Mason Internal для War Thunder (Масон Вар Тундра)
Информация о чите
Mason Internal для War Thunder — одно из самых функциональных решений на рынке, созданное на новой internal-архитектуре разработчика Mason. Благодаря прямой работе внутри игры софт предлагает впечатляющий набор возможностей и детальную настройку практически каждого параметра под любой стиль игры — от комфортного легита до максимально агрессивного геймплея. Особого внимания заслуживает продвинутый аим-комплекс с Silent Aim, системой автоматического упреждения целей (Autolead), автоскаутом и автоматической артиллерией. Для техники реализован мощный ESP с отображением перезарядки, ремонта, дистанции, названия техники и подсветкой через препятствия с помощью Chams. Отдельным преимуществом Mason Internal является Modules ESP, позволяющий видеть расположение экипажа, двигателя, трансмиссии, боекомплекта и других критически важных узлов техники. Дополняют функционал отображение снарядов и ракет в реальном времени, расширенный радар, модификация игрового окружения, разблокировка дополнительных камер и огромный набор HUD-инструментов. Дополнительно в софте присутствует фирменная система Map Finder, которая автоматически анализирует карты во время матчмейкинга и позволяет избегать нежелательных локаций, подключаясь только к подходящим боям.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10, Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2, 26H1)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: Nvidia & AMD
- Клиент: Steam, Gaijin
Аимбот (Aim Bot)
- Enabled Aimpoint – включение аимбота с наведением в выбранную точку цели
- Aimpoint Key – выбор клавиши активации аимбота
- Aimpoint Size – настройка размера зоны захвата цели
- Aimpoint Fill – заполнение области FOV сплошным цветом
- Silent Aim to Point – скрытое наведение без визуального перемещения прицела
- Silent Aim Visible Only – сайлент аим только на видимые цели
- Draw Aimpoint FOV – отображение зоны работы аимбота на экране
- Dynamic FOV Point – динамическое изменение зоны захвата в зависимости от ситуации
- Enabled Autolead – автоматический расчёт упреждения для движущихся целей
- Autolead FOV – настройка радиуса поиска целей для упреждения
- Draw Autolead FOV – отображение зоны работы автолевинга
- Dynamic FOV Point – динамическое изменение радиуса захвата целей
- Disable on Aircraft – отключение функции при управлении авиацией
- Autolead on Visible Only – расчёт упреждения только для видимых целей
- Reset Lead if No Target – автоматический сброс упреждения при отсутствии цели
- Enabled Autoscout – автоматическое обнаружение и разведка целей
- Available Check – проверка доступности цели перед выполнением разведки
- Enabled Auto Artillery – автоматическое наведение артиллерии по выбранным целям
- Repair Only – работа функции только для ремонтных целей и техники
- Enable Type Filter – включение фильтрации целей по типу техники
- Tank Type – выбор типов техники для работы артиллерии (например, лёгкие и средние танки)
ВХ на Игроков
- Enabled Enemy ESP – включение отображения противников в виде коробок (боксов)
- Box ESP – отображение рамки вокруг целей
- Box Type – выбор типа рамки (угловая, полная и другие варианты)
- Box Thickness – настройка толщины линий рамки
- Corner Box Scale – настройка размера углов рамки
- Draw Forepart of Box – отображение передней части рамки относительно направления техники
- Enable Corpses Box – отображение рамок вокруг уничтоженной техники
- Enable Invul Box – отображение техники с временной неуязвимостью
- Show Reload Timer – отображение таймера перезарядки противника
- Show Repair Timer – отображение таймера ремонта техники
- Override Box Color When Repair – изменение цвета рамки во время ремонта техники
- Show Unit Name – отображение названия техники или юнита
- Show Distance – отображение расстояния до цели
- Type of Distance – выбор формата отображения дистанции
- Chams – ВХ подсветка моделей техники через объекты и препятствия
- Chams Type – выбор типа подсветки модели
- Chams Border Scale – настройка толщины и размера контура подсветки
- Override Selected Color – использование пользовательских цветов для подсветки
ВХ на Модули Техники
- Enabled Modules ESP – включение отображения внутренних модулей техники
- Enabled Additional Color – использование дополнительных цветов для разных типов модулей
- Entity Type – выбор типа техники для отображения модулей
- Ammo Body – отображение боекомплекта в корпусе техники
- Ammo Turret – отображение боекомплекта в башне
- Commander – отображение местоположения командира экипажа
- Gunner – отображение местоположения наводчика
- Loader – отображение местоположения заряжающего
- Driver – отображение местоположения механика-водителя
- Engine – отображение двигателя техники
- Transmission – отображение трансмиссии
- Gun Barrel – отображение ствола орудия
- Cannon Breech – отображение казённой части орудия
- Coaxial Gun (Cls) – отображение спаренного вооружения
- Module Color – настройка цвета отображения каждого отдельного модуля техники
- Additional Color – настройка альтернативного цвета для выделения выбранных модулей и компонентов техники
Bullet ESP (Снаряды)
- Enabled Bullet ESP – включение отображения снарядов и пуль
- Entity Type – выбор типа техники или объекта для отслеживания боеприпасов
- Gun Bullet Type – выбор типа отображаемых боеприпасов
- Fill Bullet Circle – заполнение маркера снаряда сплошным цветом
- Bullet ESP Size – настройка размера маркера снаряда
- Show Bullet Trajectory – отображение траектории полёта снаряда
- Type of Bullet Trajectory – выбор режима отображения траектории
- Bullet Trajectory Time – настройка длительности отображения траектории полёта
- Bullet Trajectory Update Time – настройка частоты обновления траектории снаряда
