмотрен встроенный спуфер. Интерфейс доступен на русском и английском языках. Если вы ищете качественный, функциональный и безопасный чит для War Thunder — SMG станет отличным выбором!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, War Thunder, Arcade, EAC
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ВХ

  • Tanks - показывать танки, отдельные настройки для них
  • Planes - показывать самолёты, отдельные настройки для авиации
  • Ships - отображение кораблей и отдельные настройки для флота
  • Artillery - показ артиллерии и отдельные для неё настройки
  • Box - есп в виде коробок
  • Filled Box - залить фон коробок
  • Name - никнеймы игроков
  • Vehicle Name - названия танков / артиллерии / самолетов / кораблей
  • Distance - расстояние до целей
  • Icon - иконки по типу техники
  • Prediction - точка для стрельбы на упреждение
  • Look Direction - направление взгляда игрока
  • Visible Check - разными цветами показывать видимых и невидимых врагов
  • Reload Bar - индикатор перезарядки врагов
  • Max Distance - дальность работы ЕСП

Аимбот

  • Enable - включить/выключить аимбот
  • Aim Key - выбор клавиши для активации аима
  • Auto Switch - автоматическая смена цели аима
  • Ignore Bots - аим не стреляет в ботов
  • Visible Check - огонь только по целям не за стенами
  • FOV - настройка области работы аимбота
  • Draw FOV - показывать область работы аима на экране
  • FOV Color - цвет круга показывающего область аима

Доп. Возможности ВХ

  • Radar - окно радара с отображением все информации ЕСП на нём
  • Missiles - отображение выпущенных ракет (торпед)
  • Bombs - авиабомбы
  • Bases (only air) - отображение наземных баз, только для воздушных боев
  • Map Informer - окно с отображением информации о количестве объектов на карте
  • Категории Map Informer: Боевые Самолёты, Бомбардировщики, Истребители, Легкие Танки, Средние Танки, Тяжелые танки, SPAA, Корабли

Misc (Другие Возможности SMG War Thunder)

  • Zoom Limit - позволяет убрать лимит зума в прицеле
  • Rocket Indicator - индикатор выпущенных врагами рокет
  • Arcade Steering Mode - аркадный режим управления
  • Show Bomb Crosshair - показывать прицел для более удобного сбрасывания бомб
  • Show Ballistic Crosshair - показывать прицел учитывающий баллистику снарядов
  • Configs - возможность сохранять/загружать свои настройки чита СМГ Вар Тандер
  • Language - меню доступно на 2 языках: русском и английском
  • Spoofer - встроенный HWID-Spoofer для обхода бана
  • Custom Colors - вы можете выбирать цвета почти для всех визуальных функций

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