Читы Predator Systems (Предатор Системс)
Приватный софт для онлайн игр от разработчика Predator Systems.
Predator Systems CS2
- Отличный Аимбот + Триггербот, много настроек под разные стили игры
- Очень красивый ВХ + Чамсы, очень много визуальных настроек
- Inventory Changer, Grenade Helper, Night Mode и куча других опций
Undetected
от 129₽
Predator Marvel Rivals
- Векторный Аимбот с точной настройкой
- ESP и Радар для полного контроля боя
- StreamProof и высокий уровень безопасности
Undetected
от 249₽
Predator Systems Deadlock
- ESP с Drag & Drop предпросмотром и гибкой настройкой
- Аимбот, Радар Хак и Map Hack для полного контроля
- Современное меню, защита и низкий шанс блокировки
Undetected
от 249₽