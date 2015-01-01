Читы Predator Systems (Предатор Системс)

Приватный софт для онлайн игр от разработчика Predator Systems.

Predator Systems CS2

  • Отличный Аимбот + Триггербот, много настроек под разные стили игры
  • Очень красивый ВХ + Чамсы, очень много визуальных настроек
  • Inventory Changer, Grenade Helper, Night Mode и куча других опций
Undetected
от 129

Predator Marvel Rivals

  • Векторный Аимбот с точной настройкой
  • ESP и Радар для полного контроля боя
  • StreamProof и высокий уровень безопасности
Undetected
от 249

Predator Systems Deadlock

  • ESP с Drag & Drop предпросмотром и гибкой настройкой
  • Аимбот, Радар Хак и Map Hack для полного контроля
  • Современное меню, защита и низкий шанс блокировки
Undetected
от 249

Predator Systems L4D2

  • Vector и Silent Аимбот, ESP на Игроков и Зомби
  • Радар и широкий набор эксплойтов для контроля ситуации
  • Safe Mode для безопасной игры без риска бана
Undetected
от 129