Информация о чите

Mason Internal для War Thunder — одно из самых функциональных решений на рынке, созданное на новой internal-архитектуре разработчика Mason. Благодаря прямой работе внутри игры софт предлагает впечатляющий набор возможностей и детальную настройку практически каждого параметра под любой стиль игры — от комфортного легита до максимально агрессивного геймплея. Особого внимания заслуживает продвинутый аим-комплекс с Silent Aim, системой автоматического упреждения целей (Autolead), автоскаутом и автоматической артиллерией. Для техники реализован мощный ESP с отображением перезарядки, ремонта, дистанции, названия техники и подсветкой через препятствия с помощью Chams. Отдельным преимуществом Mason Internal является Modules ESP, позволяющий видеть расположение экипажа, двигателя, трансмиссии, боекомплекта и других критически важных узлов техники. Дополняют функционал отображение снарядов и ракет в реальном времени, расширенный радар, модификация игрового окружения, разблокировка дополнительных камер и огромный набор HUD-инструментов. Дополнительно в софте присутствует фирменная система Map Finder, которая автоматически анализирует карты во время матчмейкинга и позволяет избегать нежелательных локаций, подключаясь только к подходящим боям.