Dullwave для Battlefield6/Redsec (Дулл)
Информация о чите
Представляем чит от нашего давнего и проверенного партнёра — Dullwave для Battlefield 6 и RedSec. Этот чит давно зарекомендовал себя как мощный, надёжный и при этом максимально стабильный инструмент, который работает без просадок FPS, утечек ОЗУ и прочих проблем, характерных для большинства аналогов. Основой софта является продвинутый векторный аимбот с детальной системой Humanizer, делающей каждое движение прицела максимально естественным и безопасным. Для контроля ситуации на поле боя создан профессиональный ESP, который аккуратно и информативно отображает врагов, союзников, технику и важные объекты. Визуальная часть софта проработана до мелочей: настраиваемые цвета, градиенты, толщина линий, фильтры и другие параметры позволяют адаптировать визуалы под любой стиль игры. Также в софте реализованы два полноценных радара — компактный мини-радар для отслеживания пехоты и техники и индикаторный радар со стрелочками вокруг прицела, идеально подходящий для динамичных перестрелок. При желании можно включить StreamProof-режим, который полностью скрывает элементы софта на стримах, записях и скриншотах.
Системные требования
- Операционная система: Windows 10 (2004, 20H1, 20H2, 21H1, 21H2, 22H2), Windows 11 (21H2, 22H2, 23H2, 24H2, 25H2)
- Процессор: Intel & AMD
- Видеокарта: NVIDIA & AMD
- Клиент: Steam
Аимбот (Aim Bot)
- Enable - включить/выключить Аимбот
- Players - аимбот работает по пехоте (игрокам)
- Vehicles - аим работает по технике/из техники
- Humanaizer - настройкаи легит аима похожее на человеческое наведение
- Humanaize Min/Max - порог при котором срабатывает хуманайзм аим
- Miss Factor - фактор ложного попадания по целям в процентах
- Aim Priority - приоритет выбора целей (по прицелу, по расстоянию)
- Aim Key - кнопка активации аимбота
- Aim Lock - аимбот фиксируется на цели пока не будет уничтожена
- Prediction - предсказывает траекторию движения игроков при аиме
- Visible Check - аим работает только на игроков в поле зрения
- Teammates - аим будет работать на союзников
- Bones - выбор кости куда будет попадать аим (голова, шея, грудь, ближайшая к прицелу)
- Draw FOV - показать область действия аима в виде круга
- FOV - область работы аимбота по окружности
- Smooth - сглаживание движений аимбота
- Max Distance - дальность срабатывания аимбота в метрах
ВХ (ЕСП)
- ESP Preview - предпросмотр ваших настроек ЕСП
- Box - ВХ на игроков/транспорт в виде коробок
- Box Thickness - настройка толщины боксов
- Lines Thickness - настройка толщины снэплайнов
- Skeleton Thickness - настройка толщины линий ВХ Скелеты
- Filled Box - заливка боксов для лучшей видимости
- Skeleton - ВХ в виде скелетов
- Health Bar - ХП в виде полоски
- Snap Lines - ВХ в виде линий до целей
- Nicknames - показывать имена игроков
- Vehicle Name - показывать название техники
- Distance - расстояние до целей в метрах
- Team Marker - включает маркер отрядов над головой игроков
- Show Team - ВХ показывает союзников
- Max Distance - дальность работы ВХ в метрах
Радар
- Enable Radar - включить радар на игроков/транспорт
- Enable Compass - направление на врагов в виде стрелочек
- Compass Aim Fov - привязать стрелочки к области аимбота
- Compas FOV - настройка области отображения для стрелочек
- Colors - возможность задать свои цвета для элементов на радаре
Другие возможности Dullwave BF6
- Custom ESP Colors - глобальная вкладка позволяющая настроить каждый визуальный элемент ЕСП под себя
- Show FPS - отображает реальный FPS в игре
- CPU Load - отображает реальную нагрузку процессора
- StreamProof - опциональная защита от записи чита на скриншотах, записи видео и онлайн трансляции
Спасибо за отзыв 🤗
Оставить отзыв
Похожие Товары
BF6 Arcane
- Точный аимбот и информативный ВХ на игроков и технику
- StreamProof и система конфигов для удобной настройки
- Удобное меню и поддержка трёх языков
BF6 Ancient
- Горячая новинка для Бателфилд 6
- Мощный Aimbot с кучей настроек
- Приятный и детализированный ВХ на игроков