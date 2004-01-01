Dullwave для Battlefield6/Redsec (Дулл)

Информация о чите

Представляем чит от нашего давнего и проверенного партнёра — Dullwave для Battlefield 6 и RedSec. Этот чит давно зарекомендовал себя как мощный, надёжный и при этом максимально стабильный инструмент, который работает без просадок FPS, утечек ОЗУ и прочих проблем, характерных для большинства аналогов. Основой софта является продвинутый векторный аимбот с детальной системой Humanizer, делающей каждое движение прицела максимально естественным и безопасным. Для контроля ситуации на поле боя создан профессиональный ESP, который аккуратно и информативно отображает врагов, союзников, технику и важные объекты. Визуальная часть софта проработана до мелочей: настраиваемые цвета, градиенты, толщина линий, фильтры и другие параметры позволяют адаптировать визуалы под любой стиль игры. Также в софте реализованы два полноценных радара — компактный мини-радар для отслеживания пехоты и техники и индикаторный радар со стрелочками вокруг прицела, идеально подходящий для динамичных перестрелок. При желании можно включить StreamProof-режим, который полностью скрывает элементы софта на стримах, записях и скриншотах.

Системные требования

  • Операционная система: Windows 10 (2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
  • Процессор: Intel & AMD
  • Видеокарта: NVIDIA & AMD
  • Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)

  • Enable - включить/выключить Аимбот
  • Players - аимбот работает по пехоте (игрокам)
  • Vehicles - аим работает по технике/из техники
  • Humanaizer - настройкаи легит аима похожее на человеческое наведение
  • Humanaize Min/Max - порог при котором срабатывает хуманайзм аим
  • Miss Factor - фактор ложного попадания по целям в процентах
  • Aim Priority - приоритет выбора целей (по прицелу, по расстоянию)
  • Aim Key - кнопка активации аимбота
  • Aim Lock - аимбот фиксируется на цели пока не будет уничтожена
  • Prediction - предсказывает траекторию движения игроков при аиме
  • Visible Check - аим работает только на игроков в поле зрения
  • Teammates - аим будет работать на союзников
  • Bones - выбор кости куда будет попадать аим (голова, шея, грудь, ближайшая к прицелу)
  • Draw FOV - показать область действия аима в виде круга
  • FOV - область работы аимбота по окружности
  • Smooth - сглаживание движений аимбота
  • Max Distance - дальность срабатывания аимбота в метрах

ВХ (ЕСП)

  • ESP Preview - предпросмотр ваших настроек ЕСП
  • Box - ВХ на игроков/транспорт в виде коробок
  • Box Thickness - настройка толщины боксов
  • Lines Thickness - настройка толщины снэплайнов
  • Skeleton Thickness - настройка толщины линий ВХ Скелеты
  • Filled Box - заливка боксов для лучшей видимости
  • Skeleton - ВХ в виде скелетов
  • Health Bar - ХП в виде полоски
  • Snap Lines - ВХ в виде линий до целей
  • Nicknames - показывать имена игроков
  • Vehicle Name - показывать название техники
  • Distance - расстояние до целей в метрах
  • Team Marker - включает маркер отрядов над головой игроков
  • Show Team - ВХ показывает союзников
  • Max Distance - дальность работы ВХ в метрах

Радар

  • Enable Radar - включить радар на игроков/транспорт
  • Enable Compass - направление на врагов в виде стрелочек
  • Compass Aim Fov - привязать стрелочки к области аимбота
  • Compas FOV - настройка области отображения для стрелочек
  • Colors - возможность задать свои цвета для элементов на радаре

Другие возможности Dullwave BF6

  • Custom ESP Colors - глобальная вкладка позволяющая настроить каждый визуальный элемент ЕСП под себя
  • Show FPS - отображает реальный FPS в игре
  • CPU Load - отображает реальную нагрузку процессора
  • StreamProof - опциональная защита от записи чита на скриншотах, записи видео и онлайн трансляции

