Arcane Full для War Thunder (Аркейн Вар Тандер)
Информация о чите
Встречайте полную версию приватного чита Arcane для War Thunder — профессиональное решение для тех, кто ценит точность, стабильность и комфорт в каждой битве. Arcane обеспечивает полное тактическое преимущество на поле боя: высокоточный аимбот для безупречных попаданий по врагам на земле и в воздухе; детализированный ESP (ВХ) на танки с подсветкой ключевых элементов — башни, двигателя, трансмиссии, экипажа (водитель, наводчик, заряжающий и т.д.); информативный ESP на самолёты, включая союзников, врагов и ботов; опциональный Battle Mode — активный боевой режим для максимальной эффективности в динамичных схватках. Удобная система профилей позволяет сохранять и быстро переключать настройки под разные стили игры. Красивое и интуитивное меню обеспечивает лёгкую навигацию, а отличная оптимизация гарантирует стабильный FPS без лагов и просадок. Arcane Full для War Thunder — это не просто чит, это технологичное оружие, дающее вам контроль над небом и землёй. Испытайте преимущества профессионального софта и станьте по-настоящему непобедимым!
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam, Gaijin
Аимбот (Aim Bot)
- Enabled - включить/выключить Аимбот
- Aim Mode - режим работы аимбота (всегда, по нажатию)
- Aim Key - клавиши для активации аима
- Prediction - предсказывает траекторию наведения
- Visible Check - аим только на видимых врагов
- Aim Target - цели на которые будет работать аим (боты, тиммейты, враги)
- Aim Position - позиция прицеливания
- FOV - область действия аимбота по окружности вокруг прицела
- Draw FOV - показать область действия аимбота в виде окружности
- FOV Style - настройка визуалов окружности аимбота
- Smooth - сглаживание движений аимбота
- Max Distance - дальность работы аимбота в метрах
ВХ на Танк (ESP)
- Box - ВХ на танки игроков в виде боксов (коробок)
- Box Style - настройка типа, цвета и других параметров боксов
- Visible Check - игроки в прямо видимости и за преградой окрашены разными цветами
- Name - показывать ники игроков
- Distance - расстояние до танков в метрах
- Vehicle Name - название техники
- Snaplines - ВХ в виде линий до танков
- Max Distance - дальность действия ВХ
- Башня
- Корпус
- Командир
- Заряжающий
- Водитель
- Трансмиссия
- Топливо
- Двигатель
- Боеприпасы
- Оружие
ВХ на Самолеты (WH)
- Box - ВХ в виде коробок (боксов)
- Box Style - настройка типа, цвета и других параметров коробок
- Name - отображать имена игроков
- Distance - расстояние до самолетов в метрах
- Vehicle Name - имя самолетов
- Snaplines - ВХ в виде линий до самолетов
- Draw Bots - показывтаь ботов
- Draw Teammates - показывать союзников
- Max Distance - расстояние работы ЕСП
Другие функции Arcane Full WT
- Menu Key - клавиша для открытия меню чита (можно менять)
- Unload Key - клавиша для безопасного отключения чита из игры
- Battle Mode - выключить весь ВХ кроме игроков
- Crosshair - включить статичный прицел по центру экрана
- Languages - поддержка трех языков (английский, русский, китайский)
- Configs - система профилей с настройками (создать, сохранить, загрузить, поделиться, удалить)
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
Arcane War Thunder
- Детальный ESP на танки и самолёты с полным набором информации
- Гибкие настройки, система конфигов и минимальная нагрузка на FPS
- Высокий уровень защиты и стабильная работа
War Thunder Fecurity Hack
- Лучший Чит для Вар Тандер!
- Низкий шанс бана и долгий Undetected
- Использование софта не снижает ваш ФПС
SMG War Thunder
- ESP (WH) с детальной настройкой отображения
- Мощный и Точный Аимбот для Вар Тандер
- Мап Информер, Misc Эксплойты и HWID-Spoofer
Memez War Thunder Cheat
- Удобный ESP для Вар Тандер без снижения ФПС
- Prediction, Радар и список техники врага
- Возможность поставить русский язык в меню софта