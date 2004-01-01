Информация о чите

Представляем чит от нашего давнего и проверенного партнёра — Dullwave для Battlefield 6 и RedSec. Этот чит давно зарекомендовал себя как мощный, надёжный и при этом максимально стабильный инструмент, который работает без просадок FPS, утечек ОЗУ и прочих проблем, характерных для большинства аналогов. Основой софта является продвинутый векторный аимбот с детальной системой Humanizer, делающей каждое движение прицела максимально естественным и безопасным. Для контроля ситуации на поле боя создан профессиональный ESP, который аккуратно и информативно отображает врагов, союзников, технику и важные объекты. Визуальная часть софта проработана до мелочей: настраиваемые цвета, градиенты, толщина линий, фильтры и другие параметры позволяют адаптировать визуалы под любой стиль игры. Также в софте реализованы два полноценных радара — компактный мини-радар для отслеживания пехоты и техники и индикаторный радар со стрелочками вокруг прицела, идеально подходящий для динамичных перестрелок. При желании можно включить StreamProof-режим, который полностью скрывает элементы софта на стримах, записях и скриншотах.