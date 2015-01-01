Миднайт Читы (Midnight Софт)

Проверенный временем приватный софт от разработчика Midnight!

Midnight CS2

  • Ультрагибкий аимбот с точной подстройкой под ваш стиль игры
  • Продвинутый ESP и визуальные настройки: Viewmodel, Night Mode, окраска стен
  • Огромное количество настроек, OBS Bypass, Safe Mode, стабильная защита от бана
Undetected
от 349

Midnight CS 1.6

  • Самый популярный чит на CS1.6 с множеством гибких настроек
  • Детализированный Aimbot, Aim Assist и Triggerbot под легит и рейдж
  • Валхак, ESP, BunnyHop, Knifebot, Speedhack, Обход бана на сервере и многое другое
Undetected
от 139

Midnight GTA 5 (FSL Only)

  • Лучшее мод-меню для классической версии GTA Online (FSL)
  • Прокачка персонажа, открытие всех уровней, разблокировка всех DLC
  • Спавнер машин, ESP/ВХ, Управление игроками, Защита от читеров и многое другое
Undetected
от 299

Часто задаваемые вопросы о читах "Midnight (Миднайт)"