Mason Internal для War Thunder (Масон Вар Тундра)

Информация о чите

Mason Internal для War Thunder — одно из самых функциональных решений на рынке, созданное на новой internal-архитектуре разработчика Mason. Благодаря прямой работе внутри игры софт предлагает впечатляющий набор возможностей и детальную настройку практически каждого параметра под любой стиль игры — от комфортного легита до максимально агрессивного геймплея. Особого внимания заслуживает продвинутый аим-комплекс с Silent Aim, системой автоматического упреждения целей (Autolead), автоскаутом и автоматической артиллерией. Для техники реализован мощный ESP с отображением перезарядки, ремонта, дистанции, названия техники и подсветкой через препятствия с помощью Chams. Отдельным преимуществом Mason Internal является Modules ESP, позволяющий видеть расположение экипажа, двигателя, трансмиссии, боекомплекта и других критически важных узлов техники. Дополняют функционал отображение снарядов и ракет в реальном времени, расширенный радар, модификация игрового окружения, разблокировка дополнительных камер и огромный набор HUD-инструментов. Дополнительно в софте присутствует фирменная система Map Finder, которая автоматически анализирует карты во время матчмейкинга и позволяет избегать нежелательных локаций, подключаясь только к подходящим боям.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: Nvidia & AMD
  • Клиент: Steam, Gaijin
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Аимбот (Aim Bot)

  • Enabled Aimpoint – включение аимбота с наведением в выбранную точку цели
  • Aimpoint Key – выбор клавиши активации аимбота
  • Aimpoint Size – настройка размера зоны захвата цели
  • Aimpoint Fill – заполнение области FOV сплошным цветом
  • Silent Aim to Point – скрытое наведение без визуального перемещения прицела
  • Silent Aim Visible Only – сайлент аим только на видимые цели
  • Draw Aimpoint FOV – отображение зоны работы аимбота на экране
  • Dynamic FOV Point – динамическое изменение зоны захвата в зависимости от ситуации
  • Enabled Autolead – автоматический расчёт упреждения для движущихся целей
  • Autolead FOV – настройка радиуса поиска целей для упреждения
  • Draw Autolead FOV – отображение зоны работы автолевинга
  • Dynamic FOV Point – динамическое изменение радиуса захвата целей
  • Disable on Aircraft – отключение функции при управлении авиацией
  • Autolead on Visible Only – расчёт упреждения только для видимых целей
  • Reset Lead if No Target – автоматический сброс упреждения при отсутствии цели
  • Enabled Autoscout – автоматическое обнаружение и разведка целей
  • Available Check – проверка доступности цели перед выполнением разведки
  • Enabled Auto Artillery – автоматическое наведение артиллерии по выбранным целям
  • Repair Only – работа функции только для ремонтных целей и техники
  • Enable Type Filter – включение фильтрации целей по типу техники
  • Tank Type – выбор типов техники для работы артиллерии (например, лёгкие и средние танки)

ВХ на Игроков

  • Enabled Enemy ESP – включение отображения противников в виде коробок (боксов)
  • Box ESP – отображение рамки вокруг целей
  • Box Type – выбор типа рамки (угловая, полная и другие варианты)
  • Box Thickness – настройка толщины линий рамки
  • Corner Box Scale – настройка размера углов рамки
  • Draw Forepart of Box – отображение передней части рамки относительно направления техники
  • Enable Corpses Box – отображение рамок вокруг уничтоженной техники
  • Enable Invul Box – отображение техники с временной неуязвимостью
  • Show Reload Timer – отображение таймера перезарядки противника
  • Show Repair Timer – отображение таймера ремонта техники
  • Override Box Color When Repair – изменение цвета рамки во время ремонта техники
  • Show Unit Name – отображение названия техники или юнита
  • Show Distance – отображение расстояния до цели
  • Type of Distance – выбор формата отображения дистанции
  • Chams – ВХ подсветка моделей техники через объекты и препятствия
  • Chams Type – выбор типа подсветки модели
  • Chams Border Scale – настройка толщины и размера контура подсветки
  • Override Selected Color – использование пользовательских цветов для подсветки

ВХ на Модули Техники

  • Enabled Modules ESP – включение отображения внутренних модулей техники
  • Enabled Additional Color – использование дополнительных цветов для разных типов модулей
  • Entity Type – выбор типа техники для отображения модулей
  • Ammo Body – отображение боекомплекта в корпусе техники
  • Ammo Turret – отображение боекомплекта в башне
  • Commander – отображение местоположения командира экипажа
  • Gunner – отображение местоположения наводчика
  • Loader – отображение местоположения заряжающего
  • Driver – отображение местоположения механика-водителя
  • Engine – отображение двигателя техники
  • Transmission – отображение трансмиссии
  • Gun Barrel – отображение ствола орудия
  • Cannon Breech – отображение казённой части орудия
  • Coaxial Gun (Cls) – отображение спаренного вооружения
  • Module Color – настройка цвета отображения каждого отдельного модуля техники
  • Additional Color – настройка альтернативного цвета для выделения выбранных модулей и компонентов техники

Bullet ESP (Снаряды)

  • Enabled Bullet ESP – включение отображения снарядов и пуль
  • Entity Type – выбор типа техники или объекта для отслеживания боеприпасов
  • Gun Bullet Type – выбор типа отображаемых боеприпасов
  • Fill Bullet Circle – заполнение маркера снаряда сплошным цветом
  • Bullet ESP Size – настройка размера маркера снаряда
  • Show Bullet Trajectory – отображение траектории полёта снаряда
  • Type of Bullet Trajectory – выбор режима отображения траектории
  • Bullet Trajectory Time – настройка длительности отображения траектории полёта
  • Bullet Trajectory Update Time – настройка частоты обновления траектории снаряда
  • Bullet Color – настройка цвета отображения снарядов и их траекторий