- Bullet Color – настройка цвета отображения снарядов и их траекторий
Rocket ESP (Ракеты)
- Enabled Rocket ESP – включение отображения ракет
- Entity Type – выбор владельца ракеты для отображения (локальный игрок, союзник или противник)
- Rocket ESP Color – настройка цвета отображения ракет
- Rocket Directory ESP – отображение траектории полёта ракеты
- Rocket Dir Color – настройка цвета траектории ракеты
- Rocket Dir Time – настройка времени отображения траектории полёта
- Show Rocket Distance – отображение расстояния до ракеты
- Type of Distance – выбор единицы измерения дистанции (метры, километры или мили)
World Changer
- No Trees – удаление деревьев с карты для улучшения обзора
- No Trees Key – назначение горячей клавиши для быстрого включения и отключения удаления деревьев
- No Fallen Trees – удаление поваленных деревьев и древесных препятствий
- No Smoke – удаление дымовых эффектов
- No Smoke Key – назначение горячей клавиши для быстрого включения и отключения удаления дыма
- No Decor – удаление декоративных объектов окружения
- Change Fog – изменение параметров тумана
- Fog Color Mult – настройка интенсивности и плотности отображаемого тумана
- World Color – настройка цвета визуальных эффектов окружения при использовании функций изменения мира
HUD
- Preset – выбор готового набора HUD-настроек (Arcade, Realistic, Hardcore, Custom)
- Load Preset – загрузка выбранного пресета
- Show Gun Ballistics – отображение точки предполагаемого попадания снаряда
- Marker Arrows – отображение указателей на цели
- Show Tank Distance – отображение дистанции до цели в прицеле
- Show Outline – отображение контура техники при наведении
- Markers – отображение игровых маркеров целей
- Map Aircraft Markers – отображение самолётов на карте
- Map Ground Markers – отображение наземной техники на карте
- Allow Targeting – разрешение выбора и сопровождения целей
- Air to Air Aim Indicator – отображение индикатора упреждения для воздушных целей
- Allow TPS Views – разблокировка вида от третьего лица
- Artillery Camera – разблокировка камеры артиллерии
- Allow Virtual Views – разблокировка дополнительных виртуальных камер
- Show Bomb Sight – отображение бомбового прицела
- Map Projectile Marker – отображение снарядов на карте
- Spawn Shot Markers – отображение маркеров появления и запуска снарядов
- Aim Prediction – отображение точки упреждения для стрельбы
- Indicators – отображение дополнительных индикаторов техники и целей
- Radar – включение встроенного радара
- Radar Indication – отображение направлений и отметок на радаре
- Damage Indicator – отображение направления полученного урона
- Markers Detected by Team – отображение целей, обнаруженных союзниками
- Tank Gunner Camera From Sight – использование камеры наводчика через прицел
- Can Lose Controls by Stamina – отображение ограничений управления из-за усталости экипажа
- Stamina Indication – отображение индикатора выносливости
- Allow Targeting Without Markers Ships – разрешение захвата морских целей без маркеров
- Allow Targeting Without Markers Tanks PC – разрешение захвата наземной техники без маркеров
- Show Warnings – отображение игровых предупреждений
- Show Enemy Damage Log – отображение журнала нанесённого урона противникам
- Use Modern Markers – использование современного стиля маркеров
Другие функции Mason WT Internal
- Box Style – выбор визуального оформления боксов
- Font – выбор используемого шрифта в интерфейсе чита
- Font Size – настройка размера шрифта интерфейса
- Language – выбор языка интерфейса мод-меню (английский, китайский, русский)
- Wallhack Text Background – отображение фоновой подложки под текст ESP для улучшения читаемости на любых картах и поверхностях
- Zoom Changer – изменение уровня игрового приближения с возможностью отдельной настройки разных степеней зума
- Small Zoom – настройка слабого увеличения камеры
- Big Zoom – настройка максимального уровня приближения
- Zoom Shadow – регулировка параметров отображения теней при использовании зума
- Free Camera – свободное перемещение камеры независимо от техники или персонажа
- Free Camera Speed – настройка скорости перемещения свободной камеры
- Free Camera Key – назначение клавиши активации свободной камеры
- Players Info Panel – отображение дополнительной панели с информацией об игроках
- Column Types – настройка отображаемых колонок и параметров в информационной панели
- Show Enemy Aim Warning – предупреждение о наведении противника на ваш танк или самолёт
- Show Enemy Aim Point – отображение точки в которую целится противник
- No Saturation Black Screen Effect – отключение затемнения и прочих эффектов при критических повреждениях
- Simulator Thirdperson Bypass – разблокировка вида от третьего лица
- Demo Breaker – модификация механики воспроизведения демо-записей и реплеев
- Demo Breaker Strength – настройка интенсивности работы Demo Breaker
- Fog of War Bypass – снимает все ограничения тумана войны
- Map Finder – автоматическая система анализа карт во время матчмейкинга, позволяющая отсеивать нежелательные локации и подключаться только к подходящим матчам
- Map Finder Type – выбор режима фильтрации карт
- Only Selected Green – подключение только к картам, добавленным в список предпочтительных локаций
- All Without Red – подключение к любым картам, кроме добавленных в список нежелательных локаций
- Map Finder Auto Restart – автоматическая отмена поиска и повторный запуск матчмейкинга при обнаружении неподходящей карты
- Map Finder Restart Delay – настройка задержки перед повторным запуском поиска после пропуска нежелательной карты
- Make The Window Active – автоматически переводит окно игры в активное состояние после загрузки боя или подключения к матчу
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