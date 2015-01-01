Информация о чите

Новинка в нашем магазине — приватный чит от команды SMG для War Thunder, многопользовательской онлайн-игры о сражениях на танках, самолётах и кораблях. Продукт отличается широким функционалом, качественной проработкой и стильным меню для удобного управления всеми настройками. Основу составляет мощный и меткий аимбот, который значительно упростит ведение боя. Также в наличии Wallhack с возможностью отдельной настройки отображения разных типов противников. Помимо этого, вас ждут дополнительные эксплойты, встроенный радар и Map Informer — идеальный набор для полного контроля над полем боя. Чит легко запускается, не требует сложной настройки, и подойдёт как опытным пользователям, так и новичкам. Для обхода HWID-блокировок предусмотрен встроенный спуфер. Интерфейс доступен на русском и английском языках. Если вы ищете качественный, функциональный и безопасный чит для War Thunder — SMG станет отличным выбором!