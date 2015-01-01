Arcane Full для War Thunder (Аркейн Вар Тандер)

Информация о чите

Встречайте полную версию приватного чита Arcane для War Thunder — профессиональное решение для тех, кто ценит точность, стабильность и комфорт в каждой битве. Arcane обеспечивает полное тактическое преимущество на поле боя: высокоточный аимбот для безупречных попаданий по врагам на земле и в воздухе; детализированный ESP (ВХ) на танки с подсветкой ключевых элементов — башни, двигателя, трансмиссии, экипажа (водитель, наводчик, заряжающий и т.д.); информативный ESP на самолёты, включая союзников, врагов и ботов; опциональный Battle Mode — активный боевой режим для максимальной эффективности в динамичных схватках. Удобная система профилей позволяет сохранять и быстро переключать настройки под разные стили игры. Красивое и интуитивное меню обеспечивает лёгкую навигацию, а отличная оптимизация гарантирует стабильный FPS без лагов и просадок. Arcane Full для War Thunder — это не просто чит, это технологичное оружие, дающее вам контроль над небом и землёй. Испытайте преимущества профессионального софта и станьте по-настоящему непобедимым!

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam, Gaijin
Аимбот (Aim Bot)

  • Enabled - включить/выключить Аимбот
  • Aim Mode - режим работы аимбота (всегда, по нажатию)
  • Aim Key - клавиши для активации аима
  • Prediction - предсказывает траекторию наведения
  • Visible Check - аим только на видимых врагов
  • Aim Target - цели на которые будет работать аим (боты, тиммейты, враги)
  • Aim Position - позиция прицеливания
  • FOV - область действия аимбота по окружности вокруг прицела
  • Draw FOV - показать область действия аимбота в виде окружности
  • FOV Style - настройка визуалов окружности аимбота
  • Smooth - сглаживание движений аимбота
  • Max Distance - дальность работы аимбота в метрах

ВХ на Танк (ESP)

  • Box - ВХ на танки игроков в виде боксов (коробок)
  • Box Style - настройка типа, цвета и других параметров боксов
  • Visible Check - игроки в прямо видимости и за преградой окрашены разными цветами
  • Name - показывать ники игроков
  • Distance - расстояние до танков в метрах
  • Vehicle Name - название техники
  • Snaplines - ВХ в виде линий до танков
  • Max Distance - дальность действия ВХ
  • Башня
  • Корпус
  • Командир
  • Заряжающий
  • Водитель
  • Трансмиссия
  • Топливо
  • Двигатель
  • Боеприпасы
  • Оружие

ВХ на Самолеты (WH)

  • Box - ВХ в виде коробок (боксов)
  • Box Style - настройка типа, цвета и других параметров коробок
  • Name - отображать имена игроков
  • Distance - расстояние до самолетов в метрах
  • Vehicle Name - имя самолетов
  • Snaplines - ВХ в виде линий до самолетов
  • Draw Bots - показывтаь ботов
  • Draw Teammates - показывать союзников
  • Max Distance - расстояние работы ЕСП

Другие функции Arcane Full WT

  • Menu Key - клавиша для открытия меню чита (можно менять)
  • Unload Key - клавиша для безопасного отключения чита из игры
  • Battle Mode - выключить весь ВХ кроме игроков
  • Crosshair - включить статичный прицел по центру экрана
  • Languages - поддержка трех языков (английский, русский, китайский)
  • Configs - система профилей с настройками (создать, сохранить, загрузить, поделиться, удалить)