Rocket ESP (Ракеты)

  • Enabled Rocket ESP – включение отображения ракет
  • Entity Type – выбор владельца ракеты для отображения (локальный игрок, союзник или противник)
  • Rocket ESP Color – настройка цвета отображения ракет
  • Rocket Directory ESP – отображение траектории полёта ракеты
  • Rocket Dir Color – настройка цвета траектории ракеты
  • Rocket Dir Time – настройка времени отображения траектории полёта
  • Show Rocket Distance – отображение расстояния до ракеты
  • Type of Distance – выбор единицы измерения дистанции (метры, километры или мили)

World Changer

  • No Trees – удаление деревьев с карты для улучшения обзора
  • No Trees Key – назначение горячей клавиши для быстрого включения и отключения удаления деревьев
  • No Fallen Trees – удаление поваленных деревьев и древесных препятствий
  • No Smoke – удаление дымовых эффектов
  • No Smoke Key – назначение горячей клавиши для быстрого включения и отключения удаления дыма
  • No Decor – удаление декоративных объектов окружения
  • Change Fog – изменение параметров тумана
  • Fog Color Mult – настройка интенсивности и плотности отображаемого тумана
  • World Color – настройка цвета визуальных эффектов окружения при использовании функций изменения мира

HUD

  • Preset – выбор готового набора HUD-настроек (Arcade, Realistic, Hardcore, Custom)
  • Load Preset – загрузка выбранного пресета
  • Show Gun Ballistics – отображение точки предполагаемого попадания снаряда
  • Marker Arrows – отображение указателей на цели
  • Show Tank Distance – отображение дистанции до цели в прицеле
  • Show Outline – отображение контура техники при наведении
  • Markers – отображение игровых маркеров целей
  • Map Aircraft Markers – отображение самолётов на карте
  • Map Ground Markers – отображение наземной техники на карте
  • Allow Targeting – разрешение выбора и сопровождения целей
  • Air to Air Aim Indicator – отображение индикатора упреждения для воздушных целей
  • Allow TPS Views – разблокировка вида от третьего лица
  • Artillery Camera – разблокировка камеры артиллерии
  • Allow Virtual Views – разблокировка дополнительных виртуальных камер
  • Show Bomb Sight – отображение бомбового прицела
  • Map Projectile Marker – отображение снарядов на карте
  • Spawn Shot Markers – отображение маркеров появления и запуска снарядов
  • Aim Prediction – отображение точки упреждения для стрельбы
  • Indicators – отображение дополнительных индикаторов техники и целей
  • Radar – включение встроенного радара
  • Radar Indication – отображение направлений и отметок на радаре
  • Damage Indicator – отображение направления полученного урона
  • Markers Detected by Team – отображение целей, обнаруженных союзниками
  • Tank Gunner Camera From Sight – использование камеры наводчика через прицел
  • Can Lose Controls by Stamina – отображение ограничений управления из-за усталости экипажа
  • Stamina Indication – отображение индикатора выносливости
  • Allow Targeting Without Markers Ships – разрешение захвата морских целей без маркеров
  • Allow Targeting Without Markers Tanks PC – разрешение захвата наземной техники без маркеров
  • Show Warnings – отображение игровых предупреждений
  • Show Enemy Damage Log – отображение журнала нанесённого урона противникам
  • Use Modern Markers – использование современного стиля маркеров

Другие функции Mason WT Internal

  • Box Style – выбор визуального оформления боксов
  • Font – выбор используемого шрифта в интерфейсе чита
  • Font Size – настройка размера шрифта интерфейса
  • Language – выбор языка интерфейса мод-меню (английский, китайский, русский)
  • Wallhack Text Background – отображение фоновой подложки под текст ESP для улучшения читаемости на любых картах и поверхностях
  • Zoom Changer – изменение уровня игрового приближения с возможностью отдельной настройки разных степеней зума
  • Small Zoom – настройка слабого увеличения камеры
  • Big Zoom – настройка максимального уровня приближения
  • Zoom Shadow – регулировка параметров отображения теней при использовании зума
  • Free Camera – свободное перемещение камеры независимо от техники или персонажа
  • Free Camera Speed – настройка скорости перемещения свободной камеры
  • Free Camera Key – назначение клавиши активации свободной камеры
  • Players Info Panel – отображение дополнительной панели с информацией об игроках
  • Column Types – настройка отображаемых колонок и параметров в информационной панели
  • Show Enemy Aim Warning – предупреждение о наведении противника на ваш танк или самолёт
  • Show Enemy Aim Point – отображение точки в которую целится противник
  • No Saturation Black Screen Effect – отключение затемнения и прочих эффектов при критических повреждениях
  • Simulator Thirdperson Bypass – разблокировка вида от третьего лица
  • Demo Breaker – модификация механики воспроизведения демо-записей и реплеев
  • Demo Breaker Strength – настройка интенсивности работы Demo Breaker
  • Fog of War Bypass – снимает все ограничения тумана войны
  • Map Finder – автоматическая система анализа карт во время матчмейкинга, позволяющая отсеивать нежелательные локации и подключаться только к подходящим матчам
  • Map Finder Type – выбор режима фильтрации карт
  • Only Selected Green – подключение только к картам, добавленным в список предпочтительных локаций
  • All Without Red – подключение к любым картам, кроме добавленных в список нежелательных локаций
  • Map Finder Auto Restart – автоматическая отмена поиска и повторный запуск матчмейкинга при обнаружении неподходящей карты
  • Map Finder Restart Delay – настройка задержки перед повторным запуском поиска после пропуска нежелательной карты
  • Make The Window Active – автоматически переводит окно игры в активное состояние после загрузки боя или подключения к матчу
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