SMG War Thunder (СМГ Вар Тандер)
Информация о чите
Новинка в нашем магазине — приватный чит от команды SMG для War Thunder, многопользовательской онлайн-игры о сражениях на танках, самолётах и кораблях. Продукт отличается широким функционалом, качественной проработкой и стильным меню для удобного управления всеми настройками. Основу составляет мощный и меткий аимбот, который значительно упростит ведение боя. Также в наличии Wallhack с возможностью отдельной настройки отображения разных типов противников. Помимо этого, вас ждут дополнительные эксплойты, встроенный радар и Map Informer — идеальный набор для полного контроля над полем боя. Чит легко запускается, не требует сложной настройки, и подойдёт как опытным пользователям, так и новичкам. Для обхода HWID-блокировок предусмотрен встроенный спуфер. Интерфейс доступен на русском и английском языках. Если вы ищете качественный, функциональный и безопасный чит для War Thunder — SMG станет отличным выбором!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, War Thunder, Arcade, EAC
ВХ
- Tanks - показывать танки, отдельные настройки для них
- Planes - показывать самолёты, отдельные настройки для авиации
- Ships - отображение кораблей и отдельные настройки для флота
- Artillery - показ артиллерии и отдельные для неё настройки
- Box - есп в виде коробок
- Filled Box - залить фон коробок
- Name - никнеймы игроков
- Vehicle Name - названия танков / артиллерии / самолетов / кораблей
- Distance - расстояние до целей
- Icon - иконки по типу техники
- Prediction - точка для стрельбы на упреждение
- Look Direction - направление взгляда игрока
- Visible Check - разными цветами показывать видимых и невидимых врагов
- Reload Bar - индикатор перезарядки врагов
- Max Distance - дальность работы ЕСП
Аимбот
- Enable - включить/выключить аимбот
- Aim Key - выбор клавиши для активации аима
- Auto Switch - автоматическая смена цели аима
- Ignore Bots - аим не стреляет в ботов
- Visible Check - огонь только по целям не за стенами
- FOV - настройка области работы аимбота
- Draw FOV - показывать область работы аима на экране
- FOV Color - цвет круга показывающего область аима
Доп. Возможности ВХ
- Radar - окно радара с отображением все информации ЕСП на нём
- Missiles - отображение выпущенных ракет (торпед)
- Bombs - авиабомбы
- Bases (only air) - отображение наземных баз, только для воздушных боев
- Map Informer - окно с отображением информации о количестве объектов на карте
- Категории Map Informer: Боевые Самолёты, Бомбардировщики, Истребители, Легкие Танки, Средние Танки, Тяжелые танки, SPAA, Корабли
Misc (Другие Возможности SMG War Thunder)
- Zoom Limit - позволяет убрать лимит зума в прицеле
- Rocket Indicator - индикатор выпущенных врагами рокет
- Arcade Steering Mode - аркадный режим управления
- Show Bomb Crosshair - показывать прицел для более удобного сбрасывания бомб
- Show Ballistic Crosshair - показывать прицел учитывающий баллистику снарядов
- Configs - возможность сохранять/загружать свои настройки чита СМГ Вар Тандер
- Language - меню доступно на 2 языках: русском и английском
- Spoofer - встроенный HWID-Spoofer для обхода бана
- Custom Colors - вы можете выбирать цвета почти для всех визуальных функций
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